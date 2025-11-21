Dortmund - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2025

SPORT1 Betting 21.11.2025 • 18:00 Uhr Dortmund - Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Unser Dortmund - Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.11.2025 lautet: Der BVB und der VfB gehören aktuell zu den formstärksten Teams in der Bundesliga. Im Wett Tipp heute rechnen wir deshalb mit einem Spitzenspiel auf Augenhöhe, sehen die Gäste aber leicht vorne.

Am 8. Februar 2025 feierte Niko Kovac gegen den VfB Stuttgart sein Debüt als Trainer von Borussia Dortmund. Zum Einstand setzte es für den neuen Coach eine 1:2-Heimpleite. Trotzdem sammelten die Westfalen in 24 Ligaspielen unter Kovac stolze 49 Punkte. Dieser Wert wird in diesem Zeitraum nur von Rekordmeister Bayern München (59) überboten.

Am Samstag bei der Dortmund Stuttgart Prognose wollen die Schwarz-Gelben ihre gute Bilanz unter ihrem kroatischen Trainer ausbauen. Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 1,79 bei Bet-at-home für den Dortmund Stuttgart Wett Tipp heute „Sieg VfB HC +1,5 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Stuttgart auf „Sieg VfB HC +1,5 & Über 1,5 Tore“:

Der BVB wartet seit 6 Duellen auf einen Sieg gegen den VfB

An den letzten 7 Spieltagen haben lediglich die Bayern mehr Punkte gesammelt als die Stuttgarter

Die Offensive von Dortmund tat sich zuletzt etwas schwer

Dortmund vs Stuttgart Quoten Analyse:

Der BVB ist seit geraumer Zeit ziemlich heimstark. So schlagen die Dortmund vs Stuttgart Wettquoten in den Sportwetten Apps recht deutlich auf die Seite der Westfalen. Für einen Heimsieg bekommt ihr bei Bet-at-home eine Quote von 1,78.

Ein Remis wird mit einer Quote von 4,10 belohnt. Und die höchsten Dortmund gegen Stuttgart Quoten bekommt ihr mit einer 4,20 für einen Dreier der Gäste. Doch diese Einschätzung müsst ihr auch mit Vorsicht genießen.

In der Tabelle sind beide Vereine auf den Plätzen 3 und 4 nämlich punktgleiche Nachbarn. Für Neukunden hat der Anbieter den Bet-at-Home Bonus Code parat. Neu- und Bestandskunden dürfen sich über den aktuellen Bet-at-Home Gutschein freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Stuttgart Prognose: Der BVB setzt auf seine Heimstärke

Der BVB steht nach den ersten zehn Spieltagen bei 21 Punkten. Damit haben die Westfalen den besten Start seit der Saison 2021/22 hingelegt. Ein Grundstein für den guten Beginn ist die Defensive. Dortmund kommt auf sechs Weiße Westen und gerade mal sieben Gegentore. So wenige Gegentreffer zu diesem Zeitpunkt hatte man zuletzt 2002/03 kassiert. Und so viele Partien zu null bedeuten einen neuen Vereinsrekord. In der kompletten vergangenen Spielzeit hatte die Borussia ihr Tor nur fünfmal komplett sauber halten können. Inzwischen hakt es aber in der Offensive.

Beim 1:1 gegen den HSV vor der Länderspielpause erspielten sich die Schwarz-Gelben gerade einmal zwei Gelegenheiten. Der Schnitt von 2,5 Toren pro Spiel aus den ersten acht Pflichtspielen der Saison ist in den jüngsten acht Partien auf einen Wert von 1,4 Treffern pro Partie gesunken. Offensivspieler wie Adeyemi, Beier und Guirassy sind aktuell außer Form. Dafür ist der BVB saison- und wettbewerbsübergreifend seit zehn Heimspielen ungeschlagen (9S, 1U). Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt sieben Punkte.

Der VfB war etwas bescheiden in die neue Saison gestartet. Nach drei Spieltagen hatten die Männer von Coach Sebastian Hoeneß gerade mal drei Punkte auf dem Konto. Doch von den letzten sieben Ligapartien konnten die Stuttgarter gleich sechs gewinnen (1N). Nur die Bayern (19) haben in diesem Zeitraum mehr Zähler gesammelt als die Brustringträger. Damit sind die Schwaben in der Tabelle in die Champions-League-Ränge geklettert und haben zusammen mit der Spielzeit 2023/24 den besten Saisonstart seit 2006/07 hingelegt. Vor allem haben die Stuttgarter sieben Siege auf dem Konto.

Mehr waren es für die Schwaben noch nie zu diesem Zeitpunkt. Auch haben die Männer aus dem „Ländle“ schon fünf Spiele in der laufenden Saison in der Schlussviertelstunde für sich entschieden. Nur zwei Teams haben mehr Schüsse abgegeben als die Stuttgarter. Auch Deniz Undav ist wieder in Form. Der Nationalspieler schnürte in den vergangenen beiden BL-Partien einen Doppelpack. Seit dem Beginn der Saison 2023/24 war Undav alle 106 Minuten an einem Tor beteiligt. Das ist der beste Wert eines deutschen Spielers in den europäischen Top-5-Ligen und spielt auch für den Dortmund Stuttgart Tipp eine Rolle.

Dortmund - Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 HSV (A), 1:4 Manchester City (A), 1:0 Augsburg (A), 4:2 n.E. Frankfurt (A), 1:0 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 3:2 Augsburg (H), 2:0 Feyenoord (H), 1:3 Leipzig (A), 2:0 Mainz (A), 2:1 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Stuttgart: 1:2 (H), 1:5 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:2 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 121 Duelle zwischen Dortmund und Stuttgart. Die Bilanz ist mit jeweils 48 Siegen und 25 Remis komplett ausgeglichen. Doch seit sechs Pflichtspielen warten die Borussen auf einen Sieg gegen die Schwaben.

Der letzte Erfolg war ein 5:0 in der Bundesliga im Oktober 2022. Die jüngsten fünf Pflichtspiele gegen den VfB hat der BVB sogar alle verloren. Für so viele Siege gegen die Westfalen hatten die Stuttgarter zuvor 33 Vergleiche gebraucht. Diese gute Serie müssen wir für unsere Dortmund Stuttgart Prognose berücksichtigen.

Die Zuschauer dieses Spiels dürfen sich auf Tore freuen. Denn historisch gesehen fielen im deutschen Oberhaus nur beim Duell Werder Bremen gegen Bayern München noch mehr Tore (375) als bei Dortmund gegen Stuttgart (373). So müsste der Dortmund Stuttgart Tipp „Über 2,5 Tore“, für den wir bei Betano eine Quote von 1,53 bekommen, eine Safe Bet sein.

So seht ihr Dortmund - Stuttgart im TV oder Stream:

22. November 2025, 15:30 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: WOW, Sky Go, DAZN

Für die BL-Spiele am Samstag um 15:30 Uhr gilt in dieser Saison das folgende: Sky überträgt alle Begegnungen einzeln. Und DAZN zeigt die Spiele als Konferenz. So gibt es zwei Möglichkeiten, das Spiel zwischen dem BVB und dem VfB live zu verfolgen.

Dortmund vs Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel – Anton, Can, Schlotterbeck, - Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson - Chukwuemeka, Beier - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Bensebaini, Yan Couto, Brandt, Fabio Silva, Adeyemi, Anselmino, P. Groß, Bellingham

Startelf Stuttgart: Nübel - Assignon, Jeltsch, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Bouanani, El Khannouss, Leweling - Undav

Ersatzbank Stuttgart: Bredlow (Tor), Al-Dakhil, Chabot, P. Stenzel, Tiago Tomas, Nartey, Führich, Vagnoman, Chema

Die Personallage bei der Dortmund Stuttgart Prognose zeigt Vorteile für die Hausherren. Denn Niko Kovac kann aus dem Vollen schöpfen. Gäste-Coach Sebastian Hoeneß muss dagegen auf Demirović, Diehl, Drljača und Keitel verzichten. Der Einsatz von Jaquez steht noch auf der Kippe.

Unser Dortmund - Stuttgart Tipp: Sieg VfB HC +1,5 & Über 1,5 Tore

Sicher ist der BVB sehr heimstark und grundsätzlich gut in Form. Doch der VfB war in den letzten Jahren ein Angstgegner für die Dortmunder. So trauen wir den Gästen erneut eine gute Leistung gegen die Westfalen zu.

Zudem sind die Schwaben aktuell auch sehr formstark. Wir rechnen schließlich mit mindestens zwei Toren und setzen darauf, dass die Gäste mit maximal einem Tor Differenz verlieren.

Unser Dortmund Stuttgart Sportwetten Tipp lautet: „Sieg VfB HC +1,5 & Über 1,5 Tore“ mit einer Wettquote bei Bet-at-home von 1,79.