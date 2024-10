Elversberg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 24.10.2024 • 23:00 Uhr Elversberg - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Beißt sich Elversberg an der Spitzengruppe fest?

Unser Elversberg - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 26.10.2024 lautet: Erstmals seit April blieb die SVE drei Zweitliga-Spiele in Serie ungeschlagen (2S, 1U). Das Duell gegen den formstarken HSV wird schwer und führt im Wett Tipp heute zu mehreren Treffern.

Steffen Baumgart muss zukünftig im Ringen um die Rückkehr ins deutsche Oberhaus auf seinen Top-Stürmer Robert Glatzel verzichten. Ransford Königsdörffer vertrat den Angreifer bisher hervorragend. Er leistet in unserer Elversberg HSV Prognose einen großen Anteil und stärkt unseren Glauben an viele Tore in dieser Begegnung. Aktuell haben die Norddeutschen den erfolgreichsten Zweitliga-Sturm im Angebot (22 Treffer).

In den vergangenen Wochen feuerte die Baumgart-Elf aus allen Rohren und erzielte in sechs aufeinanderfolgenden Begegnungen „Über 1,5 Tore“. Der SVE-Sturm war bisher ebenfalls sehr aktiv (15), sodass wir unseren Elversberg HSV Wett Tipp heute bei Happybet zu einer Quote von 2,10 auf „Über 3,5 Tore“ platzieren.

Darum tippen wir bei Elversberg vs HSV auf „Über 3,5 Tore“:

5 der letzten 6 HSV-Partien enthielten „Über 3,5 Tore“.

HSV (16,7 xG) und Elversberg (15,7 xG) tauchen im Vergleich der erwartbaren Tore unter den Top 5 der 2. Bundesliga auf.

3 von 4 Heimspielen der SVE endeten mit „Über 3,5 Toren“.

Elversberg vs HSV Quoten Analyse:

Zum dritten Mal erst messen sich diese beiden Teams in einem Pflichtspiel. Die Elversberg HSV Quoten fallen auch bei den deutschen Wettanbietern eher zugunsten der Gäste aus.

Letztes Jahr endeten beide Duelle mit einem knappen Heimsieg, wodurch die Elversberg HSV Wettquoten für einen Dreier der Saarländer interessant werden. Während die Mannschaft von Horst Steffen mit Siegquoten bis 3,50 gelistet wird, erhaltet ihr mit einer erfolgreichen Wette auf einen „Sieg HSV“ circa das zweifache eures Einsatzes zurück.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs HSV Prognose: Kontinuität im Team

An den ersten neun Spieltagen hat die SVE ein 6-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge aufgebaut und einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Trainer Horst Steffen setzt auf seiner Mission „Klassenerhalt“ vor allem auf Kontinuität, auch im Elversberg HSV Tipp.

Der SVE-Trainer setzte bislang nur 19 unterschiedliche Profis ein (die geteilt wenigsten) und nahm erst acht Wechsel in der Startelf vor. Karlsruhe variierte in der Anfangsformation als einzige Mannschaft seltener (2).

Das Zusammenspiel im Team der Gastgeber klappte hervorragend und zuletzt verlängerte sich der aktuelle Lauf auf drei ungeschlagene Zweitliga-Partien in Serie (2S, 1U). Überraschend positiv fallen die erwartbaren Werte der Hausherren aus.

Elversberg erlaubte nur 11,7 erwartbare Gegentore (4.) und konnte mit 15,7 erwartbaren Treffern (5.) ebenso glänzen. Halten die Gastgeber ihre Form aufrecht, könnten sie möglicherweise noch den Anschluss an die Spitzengruppe knüpfen.

Elversberg - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:1 Münster (A), 1:0 Kaiserslautern (H), 4:1 Hertha (A), 1:3 Ulm (H), 0:0 Fürth (A).

Letzte 5 Spiele HSV: 3:1 Magdeburg (H), 3:0 Düsseldorf (A), 2:2 Paderborn (H), 2:2 Kaiserslautern (A), 5:0 Regensburg (H).

Letzte Spiele Elversberg vs. HSV: 0:1 (A), 2:1 (H).

Eine echte Standortbestimmung erhält die SVE am kommenden Spieltag in der Elversberg vs. HSV Prognose. Da gastiert die beste Offensive der 2. Bundesliga an der Kaiserlinde. Der HSV erzielte bereits 22 Saisontore und jubelte zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen über drei eigene Treffer.

Der Ausfall von Top-Torjäger Robert Glatzel (7 Saisontore) fiel im letzten Top-Spiel gegen Magdeburg überhaupt nicht ins Gewicht (3:1-Sieg). Davie Selke und Ransford Königsdörffer wurden im Sturm aufgeboten und erzielten jeweils einen Treffer.

Ein kritischer Faktor für Steffen Baumgart ist die Sperre von Sebastian Schonlau, der eine wichtige Stütze in der HSV-Defensive ist. Seit 2021 fehlte der Innenverteidiger bei 25 Zweitliga-Partien in der Anfangsformation.

In den Spielen ohne ihn (1,8 Gegentore pro Partie) waren die Rothosen wesentlich anfälliger als mit dem Kapitän auf dem Platz (1,0 Gegentore pro Spieltag).

Doch auch mit dem 30-Jährigen auf dem Rasen hatten es die letzten Begegnungen mit Beteiligung der Norddeutschen in sich. Fünf der sechs vorangegangenen Zweitliga-Spiele des HSV enthielten „Über 3,5 Tore“, was ein spannender Elversberg HSV Tipp wäre.

So seht ihr Elversberg - HSV im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 13 Uhr, URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Elversberg bot dem Publikum in der eigenen Arena bis jetzt ebenfalls einige Highlight-Spiele. Die Saarländer verloren erst ein Heimspiel (2S, 1U). Zudem fielen in drei der vier Auftritte an der Kaiserlinde „Über 3,5 Tore“.

Steffen Baumgart sah von seinen Spielern 19 Treffer in den letzten sechs Liga-Spielen (durchschnittlich 3,1 Tore pro Partie). In der Winamax App könnt ihr für „HSV Über 2,5 Tore“ eine Quote von 2,85 spielen.

Elversberg vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof, Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer, Petkov, Sickinger, Fellhauer, Damar, Asllani, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Sicker, Dürholtz, Schmahl, Stock, Gerezgiher, Zimmerschied, Feil, Mahmoud

Startelf HSV: Heuer Fernandes, Elfadli, Perrin, Muheim, Katterbach, Reis, Meffert, Dompe, Richter, Königsdörffer, Selke

Ersatzbank HSV: Raab, Mikelbrencis, Poreba, Karabec, Pherai, Balde, Sahiti, Jatta

Während Horst Steffen möglichst wenig an seiner Anfangsformation verändert, können es bei Steffen Baumgart kaum genug Änderungen sein, auch in der Elversberg HSV Prognose.

Beim HSV wurden bislang 27 verschiedene Akteure eingesetzt (die meisten ligaweit). Zudem nahm Baumgart bereits 18 Startelf-Wechsel vor.

Unser Elversberg - HSV Tipp: Über 3,5 Tore

Die Chance auf ein unterhaltsames Spiel ist definitiv gegeben. Elversberg erzielte 80 Prozent der eigenen Treffer aus dem Spiel heraus (12/15) und gewann das letzte Heimspiel gegen den HSV (2:1). Die Gäste reisen mit der besten Zweitliga-Offensive zum Auswärtsspiel und waren im Angriff zuletzt kaum zu bändigen.