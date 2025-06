FIFA Klub WM Favoriten Quoten, Wetten & Prognose

SPORT1 Betting 12.06.2025 • 10:00 Uhr Vom 14. Juni bis zum 13. Juli findet in den USA die FIFA Klub-Weltmeisterschaft statt. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs werden 32 Vereine aus allen Teilen der Welt an dem Turnier teilnehmen.

Mit dabei sind auch die beiden deutschen Mannschaften Bayern München und Borussia Dortmund. Wir blicken auf die Klub WM Quoten und stellen die Klub WM Favoriten der Buchmacher vor.

Wer wird Klub-Weltmeister 2025? Quoten & Prognose

32 Mannschaften gehen bei der Klub-WM an den Start. Zunächst wird eine Gruppenphase, bestehend aus acht Gruppen zu je vier Teams, gespielt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde. Gespielt wird überwiegend an der amerikanischen Ostküste.

Beste Klub WM Quote | Prognose & Wetten

Wenn man bei Wettanbietern schaut, fällt auf, dass vor allem die europäischen Mannschaften zu den Klub WM Favoriten zählen. Ähnlich wie in der Champions League gehen Topclubs wie Real Madrid, Manchester City oder Paris Saint-Germain mit den besten Klub WM Quoten in das Turnier.

Wer sind die Klub WM Favoriten?

Wenig überraschend sind in fast jeder Klub WM Prognose die üblichen Verdächtigen ganz oben zu finden. Interessanterweise gehören mit Real Madrid und Manchester City zwei Teams zu den Klub WM Favoriten, die in der abgelaufenen Saison ohne Titel geblieben sind. Vielleicht gibt es ja noch ein Happy End im Juli.

Aber auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain geht mit guten Klub WM Wettquoten in das Turnier. Allerdings bekommt es PSG bereits in der Gruppenphase in Atletico Madrid mit einem europäischen Topclub zu tun. Ebenfalls im engeren Kreis der Klub WM Favoriten befindet sich der FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister hat zwar an den eigenen Ansprüchen gemessen, nur eine durchwachsene Saison gespielt, doch bei der Klub-WM ist natürlich alles möglich.

Wer hat laut den Wettanbietern Außenseiterchancen auf die Klub-Weltmeisterschaft?

Auch im erweiterten Kreis der Klub WM Favoriten befinden sich überwiegend europäische Mannschaften. Das gilt unter anderem für Conference-League-Sieger Chelsea FC oder Champions-League-Finalist Inter Mailand. Dahinter folgen bei den Klub WM Wettquoten von Merkur Bets Atlético Madrid, Juventus Turin und Borussia Dortmund.

Erst mit großem Abstand sehen die Wettanbieter in ihrer Klub WM Prognose mit Flamengo und Palmeiras die ersten nicht-europäischen Teams an der Reihe. Neben den beiden brasilianischen Teams gehen die Boca Juniors mit den besten Klub WM Quoten außerhalb Europas an den Start. Gibt es eine Überraschungsmannschaft aus Südamerika bei der Klub-WM?

5 Klub WM Wetten die DU nicht verpassen solltest

Klub WM Wette: PSG gewinnt die Gruppe B

In der Gruppe B gehen mit Paris Saint-Germain und Atlético Madrid gleich zwei europäische Schwergewichte in das Turnier. Komplettiert wird die Gruppe von Botafogo aus Brasilien und den Seattle Sounders. Damit könnte gleich das Auftaktspiel zwischen PSG und Atletico einen vorentscheidenden Charakter um den Gruppensieg haben. Sollte der Champions-League-Sieger die Gruppe B gewinnen, bietet Merkur Bets eine Quote von 1,65.

Klub WM Wette: Borussia Dortmund erreicht das Viertelfinale

Hinter Borussia Dortmund liegt eine durchwachsene Saison. Immerhin sind die Schwarzgelben in der Champions League bis ins Viertelfinale gekommen. Sollte dies auch bei der Klub-WM gelingen, steht eine Klub WM Quote von 2,50 auf dem Spiel. In der Gruppe F mit Fluminense, Ulsan HD und den Mamelodi Sundowns ist der BVB der klare Favorit. Im Achtelfinale könnte es dann unter anderem gegen Inter Mailand oder River Plate gehen.

Der Gesamtsieger kommt aus Gruppe C

Einige Buchmacher bieten auch die Option an, auf die Gruppe zu setzen, aus der der Gesamtsieger stammt. Wenig überraschend ist die Gruppe H mit Topfavorit Real Madrid auch die Gruppe mit der niedrigsten Quote. In unserer Klub WM Prognose setzen wir allerdings auf die Gruppe C. Denn hier gehen mit Bayern München, Benfica Lissabon und den Boca Juniors gleich drei große Traditionsclubs an den Start, die alle schon einmal den Weltpokal bzw. die Klub-WM gewinnen konnten. Merkur Bets bietet für den Tipp auf den Gesamtsieger aus der Gruppe C eine Quote von 5,00.

Klub WM Wette: Kylian Mbappé wird Torschützenkönig

Gleich in seiner ersten Saison für Real Madrid hat sich Kylian Mbappé zu Europas Torschützenkönig gekrönt. Klar, dass er auch bei der WM im Sommer nachlegen will. Bei den Klub WM Wetten ist er der aussichtsreichste Kandidat für die Torjägerkrone. Mit Gegnern wie al-Hilal, CF Pachuca und RB Salzburg bieten sich bereits in der Gruppenphase ein paar gute Tormöglichkeiten. Wenn der Franzose auch bei der Klub-WM Torschützenkönig wird, bietet Merkur Bets eine Quote von 5.00.

Real Madrid erreicht das Halbfinale

Bei den meisten Buchmachern geht Real Madrid mit den besten Klub WM Quoten in das Turnier. Auch wenn es in der abgelaufenen Saison nur durchwachsen lief und erstmals seit Jahren am Ende kein Titel im Trophäenschrank steht, sind die Königlichen der Favorit bei den Klub WM Wetten. Auf den Schultern des neuen Trainers Xabi Alonso lastet also ein enormer Druck. Sollte der ehemalige Leverkusen-Coach Real trotzdem mindestens bis ins Halbfinale führen, bietet Merkur Bets eine Quote von 1.95.

Was muss ich bei Klub WM Wetten beachten?

Die Klub-WM findet 2025 erstmals im neuen Modus statt. Entsprechend wenig Vergleichsmöglichkeiten gibt es bislang. Allerdings gibt es ein paar Aspekte, die man für die passende Klub WM Prognose beachten sollte.

Generell gilt, dass die europäischen Teams als Favoriten in ihre Gruppen gehen. Spannend wird es also, wenn zwei UEFA-Clubs aufeinandertreffen. Hier dürfte vor allem das direkte Duell entscheidend werden.

Auch ein Blick auf das Abschneiden in der abgelaufenen Saison kann wichtige Hinweise liefern. Unter anderem die Bayern haben sich bereits im Viertelfinale aus dem internationalen Wettbewerb verabschiedet und entsprechend weniger Partien gespielt als beispielsweise Inter Mailand oder PSG.

Nicht zuletzt gilt wie bei anderen Wetten auch: Stats und News checken! Sind wichtige Schlüsselspieler gesperrt oder verletzt? Ist ein Spieler besonders gut in Form? Wie sehen die H2H-Statistiken der beiden Kontrahenten aus? Dafür kannst du gerne unsere Klub-WM Tipps nachlesen oder direkt bei Wettanbietern wie Merkur Bets die Stats nachlesen.

Deutsche Vereine bei der Klub WM | Quoten & Prognose

Mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund gehen zwei Clubs aus der Bundesliga an den Start. Beide Teams haben sich über die UEFA-Rangliste für die Klub-WM qualifiziert. Und nachdem beide Clubs im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden sind, soll es nun natürlich weiter gehen. Doch was sagen die Klub WM Wettquoten?

Die Bayern treffen in der Gruppe C mit Auckland City, Boca Juniors und Benfica Lissabon auf große Namen. Bei den Klub WM Quoten sind sie dennoch der klare Favorit auf den Gruppensieg. Die Buchmacher sehen sie ebenfalls im erweiterten Favoritenkreis für den Gesamtsieg. Mit Harry Kane hat der deutsche Rekordmeister zudem einen legitimen Kandidaten für den Torschützenkönig in den eigenen Reihen. Folgende drei Klub WM Wetten auf die Bayern könnten sich also lohnen.

Auch Borussia Dortmund hat eine Saison mit Höhen und Tiefen hingelegt. Nach der Last-Minute-Qualifikation für die Champions League ist die Klub-WM eine willkommene Zugabe. In der Gruppe mit Fluminense, Ulsan HD und den Mamelodi Sundowns gehen die Schwarzgelben mit den besten Klub WM Quoten an den Start. Wie weit es in der K.o.-Runde geht, hängt natürlich auch mit dem Spielplan zusammen. Das Viertelfinale liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen! Hier ist unsere Klub WM Prognose für den BVB.

Klub WM Wetten FAQ

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um FIFA Klub WM Wetten.

Wer ist der beste Klub WM Wettanbieter?

Bei fast allen Buchmachern gibt es Klub WM Wetten. Besonders gut gefällt uns aber das Angebot von Merkur Bets. Eine Vielzahl von Langzeitwetten für die Klub-WM und ein gutes Quotenniveau machen Merkur Bets zum besten Wettanbieter für Klub-WM Wetten.

Gibt es einen Klub WM Bonus?

Ja, Merkur Bets bietet u.a. wöchentlich eine 5€ Freebet für die Klub-WM an. Zusätzlich können sich Neukunden den 100€ Klub WM Bonus bei Merkur Bets sichern.

Wo finde ich Klub WM Gratiswetten

Die meisten Buchmacher bieten verschiedene Arten des Willkommensbonus für Neukunden. Merkur Bets bietet sowohl für Neu- als auch Bestandskunden eine 5€ Freebet für die Klub WM an.

Wer ist Klub WM Favorit?

Real Madrid geht mit den besten Klub WM Wettquoten in das Turnier. Dicht dahinter sehen die Buchmacher Paris Saint-Germain und Manchester City mit den besten Chancen. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen unter anderem Bayern München, Chelsea FC und Inter Mailand.

Wie lautet die Klub WM Prognose?