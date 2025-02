Dortmund - Sporting Lissabon Tipp, Prognose, Quoten 19.2.

SPORT1 Betting 18.02.2025 • 09:00 Uhr Dortmund - Sporting Lissabon Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Zeigt der BVB wieder sein CL-Gesicht?

Unser Dortmund - Sporting Lissabon Rotterdam Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.02.2025 lautet: In dieser CL-Saison kann die Borussia immer wieder ihr wahres Können zeigen. So steht im Wett Tipp heute dem Einzug ins Achtelfinale nichts im Wege.

Im zweiten Spiel unter dem neuen Coach Niko Kovac hatte der BVB in der Vorwoche nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang das CL-Gastspiel bei Sporting Lissabon deutlich und am Ende auch verdient mit 3:0 gewonnen. So stehen die Dortmunder kurz vor dem Einzug ins CL-Achtelfinale.

Das Rückspiel an diesem Mittwoch scheint nur noch Formsache zu sein, doch die 0:2-Pleite in der Bundesliga am Wochenende in Bochum sorgt bei der Borussia für viel Unruhe. Die Buchmacher haben bei der Dortmund Sporting Lissabon Prognose aber trotzdem keine Zweifel am Weiterkommen der Westfalen.

Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten den Dortmund Sporting Lissabon Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Sporting Lissabon auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Der BVB hat von den letzten 15 CL-Heimspielen nur eines verloren

Sporting hat in 12 der 14 Gastspiele in Deutschland eine Niederlage kassiert

Die Lissabonner warten noch auf den ersten Sieg in einem CL-K.o.-Spiel

Dortmund vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegt der BVB mit 473 zu 464 Millionen Euro nur knapp vorne. Zwei weitere Dinge spielen für die Dortmund vs Sporting Lissabon Quoten eine Rolle. Der Heimvorteil und die Tatsache, dass die Hausherren zum Weiterkommen nicht unbedingt gewinnen müssen.

Für einen Heimsieg bekommt ihr die Höchstquote von 1,95. Auf der anderen Seite haben die Buchmacher Dortmund gegen Sporting Lissabon Wettquoten zwischen 3,70 und 3,80.

Dortmund vs Sporting Lissabon Prognose: Macht es der BVB nochmal spannend?

Unter Interims-Trainer Mike Tullberg ging es für den BVB mit sieben Punkten in drei Spielen kurzfristig wieder etwas aufwärts, doch in der Bundesliga hat sich die Verpflichtung von Niko Kovac bisher noch nicht ausgezahlt. Auf ein 1:2 daheim gegen den VfB Stuttgart folgte am Samstag mit dem 0:2 in Bochum die nächste bittere Schlappe. Wieder einmal wurde die Borussia von einem motivierten Gegner überrollt. Dabei leistete sich Dortmund erneut unzählige individuelle Fehler, konnte aus dem eigenen Ballbesitz kaum Durchschlagskraft entwickeln und ergab sich am Ende seinem Schicksal.

Das 0:2 gegen den VfL war die fünfte Niederlage in den ersten sieben Liga-Spielen des Jahres. Schon seit sechs Spieltagen in Folge steht der BVB in der unteren Tabellenhälfte. Inzwischen ist sogar die Tordifferenz negativ (-1). Außerdem kassierte man mehr Niederlagen (9) als Siege gefeiert wurden (8). Der Abstand auf die internationalen Plätze wird immer größer. Im Moment sind es schon sechs Zähler auf Rang 6. Dafür lief es zuletzt aber in der Champions League sehr ordentlich. Von den letzten 15 Heimspielen in der Königsklasse wurde nur eines verloren (10S, 4U).

Im grün-weißen Teil von Lissabon geht in dieser Saison wohl eine Ära zu Ende, denn nach Erfolgstrainer Ruben Amorim (zu United) wechselt nun auch Sportdirektor Hugo Viana (zu City) nach Manchester. Der Verein hatte viele Spieler nur wegen der Anziehungskraft seines einstigen Trainers holen oder halten können. Seit Dezember hat nun mit Rui Borges ein neuer Coach das Sagen. Die Fans dürfen in der heimischen Liga weiter auf die Titelverteidigung hoffen. Es wäre die erste seit 1954. Durch zwei Remis in Serie ist der Vorsprung auf Lokalrivale Benfica aber auf nur noch zwei Punkte geschmolzen.

59 erzielte Tore und 18 Gegentore bedeuten in der Primeira Liga die beste Offensive und die beste Abwehr. Die Löwen lassen in den vergangenen Wochen des Öfteren an Konstanz und Stehvermögen vermissen. Zudem kämpft Star-Stürmer Viktor Gyökeres, der in 36 Pflichtspielen auf 34 Tore kommt, aktuell mit seiner Gesundheit und seiner Fitness. In der Königsklasse stand Sporting bisher fünfmal in einem K.o.-Spiel und wartet seitdem auf einen Sieg (1U, 4N). Die Tatsache, dass die “Verde e brancos” in diesen fünf Partien 20 Gegentore kassiert haben, spricht auch für unseren Dortmund Sporting Lissabon Tipp.

Dortmund - Sporting Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:2 Bochum (A), 3:0 Sporting Lissabon (A), 1:2 VfB Stuttgart (H), 2:1 Heidenheim (A), 3:1 Shakhtar Donetsk (H)

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 2:2 Arouca (H), 0:3 Dortmund (H), 1:1 FC Porto (A), 3:1 Farense (H), 1:1 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Sporting Lissabon: 3:0 (A), 1:3 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 2:1 (A)

Seit der Saison 2016/17 trafen beide Vereine in der Königsklasse fünfmal aufeinander. Der BVB kassierte dabei nur eine Niederlage: In der Spielzeit 2021/22 setzte es in Lissabon ein 1:3.

Die anderen vier Duelle gingen alle an Dortmund. Die beiden Heimspiele gegen die Grün-Weißen entschieden die Westfalen jeweils mit 1:0 für sich. Sporting hat in seiner Europapokal-Geschichte zwölf der 14 Gastspiele in Deutschland verloren (1S, 1U).

Diese Bilanz wird in unserer Dortmund Sporting Lissabon Prognose wohl ausgebaut. Auch in dieser Spielzeit waren die Löwen schon bei einem Bundesligisten zu Gast. Am 7. Spieltag setzte es ein 1:2 bei RB Leipzig.

BVB-Stürmer Serhou Guirassy steht sinnbildlich für den Unterschied beim BVB zwischen Bundesliga und Königsklasse. In der Champions League war der Angreifer in dieser Saison in neun Spielen bereits an 13 Treffern beteiligt (10 Tore, 3 Vorlagen).

In der Bundesliga stehen nach 19 Partien lediglich neun Tore und vier Assists zu Buche. Für den Dortmund Sporting Lissabon Tipp "Guirassy trifft" gibt es eine Quote von 2,30.

So seht ihr Dortmund - Sporting Lissabon im TV oder Stream:

19. Februar 2025, 18:45 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In dieser Woche sind sieben von acht Spielen der Playoff-K.o.-Runde in der Champions League exklusiv bei DAZN zu sehen. Dazu gehört auch das Duell zwischen Dortmund und Sporting Lissabon.

Die Partie beginnt am Mittwoch im Signal-Iduna-Park von Dortmund schon um 18:45 Uhr.

Dortmund vs Sporting Lissabon: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, N. Schlotterbeck, Svensson - Özcan, P. Groß - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Lotka, A. Meyer, Anton, Bensebaini, Kabar, Süle, Yan Couto, Azhil, Chukwuemeka, Reyna, Sabitzer, Wätjen, Beier, Duranville

Startelf Sporting Lissabon: Rui Silva - Fresneda, Diomande, Eduardo Quaresma, Matheus Reis - Hjulmand, Debast - Trincao, Simoes, Biel - Gyökeres

Ersatzbank Sporting Lissabon: Callai, Israel (Tor), Goncalo Inacio, Ricardo Esgaio, Brito, Afonso Moreira, Anjos, Morita, Quaresma, Biel, Harder, Geovany Quenda Maxi Araujo

Die Personallage spricht bei der Dortmund Sporting Lissabon Prognose ebenfalls für die Hausherren. Bei den Schwarz-Gelben fehlen nur Mane und Nmecha.

Die Gäste müssen dagegen auf wichtige Spieler wie St. Juste, Pote, Morita, Nuno Santos und Braganca verzichten.

Unser Dortmund - Sporting Lissabon Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

In der Bundesliga haben die Schwarz-Gelben in dieser Saison riesige Probleme. Zum Glück zeigt der BVB in der Champions League ein ganz anderes Gesicht. Genau aus diesem Grund, wird sich die Borussia diese Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen, denn daheim in der Königsklasse sind die Dortmunder besonders stark. Zudem kann Sporting weder gegen Dortmund im Speziellen noch gegen deutsche Vereine im Allgemeinen eine gute Bilanz vorweisen.

In den letzten elf Fällen kamen die Westfalen immer weiter, wenn man das Hinspiel einer K.o.-Runde auswärts gewonnen hat. Nun folgt der 12. Streich. Dafür reicht unter Umständen natürlich auch schon ein Remis.