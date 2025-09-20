Düsseldorf - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 21.09.2025

SPORT1 Betting 20.09.2025 • 18:00 Uhr Düsseldorf - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Steht der beste Stürmer der 2. Bundesliga auf dem Feld?

Unser Düsseldorf - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.09.2025 lautet: Die Lilien können sich im Wett Tipp heute erneut auf ihren Topstürmer verlassen.

Einen großartigen Saisonstart haben die Lilien hingelegt. Florian Kohfeldt und sein Team belegen vor unserer Düsseldorf Darmstadt Prognose den vierten Tabellenplatz. Mit einem oder mehreren Treffern des SVD ist eigentlich an jedem Spieltag zu rechnen.

Bislang haben nur zwei Zweitligisten (Bielefeld, Fürth) mehr Treffer als die Gäste vom Böllenfalltor erzielt (8). Diese Ausbeute schraubt D98 im Düsseldorf Darmstadt Wett Tipp heute nach oben, bis in den zweistelligen Bereich. Bei Betway wählen wir “Darmstadt über 1,5 Tore” zu einer Quote von 2,10.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Darmstadt auf “Darmstadt über 1,5 Tore”:

Darmstadt hat ligaweit die meisten Schüsse abgegeben (60, geblockte Versuche ausgerechnet).

Isac Lidberg ist der erfolgreichste Torschütze dieser noch jungen Spielzeit (5 Tore).

Düsseldorf hat bereits 9,1 erwartbare Gegentore kassiert (16.).

Düsseldorf vs Darmstadt Quoten Analyse:

Vorwürfe können wir den Wettanbietern mit deutscher Lizenz ob der ausgeglichenen Düsseldorf Darmstadt Wettquoten nicht machen. Vier der letzten fünf direkten Duelle wurden mit maximal einem Treffer Unterschied abgepfiffen.

Nach einem üblen Saisonstart (1:5 vs. Bielefeld, 0:2 vs. Hannover) haben sich die Fortunen zuletzt gefangen und drei aufeinanderfolgende Ligaspiele ohne Niederlage beendet. Die fehlende Heimstärke verhindert jedoch eine bessere Ausgangslage mit Blick auf die Düsseldorf Darmstadt Quoten.

Düsseldorf vs Darmstadt Prognose: Auf Abruf

Isac Lidberg ist ein echter Knipser der alten Schule. Manchmal taucht der Schwede über eine gesamte Partie ab, nimmt kaum am Spiel teil - nur um dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Diese Qualität zeigt der Angreifer auch in unserem Düsseldorf vs. Darmstadt Tipp.

Ligaweit hat bislang kein Spieler mehr Saisontore gesammelt als Lidberg (5). Schon in der Vorsaison spielte er sich mit 14 Treffern bis zur schwedischen Nationalmannschaft. Nur eine langwierige Muskelverletzung verhinderte eine noch höhere Ausbeute.

Die Kombination aus Schussqualität und Torchancen fließt zusammen in die Bewertung der xGOT - Expected Goals on Target. Hier thront Lidberg ebenfalls an erster Stelle (3,2 xGOT) und stärkt damit unser Selbstvertrauen in die Düsseldorf gegen Darmstadt Prognose.

Zusätzlich bauen wir auf die effiziente Verwertung der Möglichkeiten. D98 hat bislang die Hälfte der eigenen Großchancen genutzt (6.) und durchschnittlich 1,60 Tore pro Spieltag erzielt.

Düsseldorf - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:1 Münster (A), 0:0 Karlsruhe (H), 2:1 Paderborn (A), 4:2 Schweinfurt (A), 6:0 Hilden (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:1 Braunschweig (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 0:0 Hertha (H), 2:1 VfB Lübeck (A), 1:0 Nürnberg (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Darmstadt: 2:2 (H), 2:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 2:1 (H).

Darüber hinaus suchen die Gäste immer wieder den Abschluss und haben ligaweit die meisten Schüsse abgefeuert (60 - geblockte Schüsse ausgenommen). Dieser Drang trägt hoffentlich auch unseren Düsseldorf Darmstadt Tipp zum Erfolg.

Die Rate an Schüssen auf das gegnerische Tor könnte deutlich besser sein (41,7 Prozent), reicht aber immer noch für einen klaren Vorteil gegenüber der Quote von Fortuna Düsseldorf (32,6 Prozent).

Die Mannschaft von Daniel Thioune hat in der Verteidigung der relevanten Räume noch Schwierigkeiten. Nur eines der sechs bisherigen Pflichtspiele beendete F95 ohne Gegentreffer.

Sogar im DFB-Pokal mühten sich die Thioune-Schützlinge durch eine knifflige Paarung und gewannen nur dank der eigenen Offensive mit 4:2 gegen den Drittligisten aus Schweinfurt.

Bis jetzt haben die Gastgeber 1,80 Gegentore pro Spieltag hingenommen (14.). Die Zahl der zugelassenen gegnerischen Abschlüsse (73) ist ebenfalls höher als bei zwölf anderen Zweitliga-Teams.

So seht ihr Düsseldorf - Darmstadt im TV oder Stream:

21. September 2025, 13.30 Uhr, Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Insgesamt haben nur Fürth (11,9 xGA) und Magdeburg (9,7 xGA) mehr erwartbare Gegentore als die Fortunen (9,1 xGA) erlaubt. In ähnlichen Territorien halten sich die Gäste auf (7,6 xGA), weshalb von einer torreichen Begegnung ausgegangen werden kann.

Das Pendant zu Isac Lidberg auf Seiten der Gastgeber ist Cedric Itten. Mit drei Saisontoren führt der Mittelstürmer die interne Torschützenliste der Fortunen an. Das Problem: Er hat bis jetzt nur in der Ferne getroffen.

Düsseldorf vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Schmidt, Daland, Oberdorf - Breithaupt - Zimmermann, El Azzouzi, Muslija, Suso - Celar, Itten

Ersatzbank Düsseldorf: Lotka, de Wijs, Iyoha, Heyer, Alexandropoulos, Hettwer, Rasmussen, Danny Schmidt

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Pfeiffer, Vukotic, Nürnberger - Marseiler, Akiyama, Klefisch, Corredor - Hornby, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst, Maglica, Holland, Klassen, Papela, Richter, Furukawa, Güler, Lakenmacher

Die Anhänger des Tabellenzweiten hoffen am kommenden Wochenende dennoch auf den ersten Heimsieg der Saison. Auf die 0:2-Pleite gegen Hannover folgte zumindest ein torloses Remis gegen Karlsruhe.

Ohne eigenen Torerfolg ist allerdings mit einer Niederlage für Daniel Thioune und sein Team zu rechnen. Darmstadt hat nur in einem der sechs vorangegangenen Pflichtspiele dieser Saison keinen Treffer erzielt.

Unser Düsseldorf - Darmstadt Tipp: Darmstadt über 1,5 Tore

Die Lilien reisen mit dem Bewusstsein nach Darmstadt, einen der besten Zweitliga-Stürmer aufbieten zu können. Getragen wird das Team von Florian Kohfeldt durch die Stärken im Angriff - nicht durch eine überdurchschnittlich gute Verteidigung. Das führt zu einer offenen Partie und mindestens zwei Toren für die Gäste.