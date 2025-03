Elversberg - Preußen Münster Tipp, Prognose, Quoten 15.3.

Unser Elversberg - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 15.03.2025 lautet: Die SVE überrascht weiterhin in dieser Saison mit Platz 6. Münster kämpft weiterhin gegen den Abstieg und wird im Wett Tipp heute kein Land sehen.

Am 15. März 2025 um 13:00 Uhr erwartet uns ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga, wenn Elversberg auf Preußen Münster trifft. Elversberg, derzeit auf Platz 6 mit 40 Punkten, ist der klare Favorit, besonders angesichts der starken Form mit vier Zu-Null-Spielen in den letzten fünf Begegnungen.