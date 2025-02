Dortmund - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten 08.02.25

SPORT1 Betting 07.02.2025 • 06:00 Uhr Dortmund - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie verläuft der Einstand von Niko Kovac?

Unser Dortmund - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf BL-Spielen steht der BVB unter Druck. Im Wett Tipp heute gegen die Schwaben müsste aber etwas Zählbares herausspringen.

Am Samstag ist es soweit: Nach drei Pflichtspielen unter Interimscoach Mike Tullberg feiert mit Niko Kovac ein neuer Cheftrainer sein Debüt bei Borussia Dortmund. Der neue Mann an der Seitenlinie soll den Verein bis zum Ende der Saison doch noch in die Champions League führen.

In den ersten Tagen seit der Amtsübernahme wurde klar, dass Kovac klare Strukturen in den Verein bringen möchte, viel auf Arbeit setzt und das verloren gegangene Selbstvertrauen wecken will. Zum Auftakt empfängt der BVB am Samstag den VfB. Die Quoten der Dortmund VfB Stuttgart Prognose trauen dem neuen Übungsleiter einen guten Einstand zu.

Auch wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten den Dortmund VfB Stuttgart Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs VfB Stuttgart auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Der BVB hat nur eines der letzten 13 BL-Heimspiele verloren

Der VfB kassierte in den vergangenen 4 Pflichtspielen 3 Niederlagen

Die Schwaben haben auswärts lediglich 12 von 32 Punkten geholt

Dortmund vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

In der BL-Tabelle haben die Schwaben sechs Plätze Vorsprung auf die Westfalen. Allerdings liegen gerade mal drei Punkte zwischen beiden Vereinen. Bei den Dortmund vs VfB Stuttgart Quoten spielt zudem der Heimvorteil eine große Rolle.

So schicken die Wettanbieter ohne Steuer die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,88 als Favoriten ins Rennen. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste Dortmund gegen VfB Stuttgart Wettquoten zwischen 3,65 und 3,95 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs VfB Stuttgart Prognose: Der “Neue-Besen-Effekt” spielt fast immer eine Rolle

Die Borussia liegt nach 20 Spieltagen nur auf dem elften Tabellenplatz. 29 Punkte bedeuten die schlechteste Zwischenbilanz seit zehn Jahren, doch Interimscoach Mike Tullberg konnte die Mannschaft mit zwei Siegen und einem Remis schon wiederbeleben. Zudem beträgt der Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang gerade mal vier Zähler. Nun wollen die Westfalen wieder an ihrer Heimbilanz arbeiten. Nach saisonübergreifend acht BL-Heimsiegen in Folge wartet der BVB seit vier Bundesliga-Partien vor den eigenen Fans auf einen Dreier (3U, 1N).

Trotzdem haben 2024/25 lediglich Bayern und Leverkusen mehr Heimpunkte geholt. Auch an der Abwehr muss der neue Coach arbeiten. Zwar haben nur die Bayern und Bayer in dieser Saison weniger Schüsse zugelassen. Mit 34 Gegentoren steht die Abwehr im Ligavergleich aber gerade mal auf Platz 10. Das ist seit den 90er-Jahren zu diesem Zeitpunkt der schwächste Wert nach der Saison 2007/08 (36). Außerdem wartet Schwarz-Gelb seit zwölf Pflichtspielen auf eine Weiße Weste. Dafür war Angreifer Serhou Guirassy zuletzt gut in Form und konnte in den vergangenen vier Spielen immer treffen.

Der VfB muss in dieser Saison nach der Dreifachbelastung mit der Champions League immer wieder mit großen personellen Problemen klarkommen. Zudem sind dem amtierenden Vizemeister in dieser Spielzeit ein Stück weit Dinge wie Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Selbstverständnis abhandengekommen. Das war auch am Dienstag im DFB-Pokal-Viertelfinale daheim gegen Augsburg der Fall. Am Ende zogen die Schwaben mit einem “dreckigen” 1:0-Sieg aber ins Halbfinale ein.

So wurde nach einem 0:2 in Mainz, einem 1:4 gegen Paris St. Germain und einem 1:2 daheim gegen Gladbach die Serie von drei Niederlagen in Serie wieder beendet. Nach dem Aus in der Königsklasse kann sich die Mannschaft nun auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren und liegt mit Platz 5 in der Bundesliga gut im Rennen. Das Polster auf Rang 11 beträgt aber nur drei Zähler. Für unseren Dortmund VfB Stuttgart Tipp spricht zudem die Tatsache, dass Stuttgart nur zwölf seiner 32 Punkte in der Fremde gesammelt hat.

Dortmund - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 Heidenheim (A), 3:1 Shakhtar Donetsk (H), 2:2 Werder Bremen (H), 1:2 Bologna (A), 0:2 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:0 Augsburg (H), 1:2 Gladbach (H), 1:4 Paris St. Germain (H), 0:2 Mainz (A), 3:1 Slovan Bratislava (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs VfB Stuttgart: 1:5 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:2 (A), 3:3 (A).

Nach 120 Duellen ist die Bilanz zwischen Dortmund und Stuttgart mit 48 Siegen für die Westfalen bei 47 Niederlagen (25U) fast ausgeglichen. Für unsere Dortmund VfB Stuttgart Prognose schauen wir aber vor allem auf die letzten Vergleiche.

Die Schwaben haben die letzten vier Pflichtspiele gegen die Borussia alle gewonnen. Für so viele Erfolge hatten die Brustringträger zuvor 29 Aufeinandertreffen gebraucht. Seit fünf direkten Duellen ist der VfB ungeschlagen (4S, 1U). Das Hinspiel in der MHP Arena ging mit 5:1 an die Gastgeber.

Mit 370 Treffern in 109 Aufeinandertreffen ist das Duell VfB gegen BVB vor dem 21. Spieltag das torreichste der Bundesliga-Geschichte. Auch dieses Mal rechnen die Buchmacher wieder mit einigen Toren.

So können wir den Dortmund VfB Stuttgart Tipp “Über 2,5 Tore”, für den wir bei Merkur Bets eine Quote von 1,50 bekommen, völlig bedenkenlos spielen. Wie sich der Bookie mit seinem Wettprogramm, dem Bonus oder den Quoten schlägt, erfahrt ihr im Merkur Bets Test .

So seht ihr Dortmund - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

08. Februar 2025, 15:30 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In dieser Saison gibt es die Samstagsspiele der Bundesliga weiterhin exklusiv bei Sky zu sehen. Der Bezahlsender zeigt alle Partien als Einzelspiel oder in der Konferenz. Beim Duell zwischen Dortmund und dem VfB ist das auch nicht anders.

Der Anpfiff im Signal-Iduna-Park von Dortmund erfolgt am Samstag um 15:30 Uhr.

Dortmund vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Anton, Bensebaini - Sabitzer, P. Groß - Beier, Brandt, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Lotka, A. Meyer, Kabar, Mané, Svensson, Yan Couto, Azhil, Campbell, Car. Chukwuemeka, Özcan, Reyna, Wätjen, Adeyemi, Duranville

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Stergiou, Hendriks, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Leweling, Undav, Führich - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen, Chase, Jaquez, Jeltsch, P. Stenzel, Vagnoman, Keitel, Nartey, Rieder, Bruun Larsen, Diehl, Woltemade

Die Hausherren müssen auf die verletzten Nmecha und Süle verzichten. Zudem sitzt Schlotterbeck seine Rotsperre ab. Dafür stehen die beiden Neuzugänge Svensson und Chukwuemeka zur Verfügung.

Die Personalsituation bei den Gästen sieht bei der Dortmund VfB Stuttgart Prognose dagegen etwas kritischer aus. Al-Dakhil, Toure, Raimund und Zagadou werden definitiv ausfallen. Ob es Millot, Woltemade und Vagnoman noch rechtzeitig in den Kader schaffen, bleibt bis kurz vor dem Spiel fraglich.

Unser Dortmund - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Niko Kovac möchte gerne die gute Serie seiner Vorgänger fortsetzen, denn die letzten neun BVB-Cheftrainer starteten alle mit einem Sieg in ihre Amtszeit. Auch wir trauen dem neuen Coach mindestens einen Punkt zu, denn der neue Mann an der Seitenlinie wird einen positiven Effekt auf die Mannschaft haben.

Zudem fällt den Gästen die Vorbereitung schwer, weil bis kurz vor dem Anpfiff unklar bleibt, mit welcher Ein- und Aufstellung Kovac die Borussia spielen lassen wird.

Außerdem sind die Westfalen vor den eigenen Fans immer noch eine Macht. Die Schwaben kommen nach den vielen Spielen der vergangenen Wochen dagegen etwas gerädert in den Signal-Iduna-Park.