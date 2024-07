FK Vojvodina - Ajax Amsterdam Tipp, Prognose, Quoten 1.8.

von SPORT1 Betting 31.07.2024 • 15:00 Uhr FK Vojvodina - Ajax Amsterdam Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Tut sich Ajax erneut so schwer?

Unser FK Vojvodina - Ajax Amsterdam Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 01.08.2024 lautet: Das Hinspiel in der Vorwoche war eine unerwartet enge Kiste. Im Wett Tipp heute sehen wir den AFC aber trotzdem wieder knapp vorne.

Ajax Amsterdam ging in der zweiten Runde der Europa League-Qualifikation in der vergangenen Woche vor den eigenen Fans als haushoher Favorit ins Hinspiel gegen den FK Vojvodina. Doch der niederländische Rekordmeister tat sich schwerer als erwartet und konnte die Partie nur knapp durch einen Treffer in der 86. Minute mit 1:0 gewinnen. So stehen die „Godenzonen“ vor dem Rückspiel am Donnerstag in Serbien vor einer schweren Aufgabe. Die Wettquoten setzen trotzdem klar auf die Niederländer.

Auch wir spielen beim FK Vojvodina Ajax Amsterdam Tipp mit einer Quote von 1.58 bei Bet365 die Wette „Sieg Ajax“.

Darum tippen wir bei FK Vojvodina vs Ajax Amsterdam auf „Sieg Ajax“:

Die Qualität spricht klar für Ajax.

Vojvodina hat noch nie eine UEFA-Gruppenphase erreicht.

Amsterdam hat die letzten 5 Partien (Testspiele + Europapokal) alle gewonnen.

FK Vojvodina vs Ajax Amsterdam Quoten Analyse:

Eigentlich treffen bei der FK Vojvodina Ajax Amsterdam Prognose zwei Welten aufeinander. Die Niederländer sind auf jeder Position besser besetzt, während die Serben bisher auf der großen europäischen Fußball-Bühne keine Rolle gespielt haben.

Diesen Unterschied beweist auch der Marktwert, bei dem Ajax mit 256 Mio. Euro zu 18 Mio. Euro die Nase deutlich vorne hat. So schicken die Bookies die „Godenzonen“ auch im Rückspiel als Favoriten aufs Feld.

Für einen Auswärtssieg gibt es Quoten um 1.60. Ein Heimsieg wird dagegen mit durchschnittlichen Quoten von 4.50 bezahlt. Wenn ihr dem Außenseiter doch etwas zutraut, könnt ihr euch von einer Gratiswette helfen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

FK Vojvodina vs Ajax Amsterdam Prognose: Wer sorgt für mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor?

Der FK Vojvodina konnte in Serbien zwei Meisterschaften feiern. Der letzte Ligatitel der „Stara Dama“ stammt aber schon aus dem Jahr 1989. Seitdem war ein zweiter Platz in der Spielzeit 2008/09 das beste Ergebnis. Die vergangene Saison beendete die Mannschaft von Coach Bozidar Bandović auf dem vierten Rang. Dafür konnten die „Tulpen“ in den vergangenen Jahren zweimal den nationalen Pokal holen (2014, 2020). Auch in der abgelaufenen Saison stand man im Pokal-Endspiel, verlor dort aber gegen Cukaricki.

Am 21. Juli startete der Verein mit einem 3:1 bei Aufsteiger Tekstilac in die neue Saison der heimischen Liga. International will Vojvodina endlich mal eine UEFA-Gruppenphase erreichen. Schon dreimal standen die Weiß-Roten in der Playoff-Runde der Europa League, zogen aber jeweils den Kürzeren (gegen Tiraspol, Viktoria Pilzen und Alkmaar). Letztes Jahr schied der Verein aus Novi Sad schon zum Auftakt der Conference League-Quali gegen APOEL (1:2, 1:2) aus.

Der AFC Ajax spielte in der vergangenen Saison sein schlechtestes Jahr der Vereinsgeschichte. Zwischenzeitlich war Amsterdam im Herbst erstmals in seiner Geschichte auf den letzten Tabellenplatz der Eredivisie abgerutscht. Zudem schied man früh im nationalen Pokal gegen den viertklassigen Amateurklub Hercules Utrecht aus. Im April kam dann noch mit einem 0:6 die höchste Niederlage gegen den Erzrivalen Feyenoord hinzu. Erst unter dem dritten Coach John van‘t Schip ging es wieder etwas aufwärts.

Am Ende konnten sich die „Godenzonen“ immerhin noch ein wenig mit dem 5. Platz und dem Ticket für die EL-Quali trösten. Seit diesem Sommer sollen Alex Kroes als Technischer Direktor und der 35-jährige Italiener Francesco Farioli als neuer Cheftrainer den Verein wieder nach oben bringen. Die Eindrücke in den Testspielen waren mit vier Siegen und nur einer Niederlage positiv. Doch im ersten Pflichtspiel in der Vorwoche reichten 64 Prozent Ballbesitz und 19 Gesamtschüsse nur für einen xG-Wert von 0,82.

FK Vojvodina - Ajax Amsterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele FK Vojvodina: 0:1 Ajax Amsterdam (A), 3:1 Tekstilac (A), 3:2 FC Noah (H), 2:0 FK Decic (H), 3:0 Spartak Subotica (H)

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 1:0 FK Vojvodina (H), 1:0 Olympiakos Piräus (H), 2:1 Al Wasl (H), 2:1 Glasgow Rangers (H), 4:0 St. Truiden (H)

Letzte Spiele FK Vojvodina vs Ajax Amsterdam: 0:1 (A)

Beide Vereine waren in der Vorwoche erstmals aufeinandergetroffen. Zuvor hatte sich Vojvodina auch erst einmal mit einem Verein aus den Niederlanden gemessen. In den Playoffs zur Europa League der Saison 2016/17 schied man gegen Alkmaar aus (0:3, 0:0).

Auch Ajax hatte bisher lediglich einmal gegen eine Mannschaft aus Serbien gespielt. In der Saison 2008/09 gewann der AFC in der ersten UEFA-Pokal-Runde beide Spiele gegen Borac Cacak (4:1, 2:0).

In der Vorwoche konnten beide Mannschaften nicht viel aus einem Gesamt-Torschussverhältnis von 19:12 machen. Trotzdem rechnen die Wettanbieter auch im Rückspiel mit vielen Toren.

Wird der Wert von 2,5 Treffern jedoch auch dieses Mal nicht übertroffen, gibt es bei AdmiralBet laut dem Blick in die AdmiralBet App dafür eine hohe Quote von 2.30.

Unser FK Vojvodina - Ajax Amsterdam Tipp: „Sieg Ajax“

Im Hinspiel hatte Ajax schon einige Schüsse hinnehmen müssen, aber mit 0,78 xG beim Gegner eigentlich nicht viel zugelassen. Dafür konnte Amsterdam viel zu wenig aus seinen eigenen Versuchen machen.

Zwei Dinge können wir im Sinne der Niederländer nun abhaken: Das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist absolviert. Zudem weiß man nun, was einen gegen die unangenehmen Serben erwartet.

So dürften die „Godenzonen“ im Rückspiel vermutlich etwas besser zurechtkommen. Dabei spricht die Qualität ja immer noch überdeutlich für die Gäste. Am Ende rechnen wir damit, dass es zwar erneut eng werden kann, der AFC aber auch dieses Mal als Sieger vom Platz geht.