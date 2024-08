Fenerbahce - Lille OSC Tipp, Prognose & Quoten 13.08.2024

Unser Fenerbahce - Lille OSC Sportwetten Tipp zum Champions League Qualifikationsspiel am 13.08.2024 lautet: Die Teilnahme an der Königsklasse ist für Fenerbahce im ersten Mourinho-Jahr gefährdet. Spannend wird unser Wett Tipp heute durch mehrere Tore.

Die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel ist für Fenerbahce die einzige Ausnahme einer ansonsten erfolgreichen Anfangsphase der neuen Spielzeit. Drei von vier Pflichtspiele hat Jose Mourinho mit seinem neuen Klub gewonnen. Nur ein weiterer Sieg in der Fenerbahce Lille OSC Prognose kann die Mannschaft des Portugiesen noch in der Champions-League-Qualifikation halten.

Stand jetzt wird Jonathan David im Rückspiel noch das Trikot der Doggen tragen, auch wenn er kontinuierlich mit verschiedenen Wechsel-Szenarien in Verbindung gebracht wird. Seinen Torriecher, letzte Saison hat er 26 Tore erzielt, können wir für unseren Wett Tipp heute gut gebrauchen. Diesen geben wir bei ODDSET zu einer Quote von 1,82 für „Über 2,5 Tore“ ab.

Darum tippen wir bei Fenerbahce vs Lille OSC auf „Über 2,5 Tore“:

Fenerbahce vs Lille OSC Quoten Analyse:

Fenerbahce vs Lille OSC Prognose: Alt, aber abgezockt

Die passenden Ergänzungen für den Kader, besonders in der Offensive, hat sich der türkische Vizemeister in diesem Sommer geangelt. Allan Saint-Maximin drehte am vergangenen Wochenende auf, legte ein Solo von der Mittellinie bis an die Strafraumgrenze hin und bereitete mit seinem anschließenden Pass gegen die Laufrichtung der Verteidiger den Siegtreffer seines neuen Kapitäns vor.