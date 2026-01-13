Dortmund vs Bremen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 13.01.2026

SPORT1 Betting 13.01.2026 • 08:44 Uhr Die aktuelle Dortmund vs Bremen Prognose unserer Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 13.01.2026. Inklusive der besten Wett Tipps und Quoten.

In unserer Dortmund vs Bremen Prognose erwarten wir einen klaren Heimsieg für den BVB. Die Mannschaft von Niko Kovac ist der haushohe Favorit im Duell gegen die formschwachen Gäste. Das Bundesliga-Spiel findet am Dienstag, den 13. Januar 2026, um 20:30 Uhr statt und die Dortmund vs Bremen Quoten spiegeln diese Ausgangslage deutlich wider.

Unsere Prognose für dieses Duell ist eindeutig, weshalb wir bei Merkur Bet mit einer Quote von 1,36 den Wett Tipp “Sieg Dortmund“ empfehlen.

Dortmund vs Bremen Prognose: Analyse und Quoten

Borussia Dortmund geht als Tabellenzweiter in die Partie, mit einem komfortablen Vorsprung von 16 Punkten auf die Bremer, die sich näher an der Abstiegszone als an den europäischen Plätzen befinden. Obwohl der Titelkampf gegen die Bayern zunehmend unwahrscheinlich erscheint, will der BVB seinen Vorsprung auf die Verfolger in den Top-Vier sichern. Man kann also davon ausgehen, dass die Mannschaft von Niko Kovac das Spiel gegen Bremen von Beginn an dominieren wird.

Die Gäste aus Bremen kommen ausgeruht nach Westfalen, da ihr Heimspiel gegen Hoffenheim am Wochenende aufgrund starken Schneefalls verschoben wurde. Dortmund hingegen hat durch das 3:3-Unentschieden gegen Frankfurt am vergangenen Freitag den Vorteil der besseren Spielpraxis, was dem Favoriten zusätzlich in die Karten spielen dürfte.

Die Dortmunder Offensive zeigte dabei erneut ihre Klasse. Die zugrundeliegenden Daten zeichnen ebenfalls ein düsteres Bild für die Auswärtsmannschaft. Bremen hat den vierthöchsten Wert bei den erwarteten Gegentoren (xGA) in der Bundesliga, während nur die Bayern einen besseren xGA-Wert als Dortmund aufweisen. Die Dortmunder haben in ihren letzten 24 Ligaspielen nur eine einzige Niederlage hinnehmen müssen und zeigten sich im Angriff äußerst treffsicher. Die Gastgeber sollten das Spielgeschehen in Bezug auf die Chancen klar dominieren.

Dortmund vs Bremen: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Dortmund vs Bremen Quoten ergeben sich einige interessante Möglichkeiten für eure Wett Tipps. Hier sind unsere drei Empfehlungen für das Aufeinandertreffen:

Sieg Dortmund: Trotz einiger Unentschieden in dieser Saison bleibt Borussia Dortmund eine beeindruckende Kraft und der Hauptkonkurrent der Bayern. Ein Heimspiel gegen ein Team, das sich aus der Abstiegszone etwas Luft verschafft hat, ist für die Mannschaft von Niko Kovac ein Pflichtsieg. Die Gäste sind seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos und haben in diesem Zeitraum die wenigsten Punkte aller Teams geholt. Mit dem Heimvorteil im Rücken ist es daher nur logisch, auf einen Sieg der Gastgeber zu setzen. Die Quote von 1,36 spiegelt die Kräfteverhältnisse wider.

Dortmund führt zur Halbzeit: Die Borussia hat sich in der ersten Hälfte von Spielen gut geschlagen. Bayern München ist das einzige Team, das den BVB in dieser Saison nach 16 Ligaspielen zur Pause anführen konnte. In 11 ihrer 16 Ligaspiele führten die Dortmunder bereits zur Halbzeit. Diese Wette war auch in fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele erfolgreich. Bremen hingegen hat in sechs seiner acht Auswärtsspiele in der Bundesliga kein Tor in der ersten Halbzeit erzielt, was diesen Wett Tipp zusätzlich stützt.

Dortmund gewinnt zu Null: Der BVB verfügt über die beste Heimverteidigung der Bundesliga, hat nur vier Gegentore zugelassen und fünf Spiele ohne Gegentor gewonnen. Die jüngsten Siege ohne Gegentreffer gegen Köln, Hoffenheim und Gladbach deuten darauf hin, dass die strauchelnden Bremer erhebliche Schwierigkeiten haben werden, ein Tor zu erzielen. Werder Bremens erwartete Tore (17,6 xG) sind der zweitniedrigste Wert in der Liga, was auf eine sehr begrenzte Offensivleistung hindeutet.

Nach dieser detaillierten Dortmund vs Bremen Prognose bleibt uns nur noch, dir ein spannendes Spiel zu wünschen! Wenn du nun deine eigenen Wett Tipps platzieren möchtest, findest du die besten Anbieter auf unserer dafür vorgesehenen Seite.

