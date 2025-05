Dortmund - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2025

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 09:00 Uhr Dortmund - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht die Aufholjagd des BVB weiter?

Unser Dortmund - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.05.2025 lautet: In einer Tabelle seit dem 25. Spieltag sind die Wölfe das Schlusslicht der Liga. Dieser Trend setzt sich auch im Wett Tipp heute fort.

Lange Zeit in der laufenden Saison hinkte der BVB seinem eigentlichen Saisonziel “Qualifikation für die Champions League” weit hinterher, doch mit vier Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Partien dürfen die Dortmunder auf einmal wieder hoffen. Der Rückstand auf Platz 4 beträgt nur noch drei Punkte.

Auch die Dortmund Wolfsburg Prognose gegen formschwache Wölfe macht der Borussia Hoffnung.

Wir rechnen mit der Fortsetzung der Aufholjagd und spielen mit einer Quote von 1,59 bei Merkur Bets den Dortmund Wolfsburg Wett Tipp heute “Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Wolfsburg auf “Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore”:

Der BVB ist seit 5 BL2-Spielen ungeschlagen und holte dabei 13 Punkte

Wolfsburg wartet seit 7 Partien auf einen Sieg

Zu Gast in Dortmund ging der VfL lediglich in 3 von 29 Versuchen als Sieger vom Platz

Dortmund vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Durch die gute Serie ist der BVB auf Rang 6 geklettert. So haben die Borussen vor dem Duell am Samstag sechs Plätze und neun Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das recht klare Dortmund vs Wolfsburg Quoten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Wolfsburg Prognose: Macht BVB-Offensive den Unterschied?

In Hoffenheim sprachen am vergangenen Spieltag Zahlen wie die Expected Goals (2,66 zu 1,15), die Gesamtschüsse (16:11) und der Ballbesitz (62 Prozent) für die Dortmunder. Trotzdem konnte die TSG zweimal ausgleichen und lange auf etwas Zählbares hoffen. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit traf die Borussia zum 3:2-Sieg. Damit konnte der BVB seine Aufholjagd in Richtung Europapokal-Plätze fortsetzen. Coach Niko Kovac hat das Team nach Anfangsschwierigkeiten stabilisiert. Vor allem die Offensive kann überzeugen.

Die Schwarz-Gelben stellen die beste Chancenverwertung der Liga (32,8 Prozent). Zudem ist Serhou Guirassy mit 17 Treffern inzwischen auf Platz 3 der Bundesliga-Torjägerliste angekommen. Der Stürmer ist zudem auch immer noch der beste Schütze in der Champions League. Die guten Leistungen im Spiel nach vorne sind auch bei unserem Dortmund Wolfsburg Tipp von großer Bedeutung. Nach der guten Serie wird der Verein mit Trainer Kovac auch in die kommende Saison gehen. Im Fernduell mit Freiburg (Platz 4, -3) und Leipzig (Rang 5, +6) kann Dortmund das beste Torverhältnis (+11) in den Ring werfen.

Eigentlich hatte sich Wolfsburg für diese Saison das Ziel “Europapokal” auf die Fahnen geschrieben. Nach der Hinrunde lagen die Wölfe mit einem Punkt Rückstand auf Platz 6 auch noch gut im Rennen, doch in der zweiten Saisonhälfte läuft bei den Grün-Weißen nicht mehr viel zusammen. Ganz bitter sieht es in einer Tabelle ab dem 25. Spieltag aus. Hier sind die Niedersachsen mit zwei Punkten und 5:10 Toren das Schlusslicht im Oberhaus. Das 0:1 daheim gegen Freiburg am vergangenen Wochenende war die fünfte Pleite in diesem Zeitraum. Vor allem daheim hat die Mannschaft größte Probleme. In 16 Partien reichte es gerade mal für drei Heimsiege.

Dieser Wert wird von keinem anderen Erstligisten unterboten. Selbst gegen Teams wie Kiel (2:2), Bochum (1:1), St. Pauli (1:1) und Heidenheim (0:1) blieb der VfL in dieser Spielzeit ohne Heim-Dreier. Somit hat Wolfsburg nicht nur das Saisonziel Europa, sondern auch die Zukunft von Trainer Ralph Hasenhüttl verspielt. Die Trennung vom Coach ist zwar noch nicht final, Nachfolgekandidaten werden dennoch schon gehandelt. Dabei war Hasenhüttl in der vergangenen Saison nach der Trennung von Trainer Niko Kovac und dem Rausschmiss von Geschäftsführer Marcel Schäfer der Ruhebringer und Retter in der größten Not. Der Coach stabilisierte die Mannschaft und führte sie zum Klassenerhalt.

Dortmund - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:2 Hoffenheim (A), 3:2 Gladbach (H), 3:1 Barcelona (H), 2:2 Bayern München (A), 0:4 Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:1 Freiburg (H), 2:2 Mainz (A), 2:3 RB Leipzig (H), 0:1 Union Berlin (A), 0:1 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Wolfsburg: 3:1 (A), 0:1 (A), 1:1 (A), 1:0 (H), 6:0 (H)

Nach 60 Duellen führen die Westfalen den direkten Vergleich gegen die Niedersachsen mit 35 Siegen recht klar an, denn für die Wölfe stehen nur zwölf Siege und 13 Unentschieden zu Buche.

Noch deutlicher ist der Unterschied in Dortmund. Hier konnte Wolfsburg lediglich in drei von 29 Versuchen den Platz als Sieger verlassen. Demgegenüber stehen sechs Remis und 20 Pleiten.

Bei der Dortmund vs. Wolfsburg Prognose müssen wir vor allem auf die jüngsten Aufeinandertreffen schauen. In der Liga ist der VfL seit vier Spielen ohne Sieg gegen den BVB und holte dabei auch gerade mal einen Punkt.

So ging auch das Hinspiel in der laufenden Spielzeit in der Volkswagen Arena mit 3:1 an die Borussen. Allerdings hatten die Wölfe Ende Oktober im DFB-Pokal mit 1:0 nach Verlängerung gegen die Schwarz-Gelben gewonnen.

In den letzten acht Heimspielen gegen die Wölfe blieb der BVB sieben Mal ohne Gegentor. Auch dieses Mal muss man den Hausherren einen Dreier in Kombination mit einer “Weißen Weste” zutrauen.

So seht ihr Dortmund - Wolfsburg im TV oder Stream:

03. Mai 2025, 18:30 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Dortmund vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Ryerson, Can, F. Nmecha, Svensson, Brandt, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Kabar, Duranville, Adeyemi, Özcan, Yan Couto, Reyna, Chukwuemeka

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle - Majer, B. Dardai, Wimmer, Paredes, Amoura - Wind

Ersatzbank Wolfsburg: Pervan (Tor), Odogu, K. Behrens, Skov Olsen, Gerhardt, Kaminski, Nmecha, Tiago Tomas

Die Ausfälle von Schlotterbeck, Groß und Sabitzer bedeuten für den BVB bei der Dortmund vs. Wolfsburg Prognose schon ein gewisses Handicap.

In den letzten Partien konnte Schwarz-Gelb das aber ganz gut kompensieren. Bei den Gästen fehlen Arnold, Müller, Rogerio, Bröger und Svanberg.

Unser Dortmund - Wolfsburg Tipp: Sieg Dortmund & Über 2,5 Tore

Kann der VfL seine eigene Negativserie stoppen und dabei die Aufholjagd des BVB verhindern? In beiden Fällen lautet unsere Antwort: Nein! Dortmund hat rechtzeitig zum Endspurt zu seiner Bestform gefunden.

Bei den Wölfen läuft dagegen gar nichts mehr zusammen. Es gilt nur, die Saison noch irgendwie zu Ende zu bringen. Zudem gab es für die Wölfe bei den Westfalen sowieso nur sehr selten etwas zu holen. Daran wird sich auch dieses Mal nichts ändern. Dafür dürfen sich die Heim-Fans auf einen Dreier und ein paar Treffer freuen.