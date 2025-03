Düsseldorf - Regensburg Tipp, Prognose, Quoten 15.03.2025

Unser Düsseldorf - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.03.2025 lautet: Die Fortuna wartet seit drei Spielen auf einen vollen Erfolg und hat den Anschluss an die Top 3 ein wenig verloren. Im Wett Tipp heute sollte gegen das Schlusslicht aber nichts passieren, stattdessen fallen mindestens drei Tore.

Am 15. März 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Fortuna Düsseldorf, aktuell auf Platz 9, trifft auf das Schlusslicht der Tabelle, Jahn Regensburg.

Trotz der Favoritenrolle Düsseldorfs könnten Über 2,5 Tore eine interessante Wette sein, da beide Teams in den letzten Spielen torgefährlich waren, was unsere Düsseldorf Regensburg Prognose unterstützt.

Unser Düsseldorf Regensburg Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,65 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Regensburg auf “Über 2,5 Tore”:

Düsseldorf vs Regensburg Quoten Analyse: