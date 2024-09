Fenerbahce - Galatasaray Tipp, Prognose, Quoten 21.9.2024

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 10:00 Uhr Fenerbahce - Galatasaray Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Süper Lig Wette | Wer gewinnt das Stadtderby?

Unser Fenerbahce - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Süper Lig Spiel am 21.09.2024 lautet: Das Derby zwischen den beiden Vereinen aus Istanbul ist „mehr als ein Spiel“. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren am Ende auch nicht mehr als einen Punkt zu.

In der vergangenen Saison hatten sich Fenerbahce und Galatasaray ein unfassbares Duell um die Meisterschaft in der türkischen Süper Lig geliefert, welches erst am letzten Spieltag entschieden wurde. Die Vereine aus Istanbul hatten mit 102 bzw. 99 Punkten dabei beide eine historische Marke erreicht. Am 6. Spieltag kommt es nun erstmals in der neuen Spielzeit zum Duell der beiden Rivalen. Wieder treffen hier der Tabellenführer und sein größter Verfolger aufeinander. Bei den Wettquoten der Fenerbahce Galatasaray Prognose hat der Gastgeber leicht die Nase vorne.

Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,90 bei NEObet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Galatasaray auf „Doppelte Chance X2″:

Fenerbahce konnte nur eines der letzten 7 Heimspiele gegen Galatasaray gewinnen

Die Löwen haben in den letzten 24 Süper-Lig-Gastspielen gerade mal eine Pleite kassiert

Die Cimbom kommen in dieser Saison in 5 Spielen schon auf 17 Tore

Fenerbahce vs Galatasaray Quoten Analyse:

Die Löwen haben in der Tabelle aktuell zwei Punkte Vorsprung. Dafür genießen die Kanarienvögel am Samstagabend Heimrecht. Das hat folgende Auswirkungen auf die Fenerbahce vs. Galatasaray Quoten.

Mit Siegquoten zwischen 2,05 und 2,15 sind die Hausherren die leichten Favoriten. Für einen Sieg der „Cimbom“ bekommt ihr dagegen bei den Wettanbietern ohne Steuer Fenerbahce gegen Galatasaray Wettquoten im Schnitt von 3,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fenerbahce vs Galatasaray Prognose: Wann wird Fenerbahce wieder einmal Meister?

Seit der Saison 2013/14 wartet Fenerbahce auf den Gewinn der Meisterschaft. Damit diese lange Zeit endlich zu Ende geht, wurde im Sommer Jose Mourinho verpflichtet. „The Special One“ durfte auch gleich mal 50 Millionen Euro in den neuen Kader stecken. Mit 13 Punkten aus fünf Partien ist der Saisonstart in der Süper Lig geglückt. Nur beim 2:2 zu Gast bei Göztepe ließ man Punkte liegen. Bei allen vier Siegen blieb die Abwehr der Kanarienvögel ohne Gegentreffer.

Der angestrebte Einzug in die Champions League wurde aber verpasst. Nach zwei Siegen gegen Lugano in der Quali (4:3, 2:1) folgte das Aus gegen OSC Lille (1:2, 1:1). So dürfen die Gelb-Marineblauen in dieser Saison in der Europa League ran. In der Fremde war Fener in der kompletten Liga-Vorsaison ohne Niederlage geblieben (16S, 3U). Daheim hatte man aber mit 48 Punkten (15S, 3U, 1N) sechs Zähler weniger als Galatasaray geholt. In den vergangenen Wochen spielte sich die Mannschaft immer besser ein, da Mourinho auch auf größere Rotationen verzichtet. Das ist auch im Fenerbahce Galatasaray Tipp der Fall.

Galatasaray hatte in der Vorsaison schon einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Doch darauf darf sich der Rekordmeister nicht ausruhen. Vor allem, da Fener mit Mourinho einen sehr prominenten Namen auf dem Trainerstuhl verpflichtet hat. Der Königstransfer in diesem Sommer war natürlich die Leihe von Victor Osimhen (SSC Neapel). Zusammen mit Dries Mertens, Michy Batshuayi und Mauro Icardi ist die Offensive der Löwen in der Fenerbahce Galatasaray Prognose somit hervorragend besetzt.

Das zeigte sich auch an den 13 Toren in den vergangenen drei Liga-Partien. Nach fünf Spieltagen steht der amtierende Champion mit fünf Siegen noch ohne Punktverlust da. Einen Rückschlag gab es beim desaströsen 0:5 im Supercup gegen Besiktas und beim Aus in der Champions-League-Quali gegen die Young Boys aus Bern. Dabei hatte Gala beide Spiele verloren (2:3, 0:1). Galatasaray gewann 24 der letzten 25 Liga-Spiele. In der Vorsaison hatten die „Cimbom“ in 19 Gastspielen nur eine Pleite kassiert (15S, 3U).

Fenerbahce - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 2:0 Kasimpasa (A), 3:0 Alanyaspor (H), 5:0 Rizespor (A), 2:2 Göztepe (A), 1:1 OSC Lille (H)

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:1 Gaziantep (H), 5:0 Rizespor (H), 8:3 Esenler Erokspor (H), 5:1 Adana Demirspor (A), 0:1 Young Boys (H)

Letzte 5 Spiele Fenerbahce vs Galatasaray: 1:0 (A), 0:3 (A), 0:0 (H), 0:3 (A), 0:3 (H)

Das interkontinentale Derby zwischen den beiden Vereinen aus Istanbul wurde wettbewerbsübergreifend schon 401 Mal ausgetragen. Fenerbahce liegt mit 155 Siegen zu 132 Niederlagen vorne (114U).

In der vergangenen Saison gewannen die Kanarienvögel mit 1:0 bei den Löwen. Davor hatten die „Gelb-Marineblauen“ aber aus vier Vergleichen bei einem Torverhältnis von 0:9 nur einen Punkt geholt.

Bei diesem Derby geht traditionell mindestens ein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Feld. Denn in den vergangenen 19 Aufeinandertreffen klingelte es nur viermal auf beiden Seiten.

Wenn sich diese Serie fortsetzt, gibt es für den Fenerbahce Galatasaray Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ bei Merkur Bets eine hohe Quote von 2,41. Wie sich der Bookie mit seinem Wettprogramm, dem Bonus oder den Quoten schlägt, verrät euch unser Merkur Bets Test.

Fenerbahce vs Galatasaray: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fenerbahce: Livakovic – Müldür, Söyüncü, Rodrigo Becao, Oosterwolde – Fred, Yüksek – Tadic, Szymanski, Saint-Maximin – En-Nesyri

Ersatzbank Fenerbahce: Egribayat - Akaydin, Aydin, Cengiz Ünder, Tosun, Kahveci, Dzeko, Akcicek, Amrabat, Yandas, Kostic

Startelf Galatasaray: Muslera – Ayhan, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Demirbay, Torreira – Yilmaz, Mertens, Akgün – Osimhen

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc - Baltaci, Akman, Aydin, Gabriel Sara, Demir, Jelert, Kutlu, Nelsson, Batshuayi

Beide Coaches haben nach den Siegen am vergangenen Wochenende kaum einen Anlass, ihre Startaufstellungen zu ändern.

Gala muss vor allem ohne Mauro Icardi, den Torschützenkönig der vergangenen Saison, in der Fenerbahce Galatasaray Prognose auskommen.

Unser Fenerbahce - Galatasaray Tipp: Doppelte Chance X2

Fenerbahce hat sich zuletzt daheim gegen Galatasaray schwer getan. Von den letzten sieben Heimspielen gegen die Löwen konnten die Kanarienvögel lediglich eines gewinnen (3U, 3N).

Schon das letzte Derby im Mai 2024 konnten die Gelb-Marineblauen auswärts beim Nachbarn mit 1:0 gewinnen. Wir können uns nicht vorstellen, dass die „Sari Kanaryalar“ nun den zweiten Erfolg in Serie feiern. Mit einer tollen Offensive, die an den ersten fünf Spieltagen schon auf 17 Treffer kommt, müsste für die Cimbom mindestens ein Punkt drin sein.