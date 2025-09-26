Elversberg - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2025

SPORT1 Betting 26.09.2025 • 18:00 Uhr Elversberg - Kiel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt die SVE unter den Top 3?

Unser Elversberg - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.09.2025 lautet: Nach dem guten Start der Saarländer in die neue Saison und mit der Topform der Störche aus den letzten Partien dürfen sich die Fußballfans beim Wett Tipp heute auf ein Spitzenspiel freuen.

Nach dem in der Relegation knapp verpassten Aufstieg musste Elversberg den Cheftrainer und viele Leistungsträger ziehen lassen. So stand der Verein aus dem Saarland vermeintlich vor einer schweren Saison 2025/26. Doch die SVE geht auch in dieser Spielzeit ihren Weg unbeeindruckt weiter.

Nach sechs Spieltagen verpassen die Schwarz-Weißen die Tabellenführung in der 2. Bundesliga nur um ein Tor und einen Platz. In unserer Elversberg Kiel Prognose wollen Trainer Vincent Wagner und seine Mannschaft weiter für Aufsehen sorgen. Laut den Quoten stehen die Chancen dafür auch gar nicht so schlecht.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,70 bei Betano für den Elversberg Kiel Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Kiel auf “Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore”:

Die SV Elversberg verlor keines ihrer letzten 6 Zweitliga-Heimspiele

Im Unterhaus ist die SVE daheim gegen Absteiger noch ungeschlagen

Die Saarländer haben nur 1 von 4 Duellen gegen die Störche verloren

Elversberg vs Kiel Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter, bei denen man mit PayPal zahlen kann, erwarten am Samstag ein recht ausgeglichenes Spiel, schlagen sich bei den Elversberg vs Kiel Quoten aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

So wird ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 2,20 belohnt. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste Elversberg gegen Kiel Wettquoten zwischen 2,80 und 2,94 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Kiel Prognose: Wer kann den Aufschwung fortsetzen?

Nach dem Aderlass waren die Saarländer für viele Fans und Experten 2025/26 ein logischer Abstiegskandidat. Doch SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book hat bei der Verpflichtung von 13 neuen Spielern sowie Coach Vincent Wagner wieder ein gutes Näschen bewiesen. Die Neuen bilden mit den wenigen verbliebenen Säulen überraschend schnell ein enorm harmonisches Team. Nach dem 4:1 in Braunschweig steht Elversberg bei 13 Punkten aus den ersten sechs Spielen. Das sind so viele Zähler wie zum Vergleichszeitpunkt in den beiden vorherigen Spielzeiten zusammen.

Seit Anfang Mai holte die SVE 22 von möglichen 27 Punkten (7S, 1U, 1N). Kein Ligakonkurrent kommt auf einen besseren Wert. Die Sportvereinigung verlor keines ihrer letzten sechs Heimspiele (4S, 2U), das ist ein neuer Vereinsrekord. Gegen Absteiger blieb die SVE in allen bisherigen vier BL2-Heimspielen ungeschlagen (2S, 2U) und erzielte dabei 11 Tore. Diese Argumente sprechen für unseren Elversberg Kiel Tipp. Im Saarland bleibt man bescheiden. Man wünscht sich ein in Richtung Abstiegskampf stressfreies Jahr. Die Handschrift des neuen Trainers ist neben und auf dem Platz schon zu sehen.

Absteiger Holstein Kiel war gar nicht gut in die neue Saison gekommen. In den ersten vier Partien musste die KSV drei Niederlagen hinnehmen und hatte gerade mal drei Punkte auf dem Konto. Doch mit zwei Siegen in Folge ohne Gegentor, einem 1:0 auf Schalke und einem 3:0 daheim gegen den zuvor ungeschlagenen KSC, hat sich der Wind gedreht. Vor allem die vielen Neuzugänge kommen langsam immer besser in Form. Auch zeigen die Störche eine bessere Arbeit gegen den Ball.

Das Team von Marcel Rapp gewann seine insgesamt letzten drei Auswärts-Pflichtspiele ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. Ein vierter Auswärts-Zu-Null-Sieg in Folge wäre ein eingestellter Vereinsrekord im Profifußball. So kommt Kiel schon auf drei Weiße Westen in dieser Saison, das ist der geteilte Liga-Bestwert. Doch auch auf der anderen Seite des Spielfeldes läuft es. Die KSV Holstein erzielte in den saisonübergreifend letzten 21 Zweitliga-Auswärtsspielen immer mindestens ein Tor, auch das ist ein laufender Vereinsrekord.

Elversberg - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 4:1 Braunschweig (A), 2:2 Dresden (H), 2:0 Hertha (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 1:0 Ulm (A)

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:0 KSC (H), 1:0 Schalke (A), 1:1 St. Pölten (H), 1:2 Hannover (H), 2:0 Greuther Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg vs Kiel: 0:2 (H), 1:1 (A), 0:0 (H), 2:1 (A)

Für unsere Elversberg Kiel Prognose schauen wir natürlich auf den direkten Vergleich. In den Datenbanken finden sich vier Duelle. Die ersten Aufeinandertreffen stammen aus der Saison 2013/14 in der 3. Liga. Damals gab es ein 0:0 in Elversberg sowie einen 2:1-Auswärtssieg für die Saarländer.

Die einzige gemeinsame Zweitliga-Saison stammt aus der Spielzeit 2023/24. Die Störche gewannen in ihrer Aufstiegssaison mit 2:0 an der Kaiserlinde und mussten sich daheim mit einem 1:1 begnügen.

Younes Ebnoutalib spielte in der Vorsaison noch in der Regionalliga für Gießen. In seinen letzten drei Zweitliga-Spielen traf der SVE-Stürmer jeweils doppelt. Mit sechs Toren führt der Angreifer zusammen mit Isac Lidberg (Darmstadt) die BL2-Torschützenliste an.

Und auch am Samstag müssen wir den Neuzugang auf der Liste haben. Für den Elversberg Kiel Tipp “Ebnoutalib trifft” bekommen wir in der tollen NEO.bet App eine ordentliche Quote von 2,52.

So seht ihr Elversberg - Kiel im TV oder Stream:

27. September 2025, 13 Uhr, URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Die 2. Bundesliga ist weiterhin bei Sky zu Hause. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele aus dem deutschen Unterhaus live: freitags um 18:30 Uhr, samstags um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie sonntags um 13:30 Uhr. So braucht ihr auch für das Duell zwischen SVE und KSV ein Abo bei Sky.

Elversberg vs Kiel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Gyamerah, Pinckert, Rohr, Keidel - Condé, Poreba - Petkov, Conté, Zimmerschied - Ebnoutalib

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Mickelson, Ceka, Stange, Schmahl, Le Joncour, Malanga, Sickinger

Startelf Kiel: Krumrey - Zec, Johansson, Komenda - Bernhardsson, Davidsen, Knudsen, Tolkin - Kapralik, Therkelsen - M. Müller

Ersatzbank Kiel: Weiner (Tor), Nekic, Niehoff, Schwab, Wagner, Skrzybski, Harres, Rosenboom, Ivezic

Beide Trainer müssen auf ein paar Spieler verzichten, was aber keine großen Auswirkungen auf die Elversberg Kiel Prognose haben dürfte. Bei den Hausherren fehlen Günther, Pfeiffer und Seifert. Die Gäste reisen ohne Cvjetinovic, Erras und Kelati ins Saarland.

Unser Elversberg - Kiel Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore

Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier formstarker Teams freuen. Uns geht es bei dieser Paarung ähnlich wie den Buchmachern. Wir sehen die Saarländer ein wenig vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu.