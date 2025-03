Fiorentina - Juventus Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2025

SPORT1 Betting 15.03.2025 • 09:00 Uhr Fiorentina - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Juve an den Top 3 dran?

Unser Fiorentina - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 16.03.2025 lautet: Die Alte Dame muss in dieser Saison immer wieder Rückschläge hinnehmen und verpasst langsam aber doch den Anschluss an die Top 3. Im Wett Tipp heute kommt wieder einmal ein Erfolg für die Alte Dame hinzu.

Am 16. März 2025 erwartet uns ein packendes Duell in der Serie A: AC Florenz trifft auf Juventus FC im Artemio Franchi in Florenz. Beide Teams befinden sich in den Top 10 der Liga, wobei Juventus auf Platz 4 und die Fiorentina auf Platz 8 steht. Juventus ist der Favorit bei den Buchmachern, doch Florenz wird vor heimischem Publikum alles geben. Der erfahrene Schiedsrichter Michael Fabbri wird das Spiel leiten.

In den letzten Begegnungen fielen oft weniger als 2,5 Tore und Juventus kassierte die meisten Gegentore zwischen der 76. und 90. Minute. Die Vorzeichen in der Fiorentina Juventus Prognose deuten auf einen knappen Sieg für Juventus hin. Die Alte Dame kann sich nach dem Aus in der Champions League und Coppa Italia nun ganz auf die Serie A konzentrieren und muss dort einen CL-Startplatz verteidigen.

Daher lautet unser Fiorentina Juventus Wett Tipp heute: “Sieg Juventus” zu einer Quote von 2,20 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Fiorentina vs Juventus auf “Sieg Juventus”:

Juve hat in den letzten 4 Liga-Spielen 3 Mal ohne Gegentor gespielt und 5 von 6 Liga-Spielen gewonnen, was unseren Fiorentina vs Juventus Tipp stärkt.

AC Florenz hat in den letzten 5 Spielen nur einmal ein “zu Null” erreicht.

Juventus hat in den letzten direkten Duellen gegen Florenz oft die Oberhand behalten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fiorentina vs Juventus Quoten Analyse:

Mit den aktuellen Formkurven und Statistiken im Blick, tendieren wir zu einer Wette auf einen Sieg von Juventus. Die solide Abwehr und die Offensivkraft durch Spieler wie Dusan Vlahovic könnten den Unterschied ausmachen. Vor allem hat die Alte Dame fünf der letzten sechs Liga-Spiele gewonnen. Fiorentina konnte nur eines der letzten fünf Serie-Spiele gewinnen. Deshalb sind die niedrigeren Fiorentina Juventus Quoten von 2,20 für den Auswärtssieg in den Sportwetten Apps nachvollziehbar.

Trennen sich die beiden Mannschaften mit einer Punkteteilung, dann sind Werte um 3,20 möglich. Solltet ihr bei den Bookies, unter anderem auch bei den Wettanbietern mit schneller Auszahlung , auf einen Heimsieg tippen wollen, dann könnt ihr euch mit Fiorentina vs. Juventus Wettquoten von 3,50 anfreunden.

Fiorentina - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 3:1 Panathinaikos (H), 1:2 Neapel (A), 2:3 Panathinaikos (A), 1:0 Lecce (H), 0:1 Hellas Verona (A).

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:4 Atalanta Bergamo (H), 2:0 Hellas Verona (H), 1:1, 2:4 i.E. Empoli (H), 1:0 Cagliari (A), 1:2, 1:3 n.V. PSV Eindhoven (A).

Letzte 5 Spiele Fiorentina vs. Juventus: 2:2 (A), 0:1 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H).

Unser Fiorentina - Juventus Tipp: Sieg Juventus

Mit diesen Fakten in der Fiorentina gegen Juventus Prognose im Hinterkopf scheint ein Sieg für Juventus eine vielversprechende Wette zu sein. Schließlich konnte AC Florenz keines der letzten fünf direkten Duelle für sich entscheiden (2U, 3N)