Feyenoord Rotterdam - AC Milan Tipp & Prognose 12.02.2025

Unser Feyenoord Rotterdam - AC Milan Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.02.2025 lautet: Die niederländische Pokalsieger konnte in dieser CL-Saison schon mit einigen guten Leistungen überzeugen. So gehen wir auch im Wett Tipp heute von einem engen Spiel mit Toren auf beiden Seiten aus.

Feyenoord Rotterdam hat eine gute Champions-League-Saison gespielt. Vier Siege in acht Spielen, darunter auch ein 3:0 daheim gegen die Bayern oder ein 3:3 gegen Manchester City, reichten für den Einzug in die Playoff-Runde. Trotzdem setzten die Verantwortlichen am Montag Trainer Brian Priske vor die Tür.

Dem Coach wurden die schwachen Ergebnisse in der Eredivisie zum Verhängnis. Im CL-Hinspiel am Mittwoch gegen Milan wird die Mannschaft nun von U-21-Trainer Pascal Bosschaart interimsweise betreut. Die Quoten der Feyenoord Rotterdam AC Milan Prognose sagen dem neuen Coach eine schwierige Aufgabe voraus.

Wir rechnen mit einem Duell auf Augenhöhe und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den Feyenoord Rotterdam AC Milan Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Feyenoord Rotterdam vs AC Milan auf „Beide Teams treffen”:

Feyenoord hat in der CL-Liga-Phase 21 Gegentore kassiert

In den 8 Partien der Königsklasse mit Beteiligung von Rotterdam fielen 39 Tore

Milans Offensive wurde im Winter-Transferfenster kräftig verstärkt

Feyenoord Rotterdam vs AC Milan Quoten Analyse:

Bei der Qualität haben die Gäste aus Italien mit 570 zu 280 Millionen Euro die Nase vorne. Das dürfte auch einer der Hauptgründe sein, warum sich die Feyenoord Rotterdam vs AC Milan Quoten auf die Seite der Rossoneri schlagen.

Schließlich wird ein Auswärtssieg in den besten Sportwetten Apps mit Quoten im Schnitt von 2,16 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren Feyenoord Rotterdam gegen AC Milan Wettquoten zwischen 3,10 und 3,30.

Feyenoord Rotterdam vs AC Milan Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel?

Unter Arne Slot (heute Liverpool) wurde Feyenoord Meister (2022/23) sowie in der vergangenen Saison Vizemeister und Pokalsieger. So warteten große Fußstapfen auf Brian Priske, der im vergangenen Sommer den Trainer-Job bei diesem Verein übernommen hatte. In der Champions League lief es für den “Trots van Zuid” auch gar nicht so schlecht. Am letzten Spieltag hatte Rotterdam sogar noch realistische Chancen aufs Achtelfinale, die aber mit einer 1:6-Pleite in Lille verspielt wurden. Am Ende zog man auf Rang 19 in die Playoff-K.o.-Runde ein,

In der Eredivisie hinkt der “Stadionclub” aber den Erwartungen mit Rang 5 und zwölf Punkten Rückstand auf Tabellenführer PSV Eindhoven weit hinterher. Aus den letzten vier Liga-Partien hatte Feyenoord nur einen Punkt geholt und drei Niederlagen kassiert. Dies waren so viele Pleiten wie in 50 Eredivisie-Partien zuvor. So konnte auch der 3:0-Heimsieg im Derby am Wochenende gegen Sparta Rotterdam den Job von Coach Priske nicht mehr retten. In den letzten 22 Europapokal-Heimspielen kassierte Rotterdam lediglich drei Niederlagen (16S, 3U). Diese drei Pleiten setzte es aber in den letzten fünf CL-Heimspielen.

Mit der ersten Hälfte der Saison 2024/25 konnte man bei Milan nicht zufrieden sein. Nach der Hinrunde der Serie A standen die Rossoneri nur auf Rang 7. In der Königsklasse wurde am letzten Spieltag der Liga-Phase mit einem 1:2 in Zagreb der mögliche direkte Einzug ins Achtelfinale fahrlässig verspielt. Die Verantwortlichen um Zlatan Ibrahimovic nutzten den Wintermarkt und krempelten mit Kyle Walker (Manchester City), Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam) und Joao Felix (Chelsea) einen Großteil der Stammelf um. Diese Transfers wirken sich auch auf unseren Feyenoord Rotterdam AC Milan Tipp aus.

Zuvor war im Dezember Coach Paulo Fonseca entlassen und durch Landsmann Sergio Conceicao ersetzt worden. In den ersten Spielen zahlten sich die Neuzugänge schon aus. Walker bringt deutlich mehr Ordnung in die Defensive. Die Offensive hat nun deutlich variablere Lösungen. In der Serie A hat Milan aber immer noch sieben Punkte Rückstand auf den ersten CL-Platz. Allerdings hat man noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Vor allem daheim sind die Rossoneri mit nur einer Niederlage aus den letzten 15 Liga-Heimspielen stark. In der Königsklasse konnte die AC sechs der jüngsten 21 Gastspiele für sich entscheiden (9U, 16N).

Feyenoord Rotterdam - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 3:0 Sparta Rotterdam (H), 0:2 PSV Eindhoven (A), 1:2 Ajax Amsterdam (A), 1:6 OSC Lille (A), 3:0 Bayern München (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:0 Empoli (A), 3:1 AS Rom (H), 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Dinamo Zagreb (A), 3:2 Parma FC (H)

Letzte Spiele Feyenoord Rotterdam vs AC Milan: 2:0 (H), 0:1 (A)

Beide Vereine standen sich bisher nur im Achtelfinale des Pokals der Landesmeister in der Saison 1969/70 gegenüber. Dieses Duell spielt für unsere Feyenoord Rotterdam AC Milan Prognose natürlich nicht mehr die allergrößte Rolle. Damals verlor Rotterdam das Hinspiel in Mailand mit 0:1, setzte sich dann am Ende mit einem 2:0-Heimsieg aber doch noch durch.

Feyenoord hat eine leicht negative Gesamtbilanz gegen italienische Teams (8S, 6U, 9N). Von elf Heimspielen gegen Vereine aus Italien ging aber lediglich eines verloren (6S, 4U). Milan kommt gegen Mannschaften aus der Eredivisie auf zwölf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. Zu Gast in den Niederlanden ist die Bilanz fast ausgeglichen (4S, 4U, 5N).

Der Mexikaner Santiago Gimenez hatte in 105 Pflichtspielen für Feyenoord 65 Tore erzielt und wechselte erst vor wenigen Tagen aus Rotterdam nach Mailand. Nun trifft er gleich mit seinem neuen Verein auf seinen alten Arbeitgeber.

Der Mexikaner Santiago Gimenez hatte in 105 Pflichtspielen für Feyenoord 65 Tore erzielt und wechselte erst vor wenigen Tagen aus Rotterdam nach Mailand. Nun trifft er gleich mit seinem neuen Verein auf seinen alten Arbeitgeber.

12. Februar 2025, 21 Uhr, De Kuip, Rotterdam

Übertragung TV: DAZN
Übertragung Stream: DAZN

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

14 von 16 Spielen der Champions-League-Playoff-K.o.-Spiele werden live und exklusiv auf DAZN gezeigt. Dazu gehört auch das Duell zwischen Feyenoord Rotterdam und AC Milan.

Anpfiff im De Kuip von Rotterdam ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Feyenoord Rotterdam vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Feyenoord Rotterdam: Wellenreuther - Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal - Moder, IB Hwang, Timber - Hadj Moussa, Carranza, Paixao

Ersatzbank Feyenoord Rotterdam: Andreev (Tor), Gonzalez, Mitchell, ‚t Zand, Osman, Redmond, Bueno, Read, Ueda, Milambo, Ivanusec, Hartman

Startelf AC Milan: Maignan - Walker, Tomori, Pavlovic, Hernández - Pulisic, Fofana, Reijnders, Rafael Leao - Joao Felix, Gimenez

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani (Tor), Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Samu Chukwueze, Sottil, Thiaw, Terracciano, Musah, Abraham

Die Hausherren müssen auf die verletzten Bijlow, Stengs, Zerrouki und Trauner verzichten. Bei den Gästen fallen Musah, Emerson, Loftus-Cheek und Florenzi aus.

Da beide Coaches aber immer noch viel Qualität im Kader haben, müssen wir unsere Feyenoord Rotterdam AC Milan Prognose nicht anpassen.

Unser Feyenoord Rotterdam - AC Milan Tipp: Beide Teams treffen

Mit den Neuzugängen und unter dem neuen Coach zeigte die Formkurve bei Milan zuletzt deutlich nach oben. Die Ausgangssituation wird nun allerdings durch den Trainerwechsel bei den Gastgebern erschwert.

Mit welcher Auf- und Einstellung schickt der Interimscoach die Hausherren aufs Feld? So entscheiden wir uns gegen einen Tipp auf dem 1x2-Markt. Die Spiele des niederländischen Pokalsiegers standen in der Liga-Phase allerdings für viele Tore.

Daran wird sich auch im Playoff-Hinspiel nicht viel ändern. Vor allem, da die Gäste mit einer runderneuerten Offensive ins De Kuip kommen. So rechnen wir am Mittwoch nicht mit “Weißen Westen”.