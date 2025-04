Fiorentina - Celje Tipp, Prognose, Quoten 17.04.2025

Unser Fiorentina - Celje Sportwetten Tipp zum Conference League Viertelfinale Spiel am 17.04.2025 lautet: Nach dem 2:1-Erfolg bei Celje lässt sich Fiorentina die Butter im Heimspiel nicht vom Brot nehmen.

Am 17. April 2025 um 18:45 Uhr steigt im Artemio Franchi von Florenz ein packendes Viertelfinal-Rückspiel der Conference League zwischen AC Fiorentina und NK Celje. Die Rollen sind klar verteilt, alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.

In unserer Fiorentina Celje Prognose lassen wir die 1x2-Wette außen vor und konzentrieren uns auf Tore. Diese wird es wie bereits im Hinspiel geben, und zwar auf beiden Seiten. Dafür spricht die Offensivstärke der Italiener und auch die Torgefährlichkeit der Gäste.

Unser Fiorentina Celje Wett Tipp heute lautet daher: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,78 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Celje auf “Beide Teams treffen”:

Fiorentina vs Celje Quoten Analyse:

Beide Mannschaften haben in den letzten fünf Spielen regelmäßig getroffen, was die Prognose „Beide Teams treffen“ unterstützt. Darunter war das Hinspiel, das die Italiener mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Ein Blick auf die Fiorentina Celje Quoten zeigt, dass auch bei NEO.bet, einem Wettanbieter ohne Steuer zu Toren auf beiden Seiten tendiert wird. Mehr als verständlich, wenn man sich das Hinspiel in Erinnerung ruft.