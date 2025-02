Everton - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten | 12.02.2025

Liverpool, angeführt von Trainer Arne Slot, hat in dieser Saison beeindruckende 56 Punkte gesammelt und wird als klarer Favorit in der Everton Liverpool Prognose gehandelt. Everton, trainiert von David Moyes, kämpft hingegen um den Klassenerhalt und hat bisher 26 Punkte erzielt. Der erfahrene Schiedsrichter Michael Oliver wird das Spiel leiten.

Darum tippen wir bei Everton vs Liverpool auf “Sieg Liverpool HC -1”:

Everton vs Liverpool Quoten Analyse:

Liverpool erzielte in dieser Saison durchschnittlich 2,4 Tore in 23 Spielen und erhielt nur 0,9 Gegentore. Liverpool traf in den letzten 19 Partien in der Liga. Everton besiegte Liverpool aber im letzten Aufeinandertreffen zuhause im April 2024 mit 2:0. Eine Wiederholung dieser Sensation trauen die Wettanbieter ohne Steuer den Toffees bei Everton Liverpool Quoten von 6,75 aber nicht wirklich zu.

Unser Everton - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool HC -1

Liverpool hat in dieser Saison konstant starke Leistungen gezeigt und ist der klare Favorit. Everton hingegen hat mit Verletzungen und Formschwächen zu kämpfen. Mit einer klaren Überlegenheit in der Tabelle und besseren individuellen Leistungen sehen wir die Reds in der Everton vs Liverpool Prognose als Sieger in diesem spannenden Derby.