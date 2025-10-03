Frankfurt - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 04.10.2025

SPORT1 Betting 03.10.2025 • 18:00 Uhr Frankfurt - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Nächstes Eintracht Tor-Spektakel?

Unser Frankfurt - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.10.2025 lautet: Im Deutsche Bank Park treffen zwei Teams aufeinander, in deren Partien eine Menge an Toren vorprogrammiert sind. In unserem Wett Tipp heute setzen wir genau darauf.

Der Rekord für die meisten Tore in einem Bundesligaspiel liegt bei 12. In unserer Frankfurt Bayern Prognose gehen wir zwar nicht davon aus, dass diese Bestmarke geknackt wird. Wenn aber eine Begegnung aktuell in der Lage ist, an diesem Rekord zu kratzen, dann sicherlich diese.

Die letzten Partien beider Kontrahenten waren sehr torreich und auch in den letzten direkten Aufeinandertreffen im Deutsche Bank Park hagelte es Tore. Wir bleiben sogar noch bescheiden und entscheiden uns “nur” für den Frankfurt Bayern Wett Tipp heute “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,72 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Bayern auf “Über 3,5 Tore”:

In jedem der saisonübergreifend letzten 10 Pflichtspiele der Eintracht gab es mindestens 4 Tore.

In jedem der letzten 8 Pflichtspiele der Bayern gab es mindestens 4 Tore.

In jedem der letzten 3 direkten Duelle in Frankfurt gab es mindestens 6 Tore.

Frankfurt vs Bayern Quoten Analyse:

Trotz des Heimvorteils der Eintracht sehen die Wettanbieter die Gäste aus München als haushohen Favoriten. Die Frankfurt Bayern Quoten für Wetten auf einen Dreier des FCB bleiben durchgängig unter der Marke von 1,50 und erreichen Höchstwerte bis 1,46. Zum Vergleich: Ein Tipp auf Heimsieg ist mit Wettquoten bis 6,40 verbunden.

Selbst der Tipp auf die “Doppelte Chance 1X” wirft noch Quoten bis 2,90 ab. Unter anderem bietet Winamax diese aktuelle Höchstquote an. Zudem hat dieser Bookie auch einen attraktiven Winamax Bonus im Angebot. Insgesamt erwarten auch die Buchmacher ein torreiches Match, wie an Frankfurt Bayern Wettquoten von höchstens 1,29 für “Über 2,5 Tore” eindrucksvoll erkennbar ist.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Bayern Prognose: Torfeuerwerk im Deutsche Bank Park

Wo die Eintracht ist, ist aktuell Spektakel - manchmal zur Freude, manchmal aber auch zum Leidwesen der SGE-Fans und oftmals im Wechsel. Nach der 5:1-Gala in der Champions League gegen Galatasaray folgte eine 3:4-Heimpleite in der Bundesliga gegen Union Berlin. Eine Woche später gab es ein spektakuläres 6:4 bei Gladbach, als die Hessen zwischenzeitlich mit 6:0 führten.

Am Dienstag gab es dann aber wieder eine Niederlage und zwar eine heftige. Am 2. Spieltag der Champions League Liga-Phase mussten die Adler bei Atletico Madrid ran und bekamen bei der 1:5-Klatsche ordentlich die Flügel gestutzt. Es war das dritte Pflichtspiel in Folge, in dem die Frankfurter mindestens vier Gegentore kassierten.

Spiele der SGE boten in der Vergangenheit vor allem für den neutralen Zuschauer beste Unterhaltung: Saisonübergreifend gab es in jedem der letzten zehn Pflichtspiele der Eintracht mindestens vier Tore zu sehen. Nach fünf Spieltagen der laufenden Bundesliga-Saison stehen die Hessen bei einem Torverhältnis von 17:13.

Nie zuvor hatte die Eintracht nach fünf Partien so viele Tore erzielt, aber auch noch nie zuvor zum Vergleichszeitpunkt mehr Gegentreffer kassiert. Aktuell stellt sie den zweitbesten Angriff und gleichzeitig die zweitschwächste Abwehr der Bundesliga. In den ersten fünf SGE-Partien der laufenden BL-Saison gab es schon 30 Treffer und damit im Schnitt sechs Tore pro Partie.

Frankfurt - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:5 Atletico Madrid (A), 6:4 Gladbach (A), 3:4 Union Berlin (H), 5:1 Galatasaray (H), 1:3 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:1 Paphos FC (A), 4:0 Bremen (H), 4:1 Hoffenheim (A), 3:1 Chelsea (H), 5:0 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Bayern: 0:4 (A), 3:3 (H), 1:2 (A), 5:1 (H), 1:1 (A)

In den bisherigen fünf Bundesliga-Begegnungen der Bayern in dieser Spielzeit gab es im Schnitt “nur” fünf Tore pro Partie. Allerdings haben von den insgesamt 25 Toren in FCB-Spielen die Münchner selbst 22 geschossen. Damit stellen sie die beste Offensive und mit nur drei Gegentoren zusammen mit Dortmund die geteilt beste Defensive.

Für das Topspiel im Deutsche Bank Park am Samstag schossen sie sich zudem am Dienstag warm. Am 2. Spieltag der Champions League Liga-Phase gewann der deutsche Rekordmeister beim Paphos FC aus Zypern mit 5:1. Das Tableau in der Königsklasse führt der FCB mit sechs Punkten und 8:2 Toren an.

Saisonübergreifend trafen die Münchner in jedem ihrer letzten sechs Bundesligaspiele mindestens dreifach, in fünf von sechs Fällen sogar mindestens vierfach - so auch an jedem der letzten drei Spieltage. Auch auswärts traf der FCB in jeder der letzten sechs BL-Partien mindestens dreifach. Das ist neuer Bundesliga-Rekord.

Mit fünf Siegen an den ersten fünf Spieltagen hat der Rekordmeister eine makellose Bilanz. Saisonübergreifend hat er sogar die letzten sieben Partien im Oberhaus gewonnen. Dennoch würden wir bei unserem Frankfurt Bayern Tipp eine gewisse Vorsicht walten lassen. Denn die letzten Auftritte im Deutsche Bank Park waren weniger erfolgreich.

So seht ihr Frankfurt - Bayern im TV oder Stream:

04. Oktober 2025, 18:30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Das Topspiel zwischen der SGE und dem FCB wird exklusiv nur von Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW übertragen. Wer diesen Fußball-Leckerbissen also live und in Farbe verfolgen will, der kommt um ein Abo nicht herum.

Der direkte Vergleich lässt die Eintracht in der Frankfurt Bayern Prognose keinesfalls chancenlos erscheinen, vor allem deshalb nicht, weil die Hessen zu Hause ran dürfen. Von den letzten sechs Bundesliga-Heimduellen mit den Münchnern haben sie nur zwei verloren (3S, 1U). Zudem haben sie aus diesen Heimpartien ein positives Torverhältnis von 16:13.

Frankfurt vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Kaua Santos - Amenda, Koch, Theate; Knauff, Chaibi, Skhiri, Brown, Doan, Uzun; Burkardt

Ersatzbank Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Kristensen, Bahoya, Dahoud, Götze, Batshuayi, Wahi

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Urbig, Guerreiro, Kim, Bischof, Karl, Pavlovic, Jackson

Überhaupt kassierte der Rekordmeister bei keinem anderen Verein mehr Auswärtsniederlagen als bei der Eintracht (24, wie bei Gladbach). In der Vorsaison gab es im Deutsche Bank Park ein spektakuläres 3:3, in der Spielzeit davor einen nicht minder spektakulären 5:1-Sieg der hessischen Adler.

Vor drei Jahren ging die SGE zu Hause wiederum mit 1:6 unter. Damit fielen aber auch in jedem der letzten drei Aufeinandertreffen im Deutsche Bank Park mindestens sechs Tore. Insofern lässt sich auch ohne Weiteres über den Frankfurt Bayern Tipp “Über 4,5 Tore” zu Quoten bis 2,63 nachdenken - vor allem, wenn man ihn als Gratiswette ohne Einzahlung spielen kann.

Unser Frankfurt - Bayern Tipp: “Über 3,5 Tore”

Die Bayern sind hier sicherlich der Favorit. Allerdings gehören Auswärtsfahrten nach Frankfurt sicherlich nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen des Rekordmeisters. Die Eintracht kassiert aktuell zu viele Gegentreffer, was ihr gegen ein Team wie den FCB zum Verhängnis werden und in einem Debakel enden könnte.

Auf der anderen Seite sind die Hessen definitiv in der Lage, die Bayern zu ärgern und ihnen Punkte abzunehmen. Egal, wie das Spiel am Ende ausgehen mag: Auch aufgrund der Tatsache, dass es in jedem der saisonübergreifend letzten zehn Pflichtspiele der Eintracht und in jedem der letzten acht Pflichtspiele der Bayern mindestens vier Tore gab, ist eine Torwette in diesem Duell die wohl sinnvollste Option.