FC Lugano - Grasshopper Zürich Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2024

Unser FC Lugano - Grasshopper Zürich Sportwetten Tipp zum Super League Spiel am 20.07.2024 lautet: Der amtierende Vizemeister empfängt den Fast-Absteiger Grasshoppers zum Saisonauftakt. Im Wett Tipp heute fällt die Torausbeute für die Gäste eher mau aus.

Grasshopper Zürich hat in der vergangenen Spielzeit nur äußerst knapp den Gang in die zweite Schweizer Liga verhindert und ist weit hinter den eigenen Erwartungen zurück geblieben. Vor der Sommer-Transferperiode hofften die GC-Fans auf hochkarätige Neuzugänge, doch die blieben bisher aus. Zum Saisonstart hätte es kaum einen schwierigeren Gegner als Lugano geben können.

Die Truppe von Marco Schällibaum hat in den letzten beiden Duellen kein Tor erzielt und geht im Wett Tipp heute erneut ohne Treffer vom Feld. Wir spielen bei Winamax somit die Quote von 2,65 für die Wette „Grasshopper Zürich unter 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei FC Lugano vs Grasshopper Zürich auf „Grasshopper Zürich unter 0,5 Tore“:

FC Lugano vs Grasshopper Zürich Quoten Analyse:

Lange Bälle und Flanken waren in der abgelaufenen Spielzeit die meistgenutzten Stilmittel der Gäste. Ihre Spielweise ermöglichte den Hoppers nur 1,1 Tore pro Spiel (11.) und die zweitwenigsten erwartbaren Treffer (39,4 xG). Solltet ihr euch am ersten Spieltag auf Siegquoten bis 4,60 für die Gäste einlassen, geht ihr ein extrem hohes Risiko ein.

Das hängt gleichermaßen mit den Gästen wie mit dem amtierenden Vizemeister zusammen. Lugano gewann in der Vorbereitung drei von vier Freundschaftsspielen und nimmt in den Sportwetten Apps mit Siegquoten bis 1,73 die Favoritenrolle am ersten Spieltag ein.