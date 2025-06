Flamengo - ES Tunis Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2025

SPORT1 Betting 15.06.2025 • 14:00 Uhr Flamengo - ES Tunis Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Kann der tunesische Außenseiter überraschen?

Unser Flamengo - ES Tunis Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 17.06.2025 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen klaren Sieg des brasilianischen Vertreters.

Mit vier stellt Brasilien das Land mit den meisten Teilnehmern an der diesjährigen FIFA Klub-WM. In unserer Flamengo ES Tunis Prognose bekommt es der aktuelle Spitzenreiter der heimischen Serie A mit dem frischgebackenen tunesischen Double-Sieger zu tun. Die Rollen in diesem Match sind nach unserer Auffassung ziemlich klar verteilt.

Wir sehen die Brasilianer in der deutlichen Favoritenrolle und gehen fest von einem ungefährdeten Sieg der Rubro-Negro aus. Deswegen entscheiden wir uns für den Flamengo ES Tunis Wett Tipp heute “Sieg Flamengo (HC 0:1)” mit einer Quote von 1,95 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Flamengo vs ES Tunis auf “Sieg Flamengo (HC 0:1)”:

Flamengo ist seit 8 Pflichtspielen ungeschlagen und feierte zuletzt 4 Siege am Stück.

In 6 ihrer letzten 7 Pflichtspiele kassierten die Brasilianer noch nicht einmal ein Gegentor.

Der Klub aus Rio de Janeiro ist Tabellenführer der brasilianischen Serie A.

Flamengo vs ES Tunis Quoten Analyse:

Solltet ihr den Buchmacher Merkur Bets noch nicht kennen, dann werft gerne einen Blick in unsere ausführliche Merkur Bets Bewertung. Auch für diesen Bookie sind die Brasilianer in diesem Match der klare Favorit, was anhand von Flamengo ES Tunis Quoten von 1,33 für Wetten auf einen Sieg des südamerikanischen Vertreters deutlich wird.

Demgegenüber steht derzeit eine Quote von 8,84 für einen Tipp auf die Tunesier. Dass dem Außenseiter dabei noch nicht einmal ein Treffer zugetraut wird, lässt sich den Flamengo ES Tunis Wettquoten bei den Torwetten ablesen. Für “Über 2,5 Tore” gibt es in der Merkur Bets App eine Quote von 1,72, für “Beide Teams treffen” hingegen eine Wettquote von 2,07.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Flamengo vs ES Tunis Prognose: Brasilianer bestimmen das Spielgeschehen

Die Campeonato Brasileiro Serie A 2025 ist in vollem Gange und Flamengo tritt die Reise in die USA als dessen Tabellenführer an. Aus den letzten vier Partien in der heimischen Meisterschaft holten die Rubro-Negro zehn von zwölf möglichen Punkten (3S, 1U). Das bislang letzte Ligaspiel gewannen sie mit 5:0 gegen Fortaleza.

Mit diesem Dreier setzte sich der Klub aus Rio de Janeiro auch an die Tabellenspitze. Dort steht er mit einer 7-3-1-Bilanz und 24:4 Toren. Nicht nur hat Flamengo damit auch die meisten Treffer aller 20 Klubs erzielt, sondern auch gleichzeitig die wenigsten Gegentore kassiert. In der Copa Libertadores waren die bisherigen Auftritte dagegen etwas schwächer.

Das letzte Gruppenspiel in der südamerikanischen Königsklasse konnte man gegen das punktlose Tachira aus Venezuela knapp mit 1:0 gewinnen. Das reichte schließlich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen Team von Central Cordoba aus Argentinien zu Platz 2 und letztlich auch für das Achtelfinale.

Wettbewerbsübergreifend sind die Brasilaner seit acht Pflichtspielen ungeschlagen (6S, 2U). Sechs ihrer letzten sieben Partien haben sie gewonnen und die letzten vier von ihnen in Serie. Nicht zuletzt deswegen gehen wir in unserer Flamengo ES Tunis Prognose von einem Erfolg der Südamerikaner aus.

Flamengo vs ES Tunis Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Flamengo: 5:0 Fortaleza (H), 1:0 Tachira (H), 2:0 Palmeiras (A), 4:2 Botafogo PB (H), 0:0 Botafogo RJ (H)

Letzte 5 Spiele ES Tunis: 1:0 Stade Tunisien (N), 3:0 Ben Guerdane (A), 3:1 Zarzis (H), 0:0 Monastir (H), 5:0 Olympique Beja (A)

Letzte Spiele Flamengo vs ES Tunis: -

Dabei verkennen wir nicht, dass die Tunesier bei der Klub-WM als frischgebackener Double-Sieger an den Start gehen. Die nationale Meisterschaft hat man Mitte Mai nach 30 Spieltagen und einer 19-9-2-Bilanz bei 57:22 Toren gewonnen. Am Saisonende hatte man vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Monastir.

Anfang Juni gab es dann auch den Erfolg im nationalen Pokalwettbewerb. Gegen Stade Tunisien reichte den Rot-Gelben ein einziges Tor, um zum ersten Mal seit neun Jahren und zum insgesamt 16. Mal den tunesischen Cup in die Höhe stemmen zu dürfen. Die heimische Meisterschaft gewannen sie dagegen zum achten Mal in den letzten neun Jahren.

Dennoch sehen wir den afrikanischen Vertreter in unserem Flamengo ES Tunis Tipp weitestgehend chancenlos, auch wenn er seit elf Pflichtspielen ungeschlagen ist (9S, 2U). Überhaupt hat er nur eine der vergangenen 16 Partien in allen Wettbewerben verloren. Doch diese Pleite war eine bittere.

Im Viertelfinal-Hinspiel der afrikanischen Champions League verloren die Tunesier beim südafrikanischen Klub Mamelodi mit 0:1. Diese Schlappe konnten sie im Rückspiel zu Hause auch nicht mehr ausgleichen (0:0), sodass bereits in der Runde der letzten Acht Endstation war.

So seht ihr Flamengo vs ES Tunis im TV oder Stream:

17. Juni 2025, 03:00 Uhr, Lincoln Financial Field, Philadelphia

Übertragung Stream: DAZN

Die Übertragungsrechte an der FIFA Klub-WM hält DAZN. Aber: Der Anbieter überträgt sämtliche Begegnungen “for free”. Das heißt: Ihr benötigt dort nur ein Konto und könnt die Partien im Anschluss live und in Farbe kostenlos verfolgen.

Auf einen direkten Vergleich können wir in unserer Flamengo ES Tunis Prognose nicht zurückgreifen. Das kommende Duell wird das erste zwischen diesen beiden Teams. Der Buchmacher Merkur Bets bietet natürlich noch viele weitere Wettmöglichkeiten an. Eine Tippabgabe ist aber erst nach erfolgter Merkur Bets Registrierung möglich.

Zudem hat dieser Bookie einige Promotions in seinem Repertoire. So gewährt er euch für bestimmte Kombis einen Kombi Boost von bis zu 30 Prozent. Mit seiner Quickbet erstellt euch Merkur Bets außerdem eine Kombiwette aus Fußball-Siegwetten in einer 5er-Kombi, falls ihr mal keine Zeit und Lust habt, euch selbst darum zu kümmern.

Flamengo vs ES Tunis: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Flamengo: Rossi - Varela, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro; Evertton Araujo, Gerson, de Arrascaeta; Luiz Araujo, Bruno Henrique, Everton

Ersatzbank Flamengo: Cunha, Lucas, Victor, Pereira, Juninho, Goncalves, Michael Pedro, Vina, Pulgar, Yan, Wesley

Startelf ES Tunis: Ben Said - Ben Ali, Ben Hamida, Jelassi, Tougai; Yan Sasse, Ogbelu, Guenichi; Belaili, Jabri, Jebali

Ersatzbank ES Tunis: Memmiche, Bouchniba, Dhaou, Derbali, Meriah, Hamrouni, Tka, Rodrigues, Mokwana

Die Brasilianer nahmen bisher zweimal an der Klub-WM teil. Im Jahr 2019 drangen sie bis ins Finale vor, scheiterten dort aber in der Verlängerung an Liverpool (0:1). Im Jahr 2022 gewannen sie nach dem verlorenen Halbfinale gegen Al Hilal aus Saudi-Arabien (2:3) das Spiel um Platz 3 gegen Al Ahly aus Ägypten (4:2).

Für die Tunesier ist es dagegen die vierte Teilnahme. Das beste Ergebnis waren bislang zwei fünfte Plätze in den Jahren 2018 und 2019. Auch deswegen gelten sie in unserem Flamengo ES Tunis Tipp als Außenseiter.

Aufgrund der letzten Ergebnisse würden wir alternativ auch den Tipp “Sieg Flamengo zu Null” empfehlen, zumal die Südamerikaner in sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele ihren Kasten sauber halten konnten. Auch hierfür gibt es eine Quote von 1,95. Egal, für welche Wette ihr euch letztlich entscheidet, versucht auf jeden Fall den Merkur Bets Wettbonus in Anspruch zu nehmen.

Unser Flamengo vs ES Tunis Tipp: “Sieg Flamengo (HC 0:1)”

Ebenfalls in der Gruppe D der FIFA Klub-WM sind noch die Mannschaften von Chelsea und vom Los Angeles FC anzutreffen. Flamengo gilt als Mitfavorit auf den Gruppensieg und bekommt es zum Auftakt mit dem vermeintlich einfachsten Gegner in dieser Gruppe zu tun. Für die Rubro-Negro gilt es, einen guten Start in das Turnier hinzulegen, auf dem sich dann aufbauen lässt. Ein klassisches 2:0 halten wir hier für ein wahrscheinliches Ergebnis, wobei wir nicht überrascht wären, wenn die Südamerikaner hier noch höher gewinnen würden. Letztlich sollte ein Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied herauskommen.