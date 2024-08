Dynamo Dresden - Cottbus Tipp, Prognose & Quoten 9.8.2024

Unser Dynamo Dresden - Cottbus Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 09.08.2024 lautet: Thomas Stamm soll Dresden zurück in die 2. Bundesliga führen. Noch stimmen nicht alle Abläufe im Spiel seiner Mannschaft, doch ein Sieg ist den Gastgebern im Wett Tipp heute nicht zu nehmen.

Mit Abzügen in der B-Note ist Dynamo Dresden siegreich ins neue Spieljahr der 3. Liga gestartet. Rückkehrer Christoph Daferner und Kapitän Stefan Kutschke sorgten für die beiden Treffer beim 2:1-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln. Insgesamt gab der Aufstiegs-Aspirant zehn Torschüsse am ersten Spieltag ab.

Für Energie Cottbus hat es hingegen im ersten Liga-Spiel nach dem Aufstieg nicht zu einem Punktgewinn gereicht. Zudem kassierte Claus-Dieter Wollitz die Rote Karte und ist in der Dynamo Dresden Prognose für das nächste Liga-Spiel gegen Dynamo nur auf der Tribüne zu finden. Im Wett Tipp heute wählen wir eine Match-Kombi, bestehend aus einem „Sieg Dresden“ und „Über 2,5 Tore“ im Spiel mit einer Quote von 1,95 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Dynamo Dresden vs Cottbus auf „Sieg Dynamo Dresden & Über 2,5 Tore“:

Dynamo Dresden vs Cottbus Quoten Analyse:

Schwieriger wird die Aufgabe für Energie Cottbus. Der Aufsteiger ist mit einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet und war gegen Arminia Bielefeld (1:2) deutlich unterlegen. Dynamo Dresden Cottbus Wettquoten bis zu 7,00, wie bei Buchmacher Bwin , sind dementsprechend keine Überraschung.

Dynamo Dresden vs Cottbus Prognose: Schwieriger Saisonstart

Das Auftaktprogramm für Energie Cottbus in der 3. Liga ist nach fünf Jahren Regionalliga-Fußball kein einfaches. Im Anschluss an die 1:2-Niederlage gegen Bielefeld geht es am zweiten Spieltag zum Aufstiegs-Aspiranten aus Dresden.