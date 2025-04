Dortmund - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2025

SPORT1 Betting 19.04.2025 • 08:00 Uhr Dortmund - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Hat Tim Kleindienst die passenden Worte gewählt?

Unser Dortmund - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.04.2025 lautet: Das Borussen-Duell nimmt im Wett Tipp heute großen Einfluss auf den Kampf um die europäischen Plätze.

Was ist mit der Heimstärke des BVB geschehen? Die Schwarz-Gelben haben nur in drei ihrer sechs vorangegangenen Bundesliga-Heimspiele gepunktet (2S, 1U, 3N). Das ist untypisch, passt aber zur aktuellen Spielzeit der Gastgeber. Auf einen Kantersieg zu setzen, halten wir deswegen in der Dortmund Gladbach Prognose für unangebracht.

Stattdessen können wir uns eine umkämpfte Paarung vorstellen, in der sich beide Mannschaften um den Sieg streiten.

So spielen wir mit einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets den Dortmund Gladbach Wett Tipp heute “Dortmund Unter 2,5 Tore”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Dortmund vs Gladbach auf “Dortmund Unter 2,5 Tore”:

Gladbach ist bis jetzt die viertbeste Mannschaft der Rückrunde (20 Punkte aus 12 Spielen).

Gladbach ist seit 5 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (13 von 15 möglichen Punkten).

Gladbach hat in 79 Prozent der Auswärtsspiele “Unter 2,5 Gegentore” zugelassen.

Dortmund vs Gladbach Quoten Analyse:

Der BVB ist seit Monaten nicht mehr so heimstark wie man es von den Schwarz-Gelben gewohnt ist. Unter der Woche gab es jedoch daheim einen 3:1-Achtungserfolg gegen den FC Barcelona, der jedoch nichts mehr am Aus im Champions-League-Viertelfinale änderte. Vor dem Vergleich mit den Fohlen schauen die Gastgeber aber auf eine großartige Bilanz von zehn Heimsiegen in Serie gegen BMG.

Es ist also kein Scherz, dass der deutsche Wettanbieter Merkur Bets in seiner App von einer klaren Favoritenrolle für die Hausherren ausgeht. Wählt ihr einen Dreier der Auswahl von Niko Kovac bleibt euch maximal eine Dortmund Gladbach Wettquote von 1,40.

Wir sind aus unserem Merkur Bets Test mit vielen positiven Eindrücken rausgegangen. Davon haben auch die Fohlen in dieser Spielzeit jede Menge hinterlassen, weshalb wir darüber nachdenken, die Freebet aus dem Merkur Bets Bonus für eine “Doppelte Chance X2” zu verwenden. Ein Auswärtssieg ist uns bei Dortmund Gladbach Quoten von 6,79 dann doch zu riskant.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Gladbach Prognose: Veränderte Rollen

Erstmals seit fünf Jahren rangiert Gladbach vor einem direkten Duell mit Dortmund im Tableau vor den Schwarz-Gelben. Die Rückrunden-Tabelle führt die Fohlen sogar auf dem vierten Tabellenplatz. Von der einstigen Auswärtsschwäche der Gäste ist seit Wochen nichts mehr zu erkennen. Ganz im Gegenteil. Im Dortmund gegen Gladbach Tipp profitieren die Spieler von Gerardo Seoane sogar von einer starken Form in der Ferne.

Merkur Bets überzeugt uns mit einem fantastischen Quotenschlüssel im Fußball (knapp 97 Prozent), Gladbach mit 13 von 15 möglichen Punkten aus den fünf vorangegangenen Auswärtsspielen. Innerhalb dieser fünf Paarungen haben die Gäste kein einziges Mal mehr als zwei Gegentreffer zugelassen. Diese Serie setzt sich laut unserer Dortmund vs. Gladbach Prognose fort.

Außerdem hat sich die Auswahl vom Niederrhein zuletzt ohnehin nicht allzu viele Gegentore einschenken lassen, was unter anderem durch ihre gute Organisation erklärt werden kann. Nur vier Mannschaften (Werder, Leverkusen, Heidenheim und Freiburg) haben eine niedrigere Rate an gegnerischen Abschlüssen im eigenen Strafraum zugelassen als BMG (65,01 Prozent).

Das ist in unseren Augen ein klares Indiz für den Dortmund gegen Gladbach Tipp auf “Dortmund Unter 2,5 Tore”. Hinzu kommt, dass die Fohlen mehr Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben haben (136) als der BVB (130), obwohl die Gäste (342) wesentlich weniger Gesamtschüsse auf dem Zettel stehen haben als die Schwarz-Gelben (404).

Dortmund vs Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:1 Barcelona (H), 2:2 Bayern (A), 0:4 Barcelona (A), 4:1 Freiburg (A), 3:1 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:2 Freiburg (H), 1:1 St. Pauli (A), 1:0 RB Leipzig (H), 2:0 Viktoria Köln (H), 4:2 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Gladbach: 1:1 (A), 2:1 (A), 4:2 (H), 5:2 (H). 2:4 (A)

Tatsächlich finden sich nur fünf Bundesligisten, die eine schwächere Rate an Schüssen aufs gegnerische Tor haben als der BVB (31,4 Prozent). BMG dagegen zählt in dieser Kategorie zu den drei stärksten Mannschaften im deutschen Oberhaus (36,8 Prozent).

Durchschnittlich haben die Seoane-Schützlinge 1,57 Gegentore pro Gastauftritt zugelassen und 79 Prozent ihrer Bundesliga-Auswärtsspiele mit maximal zwei Gegentreffern abgeschlossen. Dieses Verhältnis stimmt uns positiv für den Dortmund vs. Gladbach Tipp.

BMG-Angreifer Tim Kleindienst hat nach der jüngsten 1:2-Pleite gegen Freiburg die aktuelle Einstellung seiner Mannschaft in Frage gestellt und eine Steigerung in diesem Bereich gefordert. In unserer Dortmund gegen Gladbach Prognose erwarten wir genau das.

Aufpassen müssen die Gäste vor allem mit Zweikämpfen im eigenen Sechzehner. Kein Bundesligist hat in dieser Spielzeit mehr Elfmeter verursacht als Borussia Mönchengladbach (8).

Das dürfte den ein oder anderen von euch verwundern, hat BMG doch mit 10,3 Fouls pro Spiel einen durchschnittlichen Wert im Ligavergleich. Überhaupt nicht verwundert sind wir von der einfachen Vorgehensweise zur Anmeldung bei Merkur Bets, die wir euch Schrittweise erklären.

Unsere positive Bewertung des Buchmachers Merkur Bets hängt zum Teil auch an der Seriosität des Wettanbieters, der über mehrere Partnerschaften mit deutschen Fußballvereinen verfügt.

So seht ihr Dortmund vs Gladbach im TV oder Stream:

20. April 2025, 17.30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Das Duell in der Hinrunde endete mit einem 1:1. Bis zur Pause hatte es in der damaligen Begegnung noch keinen einzigen Treffer gegeben. Denkbar ist daher auch eine Wette auf “Dortmund Unter 0,5 Tore in der 1. Halbzeit”.

Zusätzlich wollen wir euch darüber in Kenntnis setzen, dass Gladbach knapp mehr Torschüsse pro Spieltag herausgespielt hat (4,7) als der BVB (4,7).

Dortmund vs Gladbach: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Can, Anton, Süle - Özcan - Ryerson, Groß, Brandt, Svensson - Beier, Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Bensebaini, Couto, Chukwuemeka, Nmecha, Reyna, Duranville, Gittens, Adeyemi

Startelf Gladbach: Pereira Cardoso - Scally, Itakura, Elvedi, Netz - Neuhaus, Weigl - Honorat, Plea, Hack - Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel, Chiarodia, Marvin Friedrich, Ullrich, Lainer, Stöger, Pesch, Cvancara, Fukuda

Hinter der Aufstellung der Schwarz-Gelben stehen noch mehrere Fragezeichen. Die letzten drei Begegnungen vor dem Vergleich mit Gladbach haben gegen Barcelona (2x) und Bayern stattgefunden.

Gladbach ist von einer derartigen Doppelbelastung in dieser Spielzeit verschont geblieben, hofft aber, sich im nächsten Jahr derselben Anforderung stellen zu dürfen.

Unser Dortmund vs Gladbach Tipp: Dortmund Unter 2,5 Tore

Wir trauen beiden Mannschaften den Sieg zu, schließen aber auch eine Punkteteilung nicht aus. Für eher unwahrscheinlich halten wir dagegen mehr als zwei Tore für den BVB. Die Hausherren haben nur drei ihrer sechs vorangegangenen Heimspiele gewonnen und dürften nach den letzten Begegnungen ziemlich erschöpft sein.