Elversberg - 1. FC Köln Tipp, Prognose, Quoten 10.08.2024

SPORT1 Betting 08.08.2024 • 23:00 Uhr Elversberg - 1. FC Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie hat der Effzeh die Auftaktpleite verkraftet?

Unser Elversberg - 1. FC Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.08.2024 lautet: Die Geißböcke sind mit einer eigentlich unnötigen Niederlage in die neue Saison gestartet. Im Wett Tipp heute ist aber schon Wiedergutmachung in Sicht.

Trotz der Transfersperre hat sich der 1. FC Köln in dieser Saison den direkten Wiederaufstieg auf die Fahnen geschrieben. Mit dem 1:2 gegen den HSV setzte es am ersten Spieltag allerdings gleich einen Dämpfer. Der Verein ist somit nach 2012/13 zum zweiten Mal mit einer Niederlage in eine Zweitliga-Saison gestartet. Damals glückte erst im siebten Saisonspiel der erste Sieg. Dieses Mal soll es anders laufen. Schaut man auf die Wettquoten, stehen die Chancen schon am Samstag in der Elversberg 1. FC Köln Prognose nicht schlecht.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen den Elversberg 1. FC Köln Wett Tipp heute mit einer Quote von 2,11 bei Sunmaker auf „Sieg Köln“.

Darum tippen wir bei Elversberg vs 1. FC Köln auf „Sieg 1. FC Köln“:

Elversberg holte in der Vorsaison nur 22 Heimpunkte

Die SVE ist saisonübergreifend seit 3 Spielen ohne Tor

Die Qualität spricht klar für den Effzeh

Elversberg vs 1. FC Köln Quoten Analyse:

Vor zwei Jahren hatte der 1. FC Köln noch in der Bundesliga gespielt und die SVE in der 3. Liga. Da die Geißböcke in dieser Saison zu den Aufstiegsfavoriten gehören, während für die Saarländer erneut nur der Klassenerhalt zählt, ist die Ausgangslage bei den Elversberg 1. FC Köln Quoten recht klar.

Die Gäste sind mit Siegquoten zwischen 2,05 und 2,15 leicht favorisiert. Doch auch die Hausherren sind aus Sicht der Wettanbieter mit schneller Auszahlung mit Elversberg 1. FC Köln Wettquoten für einen Sieg zwischen 3,10 und 3,25 sicher nicht chancenlos.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs 1. FC Köln Prognose: Bleibt die SVE bei der defensiven Ausrichtung?

Nach dem Durchmarsch in Liga 3 wollte sich Elversberg in der Vorsaison in der 2. Bundesliga etablieren. Das glückte auch souverän mit einem 11. Platz. Das Polster auf den Relegationsrang 16 hatte am Ende elf Punkte betragen. Nun stehen die Saarländer wieder vor großen Herausforderungen und müssen vor allem den Abgang von drei Leistungsträgern kompensieren. Zudem wollte Trainer Horst Steffen im Sommer die Defensive stabilisieren. 2023/24 schaffte die SVE nur vier „Weiße Westen“. Das war der zweitschwächste Wert nach Kaiserslautern (1).

Zudem holten nur die drei Absteiger weniger Heimpunkte als die SVE. Dafür sorgte Elversberg mit schnellem Umschaltspiel und Kreativität für einige Überraschungen, wie beim 4:3 bei St. Pauli. Im Auftaktspiel zu Gast in Magdeburg gab die SVE am vergangenen Wochenende nur acht Schüsse ab. Zusammen mit einem Expected-Goals-Wert von 0,4 waren das die Negativwerte des ersten Spieltags. Das torlose Remis beim FCM war für die Spielvereinigung saisonübergreifend das dritte Zweitliga-Spiel in Serie ohne Tor. Die Verantwortlichen basteln weiterhin an ihrem finalen Kader.

Nach dem Abstieg konnten in Köln fast alle Spieler gehalten werden. Zusammen mit der Verpflichtung von Coach Gerhard Struber kam in der Domstadt trotz der Transfersperre schnell ein neuer Optimismus auf. Die Leistung zum Auftakt gegen den HSV war eigentlich auch ganz ordentlich. Die Hausherren waren über weite Phasen die bessere Mannschaft. Zahlen wie der Ballbesitz (60 Prozent), die Gesamt-Schüsse (28:10) und die xG-Werte (2,72:1,66) hatten für die Geißböcke gesprochen. Kein Team hatte am ersten Spieltag dieser Zweitliga-Saison mehr Schüsse abgegeben als der Effzeh. Nur drei kamen aber aufs gegnerische Tor.

Die Hamburger hatten drei Chancen und nutzten zwei davon. Eine davon war auch noch ein krasser Torwartfehler. Nur in der Schaltzentrale hinter den Spitzen konnten weder Luca Waldschmidt noch Sargis Adamyan überzeugen. Hier hoffen die Verantwortlichen auf eine schnelle Rückkehr des verletzten Mark Uth. In der Fremde ist Köln in diesem Kalenderjahr und seit zehn Auswärts-Pflichtspielen ohne Sieg (6U, 4N). Die Kölner stellten am vergangenen Wochenende mit im Schnitt 23 Jahren und 331 Tagen die jüngste Startelf aller Mannschaften.

Elversberg - 1. FC Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:0 Magdeburg (A), 1:1 Viktoria Köln (H), 1:3 Hoffenheim (A), 4:1 KAS Eupen (H), 0:1 Fortuna Sittard (A)

Letzte 5 Spiele 1. FC Köln: 1:2 HSV (H), 3:2 Udinese Calcio (A), 2:1 Swansea City (H), 3:3 Viktoria Köln (A), 3:0 St. Truiden (H)

Letzte Spiele Elversberg vs 1. FC Köln: -

Beide Vereine treffen am Samstag im Elversberg 1. FC Köln Tipp erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Am vergangenen Wochenende hatte der Effzeh große Probleme mit der Chancenverwertung. Die SVE konzentrierte sich dagegen in erster Linie auf die Defensive.

Auch wenn die Buchmacher die Lage etwas anders einschätzen, erwarten wir am Samstag eher ein Spiel mit wenigen Toren. So gibt es für „Unter 2,5 Tore“ bei Bwin gute Elversberg 1. FC Köln Quoten von 2,10. Wie sich der Traditions-Buchmacher in Bereichen wie Bonus, Wettangebot oder Quoten präsentiert, schildern wir in unserem Bwin Sportwetten Test.

Unser Elversberg - 1. FC Köln Tipp: Sieg Köln

Die Kölner wollen um jeden Preis den Fehlstart verhindern und warnen somit vor dem Gegner Elversberg. Dabei war die Leistung der Geißböcke gegen den HSV eigentlich ganz ordentlich und hat an die guten Ergebnisse aus der Vorbereitung (5S, 1U) angeknüpft.

Nur vor dem Tor müssen die Männer von Coach Struber effektiver werden. Da die SVE in der vergangenen Saison recht heimschwach war und aktuell kaum Torgefahr ausstrahlt, stehen die Chancen für ein Erfolgserlebnis am zweiten Spieltag recht gut.