Dynamo Kiew - Lazio Rom Tipp, Prognose, Quoten 25.09.2024

SPORT1 Betting 24.09.2024 • 12:00 Uhr Dynamo Kiew - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer startet mit einem Sieg in die EL-Saison?

Unser Dynamo Kiew - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 25.09.2024 lautet: Die Römer stehen im Wett Tipp heute vor einem schwierigen Gastspiel. Dank ihrer Qualität sollte am Ende aber mindestens ein Punkt drin sein.

Dynamo Kiew stand schon 18 Mal in der Gruppenphase der Champions League. Auch Lazio Rom war schon siebenmal im Hauptwettbewerb der Königsklasse vertreten. In diesem Jahr müssen sich beide Vereine allerdings mit der Europa League begnügen. Zum Auftakt des neuen Wettbewerbs treffen beide Teams am Mittwoch in Hamburg aufeinander. Laut der Dynamo Kiew Lazio Rom Prognose sind die Gäste die leichten Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,66 bei Bwin den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dynamo Kiew vs Lazio Rom auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Lazio hat bisher alle Gastspiele gegen Kiew gewonnen

Kiew wartet seit 11 Gruppenspielen in der Europa League auf einen Sieg

Die Römer haben bei der Qualität klar die Nase vorne

Dynamo Kiew vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Der ukrainische Vizemeister trägt seine Europapokal-Heimspiele seit geraumer Zeit in Hamburg aus. Zudem haben die Blau-Weißen mit 81 Millionen Euro auch bei der Qualität Nachteile. Das Aufgebot der Römer wird nämlich mit 224 Millionen bewertet.

So sind die Gäste beim Blick auf die Dynamo Kiew Lazio Rom Quoten auch wenig überraschend favorisiert. Für einen Sieg des Serie-A-Vertreters gibt es Quoten von knapp über 2,00.

Etwas mehr bekommt ihr für einen Erfolg der Gastgeber. Hier haben die Bookies, von denen auch viele regelmäßig Gratiswetten im Angebot haben, Dynamo Kiew vs. Lazio Rom Wettquoten zwischen 3,50 und 3,80 vorgesehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dynamo Kiew vs Lazio Rom Prognose: Finden die Römer die richtige Balance?

Seit dem Ausbruch des Krieges zwischen der Ukraine und Russland ist ein regulärer Liga-Betrieb für den ukrainischen Fußballverband natürlich eine riesige Herausforderung. Doch der Ball rollt. Rekordmeister Dynamo Kiew feierte in der Saison 2020/21 den letzten Titel. Danach wurde der Rivale Shakhtar Donetsk dreimal Meister. In der vergangenen Spielzeit fehlten den Blau-Weißen am Ende nur zwei Punkte auf Rang 1. In diesem Jahr darf Dynamo auf ein Ende der Vorherrschaft des Konkurrenten hoffen.

Kiew führt nach sechs Spieltagen die Tabelle der Premjer-Liha mit fünf Siegen, einem Remis und 11:3 Toren an. Der Vorsprung auf Shakhtar beträgt schon vier Zähler. Von zwölf Pflichtpartien 2024/25 haben die Männer von Coach Oleksandr Shovkovskyi nur eine verloren (8S, 3U). Durch die 0:2-Heimpleite in der CL-Quali gegen RB Salzburg verpasste der FCD die Teilnahme an der Königsklasse und muss nun in der Europa League im Dynamo Kiew Lazio Rom Tipp ran. Seit elf EL-Spielen warten die Ukrainer auf einen Sieg im Wettbewerb.

Nachdem Maurizio Sarri in der vergangenen Saison bei Lazio entlassen wurde, übernahm der Kroate Igor Tudor die Mannschaft für den Rest der Spielzeit und führte die Römer mit Platz 7 noch in den Europapokal. Im Sommer trat der Coach dann aber wieder von seinem Amt zurück. Neuer Mann auf dem Trainerstuhl ist Marco Baroni, der zuletzt mit Hellas Verona Erfolge feiern konnte. Auch in der Hauptstadt will Baroni seinen offensiven und attraktiven Fußball spielen lassen.

Daheim klappte dies mit zwei Siegen gegen Venezia und Verona sowie einem Remis gegen AC Milan bisher auch ganz gut. Doch in der Fremde gingen die ersten beiden Gastspiele in Udine und in Florenz jeweils mit 1:2 verloren. Der neue Coach experimentiert viel. Es fehlt noch die Balance. Die neue Mannschaft und ihr neuer Trainer brauchen noch Zeit. Hoffnung macht Neuzugang Gustav Isaksen, der in seinen letzten 14 EL-Spielen an sieben Treffern (5 Tore, 2 Vorlagen) beteiligt war.

Dynamo Kiew - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dynamo Kiew: 0:0 Rukh Vynnyky (H), 3:1 Worskla Poltawa (H), 2:0 Sorja Luhansk (A), 1:0 LNZ Cherkasy (H), 1:1 RB Salzburg (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:2 AC Florenz (A), 2:1 Hellas Verona (H), 2:2 AC Milan (H), 1:2 Udinese Calcio (A), 3:1 SSC Venezia (H)

Letzte Spiele Dynamo Kiew vs Lazio Rom: 0:2 (H), 2:2 (A), 0:1 (H), 1:2 (A)

Beide Vereine trafen in der Champions-League-Quali der Saison 1999/2000 erstmals aufeinander. Damals entschied Lazio beide Partien für sich (2:1, 1:0). Dann folgte im Achtelfinale der Europa League in der Saison 2017/18 das nächste Kräftemessen.

Die Römer mussten sich im Hinspiel daheim mit einem Remis begnügen (2:2), kamen dann aber durch einen 2:0-Sieg in Kiew eine Runde weiter.

In allen fünf Pflichtspielen dieser Saison von Lazio hätten die Wetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“ Erfolg gehabt. Dieses Wissen können wir natürlich auch in der Dynamo Kiew Lazio Rom Prognose anwenden.

Dynamo Kiew vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dynamo Kiew: Bushchan - Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko - Brazhko, Shaparenko, Yarmolenko, Buyalskyi, Kabayev - Vanat

Ersatzbank Dynamo Kiew: Ihnatenko, Neshcheret - Bilovar, Dyachuk, Malysh, Andriyevskyi, Karavayev, Pikhalyonok, Bragaru, Guerrero, Dubinchak, Rubchynskyi

Startelf Lazio Rom: Provedel - Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares - Guendouzi, Castrovilli, Isaksen, Noslin, Zaccagni - Dia

Ersatzbank Lazio Rom: Furlanetto, Mandas - Pellegrini, Romagnoli, Dele-Bashiru, Vecino, Rovella, Tchaouna, Pedro, Marusic

Beide Coaches haben in den vergangenen Wochen wenig an ihren Startaufstellungen geändert.

Im ersten Spiel der Europa-League-Saison sind aber sicher ein paar Rotationen in der Dynamo Kiew vs. Lazio Rom Prognose möglich.

Unser Dynamo Kiew - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Auch wenn der ukrainische Rekordmeister in Hamburg ran muss, ist Kiew ein unangenehmer Gegner. Die Ergebnisse in der heimischen Liga lassen zudem auf eine gute Form schließen.

Nun trifft man auf eine Mannschaft, gegen die man noch nie gewinnen konnte und die bei der Qualität die Nase vorne hat. Die Römer werden Wiedergutmachung für die knappe und unglückliche Niederlage am Wochenende in Florenz wollen. Wir trauen den Gästen am Ende auch mindestens einen Punkt zu. Dabei dürften auch ein paar Tore fallen.