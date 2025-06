Flamengo - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2025

SPORT1 Betting 18.06.2025 • 19:00 Uhr Flamengo - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM 2025 Wette | Fordert der brasilianische Tabellenführer die Blues ernsthaft heraus?

Unser Flamengo - Chelsea Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 20.06.2025 lautet: Die taktische Prägung dieser Begegnung ermöglicht einen Wett Tipp heute auf maximal zwei Treffer.

Am zweiten Spieltag der Gruppe D ist eine aufregende Begegnung geplant. In der Flamengo Chelsea Prognose treten zwei Teams gegeneinander an, die jeweils Anspruch auf den Gruppensieg erhoben und am ersten Spieltag einen 2:0-Sieg ergattert haben.

Der brasilianische Vertreter verteidigt die gefährlichen Räume exzellent, greift zugleich mit großer Ruhe und Präzision an. Das zwingt Enzo Maresca dazu, seine beste Mannschaft aufzurufen. So spielen wir mit einer Quote von 2,03 bei Merkur Bets den Flamengo Chelsea Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Flamengo vs Chelsea auf “Unter 2,5 Tore”:

Flamengo wahrte in 13 der letzten 16 Pflichtspiele eine weiße Weste.

Chelsea gewann zuletzt 4 Pflichtspiele in Folge - 3 davon zu Null.

Chelsea beendete zuletzt 11 von 18 Paarungen ohne Gegentreffer.

Flamengo vs Chelsea Quoten Analyse:

Entscheidet ihr euch für eine Anmeldung bei Merkur Bets, könnt ihr auf die große Erfahrung des deutschen Wettanbieters bauen. Zusätzlich überzeugt der Buchmacher dank seines fantastischen Quotenschlüssels in unserem Merkur Bets Test.

Von diesem könnt ihr auch in den Flamengo Chelsea Wettquoten profitieren, die für einen Sieg beider Mannschaften ein brauchbares Angebot offenlegen. Aus den Flamengo Chelsea Quoten kommen die Blues mit der Favoritenrolle und einer Siegquote von 1,72 heraus.

Deutlich darüber ist ein “Sieg Flamengo” eingestuft. Für die Quote von 4,40 empfehlen wir den Gebrauch des Merkur Bets Bonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Flamengo vs Chelsea Prognose: Der Stammbaum eines Verteidigers

Mit unserem Flamengo vs. Chelsea Tipp wollen wir vorrangig die grundsätzliche Richtung unserer Gedanken preisgeben. Eine Wette auf “Unter 2,5 Tore” lässt viele weitere Optionen offen. Passend zu unserer Flamengo gegen Chelsea Prognose findet ihr beim Aufruf der Merkur Bets App eine Quote von 2,04 für “Beide Teams treffen: Nein”.

In Kombination erreicht ihr beim deutschen Wettanbieter eine Quote von 2,50 für “Beide Teams treffen: Nein & Unter 2,5 Tore”. Es ist nicht schwer zu erraten, wie hoch wir das Niveau der Defensivreihen einschätzen. Als Beleg für die immense Qualität in den Hintermannschaften verweisen wir auf die vorangegangenen Resultate.

Als aktiver Fußballprofi verteidigte Flamengo-Trainer Filipe Luis unter anderem für Atletico Madrid und Chelsea. Der einstige Linksverteidiger durchlief die defensiv geprägte Schule von Diego Simeone. In seiner neuen Funktion als Trainer von Flamengo zeigt der 39-Jährige diese offensichtliche Prägung.

Die ersten Monate vergingen, Spiele wurden gewonnen und Titel gefeiert. Innerhalb der ersten 30 Pflichtspiele für seinen Arbeitgeber stemmte Filipe Luis drei Trophäen in die Höhe. Die Rubro-Negro gewannen den Copa do Brasil, den Supercopa do Brasil sowie den Campeonato Carioca.

Flamengo vs Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Flamengo: 2:0 Esperance Tunis (H), 5:0 Fortaleza (H), 1:0 Deportivo Tachira (H), 2:0 Palmeiras (A), 4:2 Botafogo (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:0 Los Angeles FC (H), 4:1 Betis Sevilla (A), 1:0 Nottingham (A), 1:0 Manchester United (H), 0:2 Newcastle (A)

Letzte 5 Spiele Flamengo vs Chelsea: -

Seine Mannschaft kennt Filipe Luis bestens aus seiner vorherigen Zeit als Spieler von Flamengo (2019 - 2023). Trotzdem arbeitet das Team hervorragend mit dem ehemaligen Mannschaftskameraden zusammen und zeigt große Disziplin und Einsatz. Anders wären 30 weiße Westen in den ersten 46 Pflichtspielen überhaupt nicht denkbar gewesen.

Zuletzt ist die Luis-Elf kaum in Verlegenheit geraten. Die Mengao beendeten 13 ihrer 16 vorangegangenen Pflichtspiele ohne Gegentor. Damit öffnet sich eine Tür im Flamengo vs. Chelsea Tipp für eine Wette auf “Chelsea Unter 1,5 Tore”.

Der 2:0-Auftaktsieg gegen Esperance Tunis ist bereits der vierte Pflichtspielsieg in Folge ohne Gegentreffer gewesen. Vor dem zweiten Spieltag bei der FIFA Klub WM 2025 ist Flamengo in neun aufeinanderfolgenden Paarungen nicht mehr bezwungen worden.

Daraus leiten wir die nächste Variante für unsere Flamengo - Chelsea Prognose ab. Ein “Sieg Flamengo (HC +1)” wirft beinahe den zweifachen Gewinn eures Einsatzes ab.

Die Favoritenrolle hat sich der Klub aus London dennoch verdient. Chelsea gewann zuletzt vier Pflichtspiele hintereinander - drei davon ohne Gegentor. Enzo Maresca steht ein extrem breiter Kader zur Verfügung, der mehrere Rotationen ohne großen Qualitätsverlust zulässt.

Davon machte der italienische Übungsleiter schon auf dem Weg zum Triumph in der Conference League Gebrauch. Das System ist allen Spielern geläufig, egal wer neben ihnen auf dem Feld steht. Ein großer Pluspunkt und die Grundlage dafür, weshalb die Blues in elf der letzten 18 Pflichtspiele kein Gegentor hingenommen haben.

So seht ihr Flamengo vs Chelsea im TV oder Stream:

20. Juni 2025, 20 Uhr, Lincoln Financial Field, Philadelphia

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Beide Trainer favorisieren einen Matchplan, der auf Ballkontrolle gepaart mit hohem Pressing ausgelegt ist. In der Flamengo vs. Chelsea Prognose kann keine Mannschaft ihren Spielstil problemlos durchsetzen.

Den Blues droht, wie schon am ersten Spieltag gegen den Los Angeles FC (22.137 Zuschauer), eine relativ leere Arena. Die Paarung am zweiten Spieltag ist für den Nachmittag angesetzt - an einem regulären Arbeits- und Schultag.

Flamengo vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Flamengo: Rossi - Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas - Pulgar, Jorginho - Gerson, de Arrascaeta, Luiz Araujo - Pedro

Ersatzbank Flamengo: Matheus Cunha, Victor, Cleiton, Danilo, Matias Vina, Wesley, Everton Araujo, Allan, Michael, Everton, Plata, Matheus Goncalves, Juninho, Yan, Bruno Henrique

Startelf Chelsea: Sanchez - James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella - Caicedo, Enzo Fernandez - Neto, Palmer, Madueke - Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jorgensen, Sarr, Chalobah, Badiashile, Anselmino, Acheampong, Gusto, essugo, Andrey Santos, Lavia, Dewsbury-Hall, Nkunku, George, Guiu, Delap

Von den Akteuren auf dem Rasen erwarten wir dennoch höchsten Einsatz. Aus Perspektive der Mengao ist die kurzfristige Verpflichtung von Jorginho ein echter Glücksgriff gewesen. Der Mittelfeldspieler rückte zum Auftakt der FIFA Klub WM 2025 direkt in die Anfangsformation und bestimmte den Rhythmus der Partie.

Vor ihm agierte Giorgian de Arrascaeta erneut in Topform, brachte die Rubro-Negro in Führung und präsentierte seinen Ideenreichtum im letzten Drittel. Auf ihn müssen die Blues besonders achten.

Unser Flamengo vs Chelsea Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Tabellenführung der Gruppe D steht in dieser Begegnung auf dem Spiel. Flamengo priorisiert unter Filipe Luis die defensive Stabilität, was Chelsea einen harten Arbeitstag bereiten wird. Gleichzeitig trauen wir der Mannschaft aus London zu, zum fünften Mal in Folge einen Zu-Null-Sieg zu ergattern.