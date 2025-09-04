Eagles - Cowboys Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2025

SPORT1 Betting 04.09.2025 • 14:00 Uhr Eagles - Cowboys Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wie startet der Titelverteidiger in die neue Saison?

Unser Eagles - Cowboys Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 05.09.2025 lautet: Der amtierende Super-Bowl-Champion ist in der NFC East in der neuen Spielzeit der große Favorit und erzielt im Wett Tipp heute zum Auftakt einen Erfolg über den Rivalen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag mitteleuropäischer Zeit geht für die Football-Fans weltweit eine lange Leidenszeit zu Ende. Die NFL startet endlich in ihre Saison 2025. Wie immer eröffnet auch dieses Mal der Super-Bowl-Sieger die neue Spielzeit. Und hier kommt es gleich zu einem NFC-East-Showdown zwischen Philadelphia und Dallas.

Doch beim Blick auf die Quoten der Eagles Cowboys Prognose steht uns eine eindeutige Angelegenheit bevor. Die Buchmacher setzen im Lincoln Financial Field recht klar auf die Hausherren. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets den Eagles Cowboys Wett Tipp heute “Sieg Eagles mit HC -6,5”.

Darum tippen wir bei Eagles vs Cowboys auf “Sieg Eagles mit HC -6,5”:

Dallas hat 3 der letzten 4 Duelle gegen Philly verloren und nur 1 der letzten 6 Gastspiele im Lincoln Financial Field für sich entschieden

In der vergangenen Saison gewannen die Eagles beide Duelle gegen die Cowboys mit dem Gesamtergebnis von 75:13

Jalen Hurts, Saquon Barkley und Co. sind der amtierende Super-Bowl-Champion

Eagles vs Cowboys Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher haben sich zum Eröffnungsspiel eine klare Meinung gebildet. Das lässt sich auch an den großen Unterschieden bei den Eagles vs Cowboys Quoten ablesen.

Für einen Sieg der Hausherren klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,24. Auf der Gegenseite bekommt ihr Eagles gegen Cowboys Wettquoten zwischen 4,10 und 4,50 für einen Erfolg der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eagles vs Cowboys Prognose: Philly setzt auf seine Heimstärke

Seit 2004 konnte in der NFC East kein Team mehr seinen Divisions-Titel verteidigen. Diese Serie wollen die Eagles auf jeden Fall durchbrechen. Eine Titelverteidigung in der NFL ist dagegen eine ganz andere Hausnummer. In diesem Jahrhundert gelang dies nur zwei Teams (Patriots 2003/2004, Chiefs 2022/2023). Philly kann sich in dieser Saison wieder auf Quarterback Jalen Hurts, die wohl nach wie vor beste O-Line der Liga und Running Back Saquon Barkley verlassen. Vor allem Barkley hatte mit über 2500 Rushing Yards 2024 einen neuen NFL-Rekord aufgestellt.

Hinzu kommen die Wide Receiver A.J. Brown und Devonta Smith sowie Tight End Dallas Goedert. Da Offensive Coordinator Kellen Moore als Cheftrainer zu den Saints wechselte, wurde Kevin Patullo, zuvor Pass Game Coordinator, befördert. In der Defense, im Pass Rush und in der Secondary, hat das Team von Head Coach Nick Sirianni aber durchaus ein paar Federn gelassen. Diese Lücke soll durch junge Talente aus den eigenen Reihen geschlossen werden. Im heimischen Lincoln Financial Field sind die Eagles besonders stark und konnten die letzten elf Partien alle gewinnen.

Im Vorjahr verpassten die Cowboys mit einer Bilanz von 7-10 die Playoffs. Und auch in diesem Jahr ist “Big D” kein sicherer Anwärter für die Postseason mehr. Immerhin ist Quarterback Dak Prescott zurück. Der Spielmacher von “America’s Team” gehört weiterhin zu den besten Pocket Passern in der NFL. In der vergangenen Spielzeit kam er durch eine Verletzung nur auf 286 Pässe. Der QB hat neben WR CeeDee Lamb und Tight End Jake Ferguson nun auch den via Trade aus Pittsburgh geholten George Pickens als Target zur Verfügung.

Während die Offense somit ganz gut aufgestellt scheint, gibt es in der Defense viele Fragezeichen. Einerseits wurde Matt Eberflus, der im vergangenen November als Head Coach der Bears gefeuert wurde, zum neuen Defensive Coordinator gemacht. Zudem wurde der große Star des Teams, Edge Rusher Micah Parsons, vor wenigen Tagen zu den Packers getradet. Und schon vergangene Saison hatte Dallas die nach erlaubten Rushing Yards pro Spiel viertschwächste Abwehr der Liga. Diese Probleme gegen den Run spielen für unseren Eagles Cowboys Tipp eine große Rolle.

Eagles - Cowboys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Eagles: 19:17 Jets (A), 13:22 Browns (H), 34:27 Bengals (H), 40:22 Chiefs (A), 55:23 Commanders (H)

Letzte 5 Spiele Cowboys: 31:13 Falcons (H), 13:31 Ravens (H), 21:31 Rams (A), 19:23 Commanders (H), 7:41 Eagles (A)

Letzte 5 Spiele Eagles vs Cowboys: 41:7 (H), 34:6 (A), 13:33 (A), 28:23 (H), 34:40 (A)

Bei der Eagles Cowboys Prognose schauen wir natürlich auch aufs Head-2-Head. Dallas liegt in der Gesamtbilanz mit 74-58 recht deutlich vorne. In Philly spricht die Bilanz aber mit 33-31 knapp für die Gastgeber. Zudem gingen drei der letzten vier Duelle an die Eagles.

Die Cowboys konnten auch nur eines der jüngsten sechs Gastspiele im Lincoln Financial Field für sich entscheiden (2022). In der vergangenen Spielzeit hat “America’s Team” beide Vergleiche mit dem Rivalen mit einem Gesamtergebnis von 13:75 verloren,

Beim ersten Duell der beiden Kontrahenten in Week 10 kam Jalen Hurts auf zwei Passing- und zwei Rushing-Touchdowns. Auch dieses Mal müssen wir den Eagles-Quarterback auf dem Zettel haben.

Für den Eagles Cowboys Tipp “Hurts scored einen Touchdown” gibt es bei Bet365 eine Quote von 1,63. Und die Wette “Hurts mit mind. 2 Passing TDs” wird bei Bet365 mit einer Quote von 2,05 belohnt.

Unser Eagles - Cowboys Tipp: Sieg Eagles mit HC -6,5

Auf die wackelige Cowboys-Defense kommt in Week 1 so einiges zu. Vor allem auf dem Boden in Person von Jalen Hurts und Saquon Barkley. Dadurch werden die Hausherren das Spiel kontrollieren.

Zudem wird Philly-QB Jalen Hurts ohne einen Micah Parsons in der Dallas-Defense auch im Passspiel weniger Pressure bekommen. Das “America’s Team” erlaubte 2024 die zweitmeisten Yards pro Pass Versuch.

Auch hat der neue “Big-D”-Head Coach Brian Schottenheimer noch keine Erfahrung als Cheftrainer in der NFL. So spricht alles für einen einigermaßen deutlichen Sieg der Hausherren.