In der vergangenen Saison standen sich zum dritten Mal in der Geschichte im CL-Endspiel zwei deutsche Vereine gegenüber. Auch in dieser Spielzeit gehören der SC Magdeburg und die Füchse Berlin wieder zu den Top-Favoriten auf den Sieg.

In dieser Woche ist es soweit: Die EHF Handball Champions League startet in ihre Saison 2025/26. Unter den 16 Teams befinden sich mit den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg auch wieder zwei deutsche Teams. Wer sichert sich in dieser Spielzeit die Krone des europäischen Handballs? Und wie schneiden die beiden Vereine aus der HBL ab?

Natürlich gehört der Titelverteidiger aus Magdeburg laut Buchmacher Merkur Bets wieder zu den großen Favoriten. Noch bessere Chancen rechnet der Wettanbieter, der im Merkur Bets Test immer bestens abschneidet, nur den Füchsen Berlin und dem FC Barcelona zu. Auch wir von SPORT1 werfen einen Blick auf die Chancen und Quoten der deutschen Handball-Champions-League-Teilnehmer.

EHF Handball Champions League: Gehören die deutschen Vereine wieder zu den Favoriten?

Das große Ziel aller Teilnehmer ist natürlich die Endrunde am 13. und 14. Juni nächsten Jahres in Köln. In fünf der letzten sechs Spielzeiten erreichte immer mindestens ein deutsches Team das Final Four.

In den jüngsten beiden Saison nahmen sogar jeweils zwei Vereine aus der HBL am Finalturnier teil. Und das Endspiel 2024/25 bestritten Magdeburg und die Berliner Füchse. Der SCM gewann am Ende mit 32-26.

Das war das dritte rein deutsche CL-Endspiel nach 2007 und 2014 (jeweils Kiel gegen Flensburg) gewesen. Der deutsche Handball ist mit 18 Siegen zusammen mit Spanien der Rekordgewinner. Hinzu kommen elf zweite Plätze und 27 Halbfinals.

Am 1. Spieltag der EHF Handball Champions League-Saison 2025/26 sind die Füchse beim HBC Nantes zu Gast und der SC Magdeburg empfängt Paris St. Germain. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

Kann Magdeburg seinen Titel verteidigen?

Als amtierender Champions-League-Sieger ist der SC Magdeburg auf dem Papier natürlich aktuell die beste Handballmannschaft der Welt. Mit Superstars wie Gisli Kristjansson, Omar Ingi Magnusson und Sergey Hernandez bringt der Sportclub auch eine große Qualität auf die Platte. Buchmacher Merkur Bets verpasst dem Titelverteidiger für die neue Saison der Königsklasse in der Merkur Bets App mit einer Quote von 3,80 den dritten Platz. In der Bundesliga musste sich der SCM in der Vorsaison mit gerade mal einem Punkt Rückstand hinter den Füchsen Berlin mit dem Vizemeistertitel begnügen.

Die Revanche glückte den Magdeburgern in der Champions League mit dem Finalsieg gegen die Berliner und dem dritten CL-Titel nach 2002 und 2023. Der Vizemeister ist auch hervorragend in die neue Spielzeit gestartet. Nach neun Siegen aus neun Testspielen wurden die ersten drei Partien in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Generalprobe vor dem ersten CL-Spieltag glückte mit einem 39:32 auswärts beim Erzrivalen Füchse Berlin besonders beeindruckend. So gehen die Männer von Coach Bennet Wiegert mit breiter Brust in die neue Champions-League-Saison.

Zum Auftakt am Mittwoch kommt Paris Saint-Germain in die Getec Arena. Der SCM hat grundsätzlich für die Gruppenphase eine schwere Auslosung erwischt und bekommt es nicht nur mit PSG sondern auch dem FC Barcelona zu tun. Komplettiert wird die Gruppe B durch Wisla Plock (Polen), GOG Gudme (Dänemark), Pick Szeged (Ungarn), HC Zagreb (Kroatien) und Eurofarm Pelister (Nordmazedonien).

Wie geht es mit den Füchsen Berlin weiter?

Mit der Meisterschaft, dem Supercup und dem Erreichen des Endspiels der Champions League war das Jahr 2024/25 für die Füchse Berlin die beste Saison der Vereinshistorie. Doch wenige Monate später droht der Verein nun auseinanderzubrechen. Nach Spannungen mit Geschäftsführer Bob Hanning hatte Sportvorstand Stefan Kretzschmar zunächst verkündet, seinen Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Kurz darauf wurden Kretzschmar und Trainer Jaron Siewert dann sogar mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Als Nachfolger holten die Berliner Nicolej Krickau. Der Däne hatte zuletzt die SG Flensburg-Handewitt trainiert und wurde dort im vergangenen Dezember entlassen. In Spiel eins nach Umbruch präsentierte sich der Hauptstadt-Klub phasenweise wie ein Absteiger und wurde im Bundesliga-Duell mit dem SCM vorgeführt. Die Gegner der Reinickendorfer in der CL-Gruppe A sind Aalborg HB (Dänemark), One Veszprem (Ungarn), Industria Kielce (Polen), HBC Nantes (Frankreich), Sporting Lissabon (Portugal), Dinamo Bukarest (Rumänien) und Kolstad HB (Norwegen).

Trotz aller Unruhen traut Merkur Bets dem deutschen Meister eine gute Champions-League-Saison zu.

Unser EHF Handball Champions League Tipp: CL-Sieg Barcelona

Ein Langzeitwette auf den Sieger der EHF Handball Champions League ist immer mit einem großen Risiko verbunden und fällt vor dem Start der Gruppenphase auch extrem schwer. Aktuell sehen wir wie Merkur Bets jedoch auch den FC Barcelona vorne.

Die Spanier sind mit 12 Titeln und fünf zweiten Plätzen der erfolgreichste Verein in der Handball-Königsklasse. Drei der letzten fünf CL-Pokale gingen an die Katalanen. Die beiden deutschen Vertreter haben aber wieder beste Chancen aufs Erreichen des Final Four.

Aktuelle Quoten zum Markt "Wer gewinnt die EHF Champions League 2025/26":

EHF Champions League Gewinner Wettquoten FC Barcelona 2,80 Füchse Berlin 3,30 SC Magdeburg 3,80 MKB Veszprem 7,50 Paris Handball 12,0 Aalborg Handball 16,0 Sporting SP 30,0 Nantes HBC 30,0 Wisla Plock 40,0 Pick Szeged 40,0 Vive Kielce 70,0 Dinamo Bukarest 200,0 GOG Handbold 250,0 RK Zagreb 300,0 Kolstad 320,0 RK Pelister 320,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)