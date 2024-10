England - Griechenland Tipp, Prognose & Quoten 10.10.2024

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 11:00 Uhr England - Griechenland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer setzt sich im Gipfeltreffen der Gruppe durch?

Unser England - Griechenland Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.10.2024 lautet: Beide Teams gaben sich im bisherigen Turnierverlauf keine Blöße und wollen auch in unserem Wett Tipp heute punkten.

Die Engländer und die Griechen führen gemeinsam die Nations League Division B Gruppe 2 an und haben die ersten beiden Spiele siegreich gestaltet. Der EM-Finalist aus dem Mutterland des Fußballs will um jeden Preis wieder in die oberste Spielklasse aufsteigen und wird in unserer England Griechenland Prognose auf Sieg spielen.

Griechenland war zwar bei der EM-Endrunde nicht vertreten, hat jedoch im Wembley-Stadion nichts zu verschenken. Dennoch spielen wir in unserem England Griechenland Wett Tipp heute „Sieg England & Unter 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,91 bei Bwin.

Darum tippen wir bei England vs Griechenland auf „Sieg England & Unter 3,5 Tore“:

Mit 1,55 Milliarden Euro zeichnet sich England anhand des mehr als achtfachen Kader-Marktwerts der Gäste (187,8 Mio.) aus.

Im FIFA-Ranking liegen die Three Lions 44 Plätze vor den Griechen.

Die Engländer haben keines der letzten 5 Heimspiele gegen Griechenland verloren (3S, 2U).

England vs Griechenland Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am Wettmarkt „1x2″ eine sehr klare Linie und nennen die Gastgeber aus England als Favoriten auf den Sieg. Für einen Dreier der Kicker aus dem Nordwesten Europas servieren die Bookies durchschnittliche England Griechenland Quoten in Höhe von 1,28.

Mehr als 70 Prozent der Duelle bei der EM 2024 absolvierten die Engländer mit weniger als 2,5 Toren. Dennoch bietet Merkur Bets für drei oder mehr Treffer England Griechenland Wettquoten von 1,75. Zudem werden Neukunden mit einer Gratiswette im Wert von 10 Euro belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

England vs Griechenland Prognose: Erobert England die Tabellenspitze?

Die Engländer schafften bei der EURO 2024 in Deutschland den Sprung bis ins Endspiel. Dort zogen die Three Lions jedoch in einem engen Match gegen Spanien nach einem 1:2 den Kürzeren. Trotzdem waren die Leistungen bei weitem nicht immer überzeugend. In der Gruppenphase sprang gegen die Konkurrenz aus Serbien (1:0), Dänemark (1:1) und Slowenien (0:0) nur ein Erfolgserlebnis heraus. In der K.o.-Runde wurden die Slowakei, die Schweiz sowie die Niederlande ausgeschaltet.

Nur acht Tore erzielten die Engländer in den sieben EM-Partien. Die Abwehr stand weitestgehend sicher und musste sich nur sechs Gegentore ankreiden lassen. Fünf der sieben Duelle brachten weniger als 2,5 Treffer mit sich. Zweimal kam ein „Clean Sheet“ zustande.

Nach dem verlorenen EM-Finale trat Gareth Southgate, der für seine defensive Spielausrichtung in den Medien kritisiert wurde, von seinem Posten als Trainer zurück. Bis zum Jahresende hat Lee Carsley als Interimstrainer die Chance, sich zu beweisen. Der 50-Jährige feierte an den ersten beiden NL-Spieltagen Erfolge gegen Irland (2:0) und Finnland (2:0). Dabei stand vor allem die Defensive sicher und hielt in beiden Ansetzungen die Null. Nun soll es eine Fortsetzung im England Griechenland Tipp geben.

England - Griechenland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele England: 2:0 Finnland (H), 2:0 Irland (A), 1:2 Spanien (A), 2:1 Niederlande (A), 5:3 n.E. Schweiz (A).

Letzte 5 Spiele Griechenland: 2:0 Irland (A), 3:0 Finnland (H), 2:0 Malta (A), 1:2 Deutschland (A), 2:4 n.E. Georgien (A).

Letzte 5 Spiele England vs. Griechenland: 4:0 (H), 2:2 (H), 2:0 (A), 5:0 (H), 2:1 (A).

Die Griechen erreichten im Zuge der EM-Qualifikation nur den dritten Platz und verpassten somit die direkte Teilnahme an der Endrunde. Als Gruppensieger der Nations League 2022/23 wurde jedoch das Ticket für die Playoffs zur EURO 2024 gelöst. Nachdem das Halbfinale gegen Kasachstan souverän mit 5:0 gewonnen wurde, setzte es im Playoff-Endspiel gegen Georgien eine Pleite im Elfmeterschießen.

Trainer Gustavo Poyet nahm nach dem Misserfolg seinen Hut und wurde für zwei Spiele interimsmäßig durch Nikolaos Papadopoulos ersetzt. Seit Anfang August dieses Jahres steht Ivan Jovanovic an der Seitenlinie, der bisher beide Nations-League-Duelle siegreich gestalten konnte.

Zum Auftakt sprang gegen Finnland ein souveräner 3:0-Triumph heraus und im Anschluss resultierte in Irland ein 2:0-Erfolg. Mit sechs erbeuten Punkten und 5:0 Toren grüßt Griechenland von der Tabellenspitze in der Gruppe 2. Vor allem defensiv haben die Hellenen einen sehr guten Eindruck hinterlassen und unter dem neuen Übungsleiter kein Gegentor zugelassen. Beide Ansetzungen endeten zudem mit weniger als 3,5 Toren. Mit den Three Lions wartet nun in der England Griechenland Prognose der vermutlich härteste Konkurrent in der Gruppe.

Merkur Bets bietet für Neukunden die Möglichkeit, den England vs. Griechenland Tipp in Form einer Kombiwette ohne jegliches Risiko zu spielen. Genauere Informationen zum Willkommensbonus, dem Wettangebot, den Quoten und vielem mehr sind unserer ausführlichen Merkur Bets Bewertung zu entnehmen.

So seht ihr England - Griechenland im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Wembley-Stadion, London

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Das Kräftemessen zwischen England und Griechenland wird nicht im Free-TV übertragen.

Die Rechte für die Übertragung des Duells liegen bei DAZN. Wer das Match im TV oder via Live-Stream verfolgen möchte, benötigt somit ein Abo beim Streaming-Anbieter.

England vs Griechenland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf England: Pickford - Alexander-Arnold, Konsa, Stones, Lewis - Rice, Gomes, Saka, Bellingham, Gordon - Kane

Ersatzbank England: D. Henderson, Pope, Livramento, H. Maguire, Colwill, Guehi, Gallagher, Grealish, Gibbs-White, Mainoo, Eze, Bowen, Madueke

Startelf Griechenland: Vlachodimos - Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas - Bouchalakis, Siopis, Chatzigiovannis, Bakasetas, Tzolis - Pavlidis

Ersatzbank Griechenland: Mandas, Tzolakis, Giannoulis, Hatzidiakos, Ntoi, Vagiannidis, Zafeiris, Konstantelias, Mantalos, Pelkas, Douvikas

Bei den Engländern dürfte Jude Bellingham, der die ersten beiden Nations-League-Spiele verletzungsbedingt verpasste, wieder zurück in die Startformation rücken. Auf der Neuner-Position ist Kapitän Harry Kane, der zuletzt gegen Finnland mit einem Doppelpack glänzte, gesetzt - sofern er fit ist. In unserer England Griechenland Prognose ist ein weiterer Treffer des 31-Jährigen keineswegs ausgeschlossen.

Drei der fünf Tore in der Nations League gehen bei den Griechen auf das Konto von Fotis Ioannidis. Der Mittelstürmer muss gegen England jedoch verletzungsbedingt passen und wird vermutlich durch Vangelis Pavlidis ersetzt. Der 25-jährige Neuner steht bei Benfica Lissabon unter Vertrag und erzielte zwei Tore in sieben Liga-Duellen.

Unser England - Griechenland Tipp: Sieg England & Unter 3,5 Tore

Spielerisch sind die Engländer den Gästen aus Griechenland deutlich überlegen und agieren zudem auf heimischem Boden. Keines der bisherigen fünf Heimspiele gegen die Griechen ging verloren (3S, 2U). Zuletzt stand ein souveräner 4:0-Erfolg zu Buche. Wir gehen jedoch von keinem Kantersieg aus. Die Griechen präsentierten sich defensiv sehr gefestigt und werden nur wenig zulassen. Es dürfte für die Three Lions zu einer Geduldsprobe kommen. Am Ende wird diese aber mit einem knappen Heimsieg gemeistert.