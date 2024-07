FC St. Gallen - Young Boys Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2024

von SPORT1 Betting 27.07.2024 • 10:00 Uhr FC St. Gallen - Young Boys Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super League Wette | Wann sammelt die YB die ersten Punkte?

Unser FC St. Gallen - Young Boys Sportwetten Tipp zum Super League Spiel am 28.07.2024 lautet: Vor dem Duell am Sonntag zwischen dem FCSG und YB ist bei beiden Teams schon mächtig Druck auf dem Kessel. Im Wett Tipp heute sehen wir den Serienmeister mit seiner Qualität dabei leicht vorne.

Fast alle Fans und Experten waren sich im Vorfeld einig: Der Weg zum Meistertitel in der Schweizer Super League führt auch in dieser Saison nur über die Young Boys. Denn der BSC hat den besten, ausgeglichensten und breitesten Kader der Liga. Doch YB hat mit zwei Pleiten innerhalb von drei Tagen einen klassischen Fehlstart hingelegt. Schon am Sonntag bekommen die Berner die Chance zur Wiedergutmachung. Doch die Wettquoten haben vor dem Gastspiel des Meisters beim FC St. Gallen Zweifel am Gelingen dieses Vorhabens.

Wir entscheiden uns beim FC St. Gallen Young Boys Tipp mit einer Quote von 1.53 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance x/2″.

Darum tippen wir bei FC St. Gallen vs Young Boys auf „Doppelte Chance x/2″:

St Gallen konnte nur zwei der letzten zehn Liga-Heimspiele gewinnen

Die Young Boys haben lediglich 1 der vergangenen 7 Duelle gegen die Espen verloren

Die Qualität im Kader spricht klar für die Gäste

FC St. Gallen vs Young Boys Quoten Analyse:

Am Ende der vergangenen Saison hatte Bern vier Plätze und 20 Punkte Vorsprung vor dem FCSG. Trotzdem schicken die deutschen Wettanbieter die Hausherren bei der FC St. Gallen Young Boys Prognose nun als leichte Favoriten auf den Rasen.

Für einen Heimdreier bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2.38. Ein Sieg der Gäste wird dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 2.62 belohnt.

FC St. Gallen vs Young Boys Prognose: Wer kann den Fehlstart vermeiden?

Mit dem Ende der vergangenen Saison musste St.Gallen nach sechs Jahren seinen Trainer Peter Zeidler in die Bundesliga nach Bochum ziehen lassen. Der Coach hatte mit den Ostschweizern einige Erfolge wie die Vizemeisterschaft 2020 oder in der vergangenen Spielzeit mit Rang 5 den Einzug in die Conference-League-Quali gefeiert. Doch in jüngster Vergangenheit mehrten sich auch die Stimmen, dass sich die Mannschaft und der Verein unter Zeidler nur noch im Kreis gedreht hätten. Als Nachfolger wurde mit dem ehemaligen Augsburg-Coach Enrico Maaßen erneut ein deutscher Übungsleiter verpflichtet.

Die Verantwortlichen wollen 2024/25 einen Platz unter den besten vier Teams erreichen. Zudem will man ins Cupfinal einziehen. Der neue Trainer feierte am vergangenen Wochenende zu Gast in Winterthur sein Pflichtspieldebüt. Zum Auftakt zeigten die Grün-Weißen vielversprechende Ansätze mit einem starken Gegenpressing und gut durchdachten Passfolgen. Am Ende setzte es aber trotz eines Expected-Goal-Wertes von 2,12 eine 0:1-Pleite. Die Espen konnten in der Liga lediglich zwei der letzten zehn Heimspiele gewinnen (4U, 4N). Dafür gewann man am Donnerstagabend das Hinspiel in der ECL-Quali daheim gegen Tobol aus Kasachstan mit 4:1.

Die Young Boys haben eine holprige Vorsaison hinter sich, die trotz einer Trainerentlassung den sechsten Meistertitel innerhalb von sieben Jahren brachte. Der erste Verfolger Lugano war am Ende doch noch um 12 Punkte distanziert worden. Doch der BSC agierte 2023/24 längst nicht mehr so dominant und spielfreudig wie in den Jahren zuvor. Im Sommer trat mit Patrick Rahmen, der zuletzt mit dem FC Winterthur einen attraktiven Fußball spielen ließ, ein neuer Cheftrainer sein Amt in Bern an. Dieses Mal hatten die Verantwortlichen auch den Kader weitgehend zusammenhalten können.

Doch zum Auftakt der neuen Super-League-Saison kassierte YB eine 1:2-Heimpleite gegen Aufsteiger Sion, obwohl die Hausherren schon früh in Führung gegangen waren. Schon am Mittwoch folgte wegen der Champions-League-Playoffs die nächste Partie der Berner. Und hier setzte es mit einem 1:3 bei Servette Genf gleich die nächste Pleite. Vor allem die Abwehr wirkt nach dem Karriereende von Fabian Lustenberger, dem Wechsel von Aurele Amenda nach Frankfurt und den Verletzungen von Loris Benito und Cheick Niasse noch zu instabil.

FC St. Gallen - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FC St. Gallen: 4:1 Tobol (H), 0:1 Winterthur (A), 1:0 Vaduz (A), 1:3 Rapperswil-Jona (A), 2:1 CS U Craiova (A),

Letzte 5 Spiele Young Boys: 1:3 Servette (A), 1:2 Sion (H), 1:3 Wil (H), 1:0 Aarau (H), 2:2 Hirnyk (H)

Letzte 5 Spiele FC St. Gallen vs Young Boys: 1:3 (A), 2:2 (H), 0:3 (A), 2:1 (H), 0:2 (H)

Beide Vereine standen sich schon in 168 Pflichtspielen gegenüber. Die Young Boys führen die Bilanz mit 83 Siegen zu 37 Niederlagen (48U) klar an. Zu Gast in St. Gallen haben die Hausherren mit 30 Erfolgen zu 29 Pleiten (25U) aber knapp die Nase vorne.

Von den vergangenen sieben Aufeinandertreffen mit Bern konnten die Espen gerade mal eines für sich entscheiden. Im September 2023 gab es einen 2:1-Heimsieg. In diesem Zeitraum setzte es fünf Niederlagen (1U).

In 9 der letzten 10 Heimspiele des FCSG gegen YB wurden jeweils mehr Tore in der zweiten Spielhälfte erzielt. Setzt sich dieser Trend fort, bekommt ihr für die Wette „Mehr Tore HZ2″ bei Crazybuzzer eine Quote von 1.96.

Unser FC St. Gallen - Young Boys Tipp: Doppelte Chance x/2

Die Ansprüche für die neue Saison sind bei beiden Teams ziemlich hoch. Nun droht aber St. Gallen oder Bern ein kapitaler Fehlstart. Die Young Boys können unter dem neuen Coach ihre Qualität noch nicht auf den Rasen bringen.

Doch wir trauen dem Meister am Sonntag trotzdem mindestens einen Punkt zu. Denn einerseits spricht der direkte Vergleich recht klar für YB. Zudem hatten die Espen vor den eigenen Fans zuletzt einige Probleme.