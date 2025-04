Elversberg - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2025

SPORT1 Betting 17.04.2025 • 23:00 Uhr Elversberg - Düsseldorf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Duell um den 3. Platz?

Unser Elversberg - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.04.2025 lautet: Die Fußballfans dürfen sich am Ostersamstag auf ein spannendes Verfolgerduell freuen. Und “Weiße Westen” werden im Wett Tipp heute keine erwartet.

Schon in der Drittliga-Saison 2022/23 war die SV Elversberg die große Überraschung. Der Aufsteiger sicherte sich mit der Meisterschaft den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Und in dieser Spielzeit mischen die Saarländer nun auch noch im Unterhaus im Aufstiegsrennen mit.

Nach 29 Spieltagen belegt die SVE den Relegationsplatz 3. Den möchten die Männer von Coach Horst Steffen in unserer Elversberg Düsseldorf Prognose auch verteidigen. Allerdings wartet eine schwere Aufgabe. So spielen wir mit einer Quote von 1,58 bei Bet365 den Elversberg Düsseldorf Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Düsseldorf auf “Beide Teams treffen”:

Die Fortuna stellt die drittschwächste Defensive dieser Rückrunde

Kein Team hat an den letzten 10 Spieltagen mehr Tore erzielt als die SVE

Düsseldorf ist das drittbeste Auswärtsteam im Unterhaus

Elversberg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Beide Vereine gehen als Tabellennachbarn in den 30. Spieltag. Die Saarländer stehen mit dem klar besseren Torverhältnis (+21 zu +5) aber auf dem dritten Rang. Dann spielt für die Elversberg vs Düsseldorf Wettquoten auch noch der Heimvorteil eine Rolle.

So schicken die Buchmacher, von denen euch einige die Wettsteuer abnehmen, die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,74 ins Rennen. Ein Dreier der Gäste wird mit Elversberg gegen Düsseldorf Quoten zwischen 4,10 und 4,10 bezahlt.

Elversberg vs Düsseldorf Prognose: Die SVE ist die Mannschaft der Stunde

Schon nach der Hinrunde stand Elversberg auf dem vierten Platz und verpasste den Relegationsrang lediglich durch das schlechtere Torverhältnis. Schaut man auf die Tabelle der letzten zehn Spieltage, hat kein Verein in der 2. Bundesliga mehr Punkte gesammelt als die SVE (19) und dabei weniger Niederlagen kassiert (1). Auch das Torverhältnis in diesem Zeitraum (21:5) ist sowohl bei den erzielten Toren als auch bei den Gegentoren Ligaspitze. Die zweitbeste Abwehr in Liga 2 kommt in den zehn Partien immerhin auf zehn Gegentreffer. Mit 12 “Weißen Westen” führen die Saarländer auch diese Statistik an.

Und mit 33 Gegentreffern stellt man die zweitbeste Abwehr der Liga. Auch daheim ist die Spielvereinigung stark. Nur Nürnberg gewann in dieser BL2-Saison so viele Heimspiele wie die Saarländer (je 8) und lediglich der HSV erzielte mehr Heimtore (37) als die SVE (35). Am Wochenende siegte Elversberg auch auswärts im Stil eines echten Spitzenteams. Beim 3:1 in Hannover war Fisnik Asllani mit einem lupenreinen Hattrick der Mann des Tages. Die Leihgabe aus Hoffenheim ist aktuell mit 17 Treffern und sechs Vorlagen der Topscorer der 2. Bundesliga.

Coach Daniel Thioune musste für das Gastspiel in Paderborn am vergangenen Spieltag sage und schreibe elf Profis abmelden. Die Fortuna überzeugte aber trotzdem als Einheit und gewann beim SCP mit 2:1. Dabei hatten die Gesamtschüsse mit 23:8 klar für die Hausherren gesprochen. Mit diesem Dreier sprang Düsseldorf auf Rang 4 und hat nun im Aufstiegskampf wieder gute Karten. In der Rückrunde sammelten lediglich der HSV (24) und Nürnberg mehr Punkte als F95 (21). Diese Bilanz soll am kommenden Wochenende in der Fremde ausgebaut werden.

Düsseldorf verlor in dieser Zweitliga-Saison gerade mal drei Auswärtsspiele (7S, 4U). Einzig Paderborn musste auf des Gegners Platz noch weniger Pleiten (2) hinnehmen. Die 25 Auswärtszähler sind zudem eingestellter Vereinsrekord nach 14 Gastpartien einer BL2-Saison. Auch sind 18 Auswärts-Gegentore der drittbeste Wert im Unterhaus. Auf der Gegenseite stellt der Verein aus der Landeshauptstadt mit 19 Gegentreffern die drittschwächste Defensive dieser Rückrunde. Die Torbilanz aus den letzten zehn Partien ist mit 14:15 sogar leicht negativ, passt aber zu unserem Elversberg Düsseldorf Tipp.

Elversberg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 3:1 Hannover (A), 6:0 Regensburg (H), 0:0 Hamburger SV (A), 0:1 Preußen Münster (H), 1:1 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:1 Paderborn (A), 1:0 Preußen Münster (H), 1:3 Kaiserslautern (A), 0:0 Heracles Almelo (A), 1:0 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg vs Düsseldorf: 2:0 (A), 1:1 (A), 0:5 (H), 3:1 (A), 0:0 (H)

Die ersten Duelle der beiden Vereine wurden in der Saison 1999/2000 in der Regionalliga Südwest ausgetragen. Hier holte die Fortuna auswärts ein 0:0 und verlor das Heimspiel aber dann mit 1:3.

In der Vorsaison trafen sich beide Teams erstmals im Profifußball. So sind die letzten drei Vergleiche im Unterhaus für die Elversberg Düsseldorf Prognose besonders wichtig. An das erste Duell hat die SVE jedoch keine guten Erinnerungen.

Im August 2023 setzte es für die Saarländer mit einem 0:5 daheim die geteilt höchste BL2-Niederlage im Unterhaus. Danach konnten die Männer von Coach Steffen aber aus zwei Gastspielen in Düsseldorf vier Punkte holen.

So seht ihr Elversberg - Düsseldorf im TV oder Stream:

19. April 2025, 13 Uhr, Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Wenn es in dieser Saison um Live-Fußball aus der 2. Bundesliga geht, seid ihr bei Sky bestens aufgehoben. Denn der Bezahlsender zeigt alle 306 Spiele aus dem Unterhaus live. So auch das Duell am Samstag zwischen Elversberg und Düsseldorf.

Der Anpfiff im Stadion an der Kaiserlinde in Elversberg erfolgt um 13 Uhr.

Elversberg vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer - Fellhauer, Sickinger, Le Joncour, Damar, Zimmerschied - Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Sicker, Feil, F. Gerezgiher, Ebnoutalib, Schmahl, Stock

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, Siebert - Heyer, M. Zimmermann, Gavory, Appelkamp, Schmidt - Niemiec, Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schock (Tor), Lunddal, Haag, Anhari, Bindemann, Boller

Bei den Hausherren fehlen Profis wie Dragon, Jäkel und Schnellbacher. Zudem sitzen mit Sahin und Petkov gleich zwei Mittelfeldspieler eine Gelbsperre ab. Bei der Fortuna ist die Personalsituation immer noch angespannt. Kwasigroch, Jastrzembski, Kwarteng, Sobottka, Pejcinovic, van Brederode, und Vermeij fallen voraussichtlich aus und bedeuten für die Elversberg Düsseldorf Prognose eine erhebliche Schwächung.

Unser Elversberg - Düsseldorf Tipp: Beide Teams treffen

Die Fans dürfen sich auf ein tolles Duell um den Relegationsplatz 3 freuen. Die Tatsache, dass beide Teams zuletzt so gut in Form waren, erschwert aber den Elversberg Düsseldorf Tipp.

Grundsätzlich geht es uns ähnlich wie den Bookies. Wir sehen die Hausherren etwas vorne. Doch die Fortuna spielt eine gute Rückrunde und ist vor allem auswärts gut drauf. So nehmen wir von einem 1x2-Tipp oder etwas Ähnlichem Abstand.