Elversberg vs Hertha BSC Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 07.02.2026

SPORT1 Betting 06.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Elversberg vs Hertha BSC Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 07.02.2026.

Vor der Saison hatte sich die Hertha den Aufstieg auf die Fahnen geschrieben. Zwischenzeitlich lag die “Alte Dame”, was dieses Ziel angeht, auch gut im Rennen. Doch im neuen Kalenderjahr ist der BSC noch ohne Sieg. Diese Serie soll am 21. Spieltag der Zweitliga-Saison 2025/26 zu Ende gehen.

Doch die Männer von Coach Stefan Leitl müssen am Samstag bei der form- und heimstarken SV Elversberg ran. Der Blick in die besten Sportwetten Apps zeigt, dass auch die Buchmacher bei der Elversberg vs Hertha BSC Prognose Zweifel an den Gästen aus der Hauptstadt haben und die Gastgeber als Favoriten ins Rennen schicken.

Buchmacher bet-at-home zahlt zum Beispiel für einen Heimsieg eine Quote von 2,10 und für einen Dreier der Berliner eine Quote von 3,15. Wir entscheiden uns bei unserer Elversberg vs Hertha BSC Prognose für den Wett Tipp „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore 1,64“, für den wir bei bet-at-home eine attraktive Quote von 1,64 bekommen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Im Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern feierte die SV Elversberg am vergangenen Spieltag mit einem 3:1 auf dem Betzenberg den ersten Sieg im neuen Jahr. Dabei durften die Saarländer die komplette zweite Halbzeit in Überzahl agieren. Mit diesem Dreier ist die SVE wieder auf den zweiten Platz geklettert und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Schalke.

Der Verein spielt mit 38 Punkten nach 20 Spielen seine beste Zweitliga-Saison der Geschichte. Die Spielvereinigung stellt die beste Offensive dieser Zweitliga-Saison (37 Tore) und erzielte in der Schlussviertelstunde schon 15 Tore (auch Ligahöchstwert). Daheim waren die Männer von Coach Vincent Wagner zuletzt besonders schwer zu schlagen. Elversberg ist saisonübergreifend seit 12 Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (7S, 5U).

Die Hertha darf im Stadion an der Kaiserlinde aber durchaus auf etwas Zählbares hoffen. Denn die “Alte Dame” verlor nur zwei Auswärtsspiele in dieser BL2-Saison (4S, 3U). Das ist der Ligabestwert mit Hannover und Darmstadt. Doch jahresübergreifend wartet der BSC seit sechs Partien auf einen Sieg (5U, 1N). Am vergangenen Spieltag hatte die Elf von Coach Stefan Leitl daheim gegen Darmstadt wie ein Spitzenteam losgelegt und lag schnell mit 2:0 in Führung.

Doch wieder mal konnten die Verantwortlichen am Ende mit dem Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag nicht zufrieden sein. Die Hausherren gaben das Spiel immer mehr aus der Hand. Nach 90 Minuten stand mit dem 2:2 das fünfte Remis in Serie auf der Anzeigetafel. Damit ist der selbsternannte Aufstiegsaspirant auf Platz 7 abgerutscht und hat schon sieben Zähler Rückstand auf Rang 3.

Die SVE kann eine gute Bilanz gegen die Berliner vorweisen. Nur im ersten Zweitliga-Duell setzte es eine Niederlage. Die fiel mit einem 1:5 aber deutlich aus. Daraufhin folgten aus Sicht der Saarländer vier Siege mit insgesamt 14:3 Toren. Im Pokal im Oktober 2025 kassierte die Spielvereinigung aber ein 0:3 in der Hauptstadt.

Elversberg vs Hertha BSC: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore ( Quote 1,64 bei Bet-at-home ): Unser Haupttipp ist naheliegend. Die SVE ist sehr heimstark. Der BSC dagegen wartet in der Liga seit Ende November auf einen Dreier. Und: Gegen Hertha schoss Elversberg die meisten BL2-Tore (15) und feierte gegen kein Team mehr BL2-Siege (4). So trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu.

Unser Haupttipp ist naheliegend. Die SVE ist sehr heimstark. Der BSC dagegen wartet in der Liga seit Ende November auf einen Dreier. Und: Gegen Hertha schoss Elversberg die meisten BL2-Tore (15) und feierte gegen kein Team mehr BL2-Siege (4). So trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu. Beide Teams treffen ( Quote 1,50 bei Bet-at-home ): Dabei dürften auch auf beiden Seiten ein paar Tore fallen. In den beiden Heimspielen gegen die Berliner trafen die Saarländer jeweils vier Mal (4:0, 4:2). Und in den sechs Pflichtspielen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 26 Tore. Zudem kassierte der Hauptstadtverein 10 Gegentore in den letzten sechs Partien.

Dabei dürften auch auf beiden Seiten ein paar Tore fallen. In den beiden Heimspielen gegen die Berliner trafen die Saarländer jeweils vier Mal (4:0, 4:2). Und in den sechs Pflichtspielen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 26 Tore. Zudem kassierte der Hauptstadtverein 10 Gegentore in den letzten sechs Partien. Unter 3,5 Tore ( Quote 1,50 bei Bet-at-home ): Doch es gibt auch genug Argumente gegen ein Torfestival. Mit der Spielvereinigung und dem BSC treffen die beiden geteilt zweitbesten Defensiven dieser Zweitliga-Saison aufeinander (je 20 GT). Mit sechs Gegentreffern stellen die Saarländer auch die geteilt beste Heim-Defensive dieser BL2-Saison.

Doch es gibt auch genug Argumente gegen ein Torfestival. Mit der Spielvereinigung und dem BSC treffen die beiden geteilt zweitbesten Defensiven dieser Zweitliga-Saison aufeinander (je 20 GT). Mit sechs Gegentreffern stellen die Saarländer auch die geteilt beste Heim-Defensive dieser BL2-Saison. Reese trifft (Quote 3,05 bei Bet-at-home): Auf dem Torschützenmarkt dürfte Fabian Reese eine interessante Option sein. Der Berliner Angreifer ist mit 13 direkten Torbeteiligungen (5 Tore, 8 Assists) der geteilt zweitbeste Scorer dieser Zweitliga-Saison.

Für uns spielen bei diesem Duell die Formkurve und die Heimstärke der SVW eine wichtige Rolle. Auch müssen die Gäste beispielsweise auf den rotgesperrten Dawid Kownacki verzichten, der mit 33 Prozent bei Hertha in dieser Zweitliga-Saison auf die geteilt beste Chancenverwertung kommt. So trauen wir den Gästen, wie schon erwähnt, nicht mehr als einen Punkt zu.