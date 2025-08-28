Dortmund - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2025

SPORT1 Betting 28.08.2025 • 18:00 Uhr Dortmund - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Knacken die Eisernen nun auch den BVB?

Unser Dortmund - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.08.2025 lautet: Im ersten Saisonspiel von Schwarz-Gelb gab es insgesamt 6 Tore. Auch in unserem Wett Tipp heute erwarten wir einige Treffer in der Partie.

Der 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 ist vorbei und er brachte doch einige Überraschungen mit sich. Eine davon lieferten die Eisernen mit ihrem Heimsieg über Pokalsieger Stuttgart. In unserer Dortmund Union Berlin Prognose zur Partie am 2. Spieltag sind die Köpenicker aber dennoch klarer Außenseiter.

Dabei hat der BVB seinen Saisonauftakt verpatzt und am Ende drei sicher geglaubte Punkte aus der Hand gegeben. Schuld daran waren letztlich auch die insgesamt vielen Gegentreffer. Auch am Sonntag rechnen wir nicht mit einer Weißen Weste von Schwarz-Gelb und entscheiden uns für den Dortmund Union Berlin Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,98 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Union Berlin auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Dortmund spielte zum Auftakt bei St. Pauli 3:3.

Union Berlin schlug am 1. Spieltag Pokalsieger Stuttgart mit 2:1.

In 7 der 8 direkten Aufeinandertreffen in Dortmund gab es mindestens 3 Tore.

Dortmund vs Union Berlin Quoten Analyse:

Eigentlich sind die Dortmund Union Berlin Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg nicht unbedingt der Rede wert. Sie bleiben fast durchgängig unter der Marke von 1,35. Mit dem NEO.bet Odds Boost erhalten Neukunden allerdings aktuell eine stolze Quote von 8,16, wenn sie auf den BVB setzen. Zudem gibt es noch weitere tolle Bonus-Angebote.

Ein weiterer Vorteil von NEO.bet: Er ist einer der wenigen Wettanbieter ohne Steuer auf Kombiwetten. Bei alldem wollen wir euch aber auch nicht die Dortmund Union Berlin Quoten für Wetten auf die Gäste vorenthalten. Die liegen im Schnitt bei 7,50, womit selbst die Option “Doppelte Chance X2” noch Werte bis 3,20 abwirft.

Dortmund vs Union Berlin Prognose: Eiserne bleiben gern gesehene Gäste

Es hätte ein Auftakt nach Maß werden können, doch in den letzten Minuten des Auswärtsspiels bei St. Pauli kam für Dortmund alles zusammen. Bei einer eigenen 3:1-Führung gab es in der 86. Minute Elfmeter für die Kiezkicker inklusive Roter Karte für Filippo Mané.

Auf den verwandelten Strafstoß folgte drei Zeigerumdrehungen später tatsächlich noch der Ausgleich für die Hamburger. Der BVB verpasste damit den saisonübergreifend sechsten Bundesliga-Sieg in Serie, nachdem er die Vorsaison mit fünf Dreiern an den letzten fünf Spieltagen beendet hatte.

Zumindest mit dem Toreschießen machen die Schwarz-Gelben da weiter, wo sie in der vergangenen Spielzeit aufgehört haben. In jeder ihrer letzten sechs Partien im Oberhaus trafen sie mindestens dreifach. Weiter zurückblickend gelangen ihnen in acht ihrer letzten neun BL-Spiele mindestens drei eigene Tore. Das einzige Match, in dem das nicht gelang, war ein 2:2 bei den Bayern.

Insofern ist es alles andere als abwegig, wenn wir in unserer Dortmund Union Berlin Prognose abermals einige Tore des BVB annehmen. Dass es allerdings auch Gegentreffer geben wird, ist angesichts der Tatsache, dass die Borussia in neun der letzten elf Begegnungen in der Bundesliga mindestens ein Gegentor kassierte, ebenfalls nicht unbegründet.

Dortmund - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:3 St. Pauli (A), 1:0 Rot-Weiß Essen (A), 1:2 Juventus (H), 3:2 Lille (N), 8:1 Sportfreunde Siegen (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:1 Stuttgart (H), 5:0 Gütersloh (A), 0:1 Olympiakos Piräus (H), 0:1 Espanyol Barcelona (H), 0:1 Schweinfurt (N)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Union Berlin: 6:0 (H), 1:2 (A), 2:0 (A), 4:2 (H), 2:1 (H)

Die Gäste aus der Hauptstadt feierten zudem einen gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit. Nach dem klaren 5:0 in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Gütersloh konnte auch die Partie vom 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison gewonnen werden. Zu Hause bezwangen die Eisernen Pokalsieger Stuttgart mit 2:1.

Matchwinner war Neuzugang Ilyas Ansah von Zweitligist Paderborn, der beide Treffer erzielen konnte. Dabei hätte das Spiel einen ähnlichen Verlauf wie das des BVB nehmen können: In der ebenfalls 86. Minute kam Stuttgart auf 1:2 heran und erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch ein Tor, das wegen Abseits allerdings keinen Bestand hatte.

Bei Expected Goals von 1,72:0,35 pro VfB darf man gerne von drei etwas glücklichen Punkten zum Auftakt sprechen. Doch während von 21 Abschlüssen der Schwaben sechs aufs Tor gingen und eben nur einer rein, präsentierten sich die Köpenicker äußerst effizient: Von insgesamt acht Torschüssen gingen nur zwei auf und dann auch in den gegnerischen Kasten.

Zeigen sich die Gäste im Signal Iduna Park auch nur annähernd so effizient, dann sollten sie auch ein Tor zu unserem Dortmund Union Berlin Tipp beisteuern. Etwas Zählbares trauen wir ihnen allerdings nicht wirklich zu. Denn die Bilanz der Hauptstädter aus ihren Gastspielen bei der Borussia gleicht einem Horror.

So seht ihr Dortmund - Union Berlin im TV oder Stream:

31. August 2025, 17:30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich die Rechte an den Sonntagsspielen in der Bundesliga in dieser Saison gesichert. Nur bei diesem Anbieter könnt ihr also die Begegnung zwischen der Borussia und den Eisernen sehen. Ein kostenpflichtiges Abo ist dabei Voraussetzung.

Der BVB empfängt dabei eine Art Lieblingsgegner: Von bisher acht Heimduellen mit den Köpenickern hat er keines verloren. Es gab sieben Siege und ein Remis bei einem Torverhältnis von insgesamt 27:8. Der direkte Vergleich könnte in der Dortmund Union Berlin Prognose kaum deutlicher sein - zumindest, was die Partien im Signal Iduna Park betrifft.

Dortmund vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Groß, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Guirassy, Adeyemi

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Campbell, Lührs, Kabar, Özcan, Brandt, Nmecha, Beier, Chukwuemeka

Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Rothe; Trimmel, Schäfer, Khedira, Haberer, Skov; Ansah, Ilic

Ersatzbank Union Berlin: Raab, Woo-Yeong, Juranovic, Köhn, Kemlein, Ljubicic, Kral, Skarke, Burke

Das letzte Aufeinandertreffen im heimischen Stadion gewann die Borussia mit 6:0. Es war das achte Mal im achten Heimduell mit den Berlinern, dass der BVB mindestens zwei Tore erzielte. Im Schnitt erzielte er knapp 3,4 Tore pro Heimbegegnung mit dem kommenden Gegner.

Für den Dortmund Union Berlin Tipp “Dortmund Über 2,5 Tore” gibt es bei Betano aktuell eine attraktive Quote von 2,20. Für uns ist das eine gute Alternative, bei der man dann auch den aktuellen Betano Gutschein Code einsetzen könnte.

Unser Dortmund - Union Berlin Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Keine Frage: Wer noch keine Kunde bei NEO.bet ist, der sollte sich den oben angesprochenen Quoten-Boost nicht entgehen lassen. Die Heimbilanz des BVB gegen die Köpenicker spricht Bände und die Borussia geht als großer Favorit in dieses Match. Für alle anderen ist die von uns vorgeschlagene Torwette eine gute Alternative. In sieben der bisherigen acht Aufeinandertreffen in Dortmund gab es mindestens drei Tore zu sehen.

Bei fünf der acht Gastspiele im Signal Iduna Park schafften es auch die Eisernen auf die Anzeigetafel, die mit Selbstbewusstsein aus dem Auftaktsieg gegen Stuttgart nach Dortmund reisen. Der BVB war in der Vergangenheit immer für Gegentreffer gut, so auch für gleich drei am 1. Spieltag auf dem Kiez.