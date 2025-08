Eredivisie 2025/26 - Favoriten und Außenseiter Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 04.08.2025 • 18:00 Uhr Eredivisie 2025/26 - Favoriten und Außenseiter | PSV mit dritter Meisterschaft in Folge?

Eredivisie 2025/26 - Favoriten und Außenseiter - In der Vorsaison sah Ajax lange Zeit wie der sichere Champion aus, doch am Ende versagten dem Klub die Nerven. Kann sich der Rekordmeister in der kommenden Saison wieder gegenüber PSV behaupten oder gibt es im Titelkampf einen lachenden Dritten?

Die Eredivisie-Saison 2025/26 steht vor der Tür und selten war die Ausgangslage so offen und vielversprechend wie in dieser Spielzeit. Während an der Spitze erneut ein Triell zwischen den drei Großklubs PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam erwartet wird, kämpfen im Tabellenkeller gleich mehrere Teams ums Überleben im niederländischen Oberhaus. Dazu kommen spannende Aufsteiger, die mit frischem Schwung in die Liga starten und einige Überraschungsteams, die in der vergangenen Saison für Aufsehen sorgten und auch 2025/26 wieder angreifen wollen.

Ein Blick zurück auf die Spielzeit 2024/25 zeigt, wie dramatisch und unvorhersehbar die Eredivisie sein kann. Ajax Amsterdam sah über weite Strecken der Spielzeit wie der sichere Meister aus. Unter Ex-Trainer Francesco Farioli spielte die Mannschaft zunächst dominant und hatte bis Mitte April einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten auf die PSV. Doch ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase schwächelte Ajax: Niederlagen gegen Utrecht und Nijmegen sowie Unentschieden gegen Sparta Rotterdam und Groningen an den Spieltagen 30 bis 33 kosteten wichtige Zähler.

Eindhoven hingegen blieb nervenstark, gewann die letzten sieben Ligaspiele in Folge und sicherte sich am finalen Spieltag mit einem 3:1 bei Sparta Rotterdam den Titel. Für Ajax, das in der Vorsaison beide Liga-Duelle mit der PSV gewinnen konnte, brachte dann der eigene 2:0-Erfolg zum Abschluss in Sachen Meisterschaft nichts mehr. In der kommenden Saison unternimmt der Rekordmeister unter der Leitung von John Heitinga einen neuen Anlauf.

Auch am Tabellenende ging es hoch her. RKC Waalwijk und Almere City mussten nach allen voran schwachen Hinrunden mit sieben bzw. neun Punkten den bitteren Gang in die Eerste Divisie antreten. Der dritte Absteiger war Willem II, der eine katastrophale Rückrunde ohne einen einzigen Sieg und lediglich vier Punkten absolvierte. Die Serie von 17 sieglosen Spielen bedeutete gleichzeitig einen Negativrekord, der letztlich nicht mehr zu korrigieren war und schließlich in den Abstieg nach dem verlorenen Playoffs-Finale gegen Telstar mündete.

Eredivisie 2025/26 - Schlägt Ajax zurück?

In die Eredivisie zurückgekehrt sind neben Telstar, das erstmals seit Jahrzehnten wieder erstklassig spielt, der Eerste Divisie-Meister Volendam und der Zweite Excelsior Rotterdam. Der Wettanbieter NeoBet, aber auch die anderen Online-Bookies auf dem Markt stufen vor allem Telstar als größten Abstiegskandidaten ein. Der Kader gilt als zu schwach für die Klasse, zudem fehlt die Erfahrung auf diesem Niveau. Dicht dahinter folgen die beiden Mitaufsteiger sowie Zwolle, Fortuna Sittard, Heracles und NAC Breda mit annähernd selben Quoten.

Bei den Favoriten auf die Meisterschaft führen die Buchmacher mit Quoten um 1,65 erneut die PSV Eindhoven ganz oben an. Der amtierende Meister hat zwar mit Malik Tillman, Noa Lang oder Olivier Boscagli einige Leistungsträger verloren, aber mit Spielern wie Ruben van Bommel, dem belgischen Talent Yarek Gasiorowski oder Kiliann Sildillia sowie Alassane Plea (beide aus der Bundesliga von Freiburg und Gladbach) adäquat ersetzt. Ajax, mit Quoten um 3,25 zweitheißester Anwärter auf den Titel, will nach der bitteren Vorsaison Wiedergutmachung. Das Potenzial ist vorhanden, doch es hängt viel von der Konstanz der jungen Mannschaft ab. Feyenoord, im Vorjahr Dritter, bleibt gefährlich und zumindest quotentechnisch mit Werten um 5,50 für einen Tipp auf den kommenden niederländischen Meister auf Schlagdistanz. Mit einem eingespielten Kader und einem stabilen System könnten die Rotterdamer der lachende Dritte im Titelkampf werden. Solltet ihr euch für einen Tipp auf den kommenden niederländischen Champion entscheiden, dann könnt ihr das bei NeoBet ganz bequem über die wettanbietereigene NeoBet App tun.

Auch die Wetten auf den Torschützenkönig versprechen Spannung. In der vergangenen Saison war Sem Steijn in Diensten von Twente Enschede der beste Torjäger der Niederlande. Mit insgesamt 24 Treffern holte er sich souverän die Krone vor Igor Paixao (16 Tore), der von Feyenoord zu Marseille gewechselt ist. Der Neu-Rotterdamer Steijn soll Paixao ersetzen und ist auch dieses Jahr mit Quoten um 4,50 einer der heißesten Kandidaten. Konkurrenz kommt von Ricardo Pepi (PSV), der nach monatelanger Knieverletzung wieder fit ist und die Favoritenliste in der Kategorie Torschützenkönig mit Wettquoten um 4,30 hauchdünn vor Steijn anführt. Ebenfalls vorne mit dabei sind der eben erwähnte Plea sowie Troy Parrott von Alkmaar mit Quoten zwischen 6,00 und 7,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Im erweiterten Favoritenkreis auf die internationalen Plätze tummeln sich zudem Teams wie Utrecht und AZ Alkmaar, die bereits die Vorsaison hinter den Großen Drei auf den Rängen 4 und 5 beendeten. AZ, das in der Vorsaison mit einer jungen Offensivreihe begeisterte, will den nächsten Schritt gehen. Utrecht, das unter Trainer Ron Jans ein stabiles Fundament entwickelt hat, wird als möglicher Europa League-Kandidat gehandelt. Nicht zu unterschätzen sind außerdem die Go Ahead Eagles, die mit ihrem Pokalsieg für Furore sorgten und mit Rückenwind in die neue Saison starten.

Die Eredivisie bleibt damit ihrer Tradition treu: technisch starker Fußball, viele Talente, unerwartete Wendungen und ein Mix aus Tradition und Überraschung. Ob Ajax die Scharte aus der Vorsaison auswetzen kann, PSV den Titel verteidigt oder Feyenoord zum lachenden Dritten mutiert – alles scheint möglich. Und am Ende könnten wieder Nuancen entscheiden, sei es im Meisterschaftsrennen, im Abstiegskampf oder im Kampf um Europa.