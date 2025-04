Frankfurt - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten 26.04.2025

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 09:00 Uhr Frankfurt - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Duell um die CL-Plätze?

Unser Frankfurt - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: Die Eintracht liegt schon fast die ganze Saison auf Champions-League-Kurs. Diesen Weg können die Hessen im Wett Tipp heute auch fortsetzen.

Am Samstagabend erwartet die Fußball-Fans ein echtes Top-Spiel um die Champions-League-Plätze. Die Eintracht empfängt als Tabellendritter den Vierten RB Leipzig. Mit einem Sieg gegen die Roten Bullen würde Frankfurt einen riesigen Schritt in Richtung Königsklasse machen.

Die Quoten der Frankfurt RB Leipzig Prognose gehen von einem engen Duell aus, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren. Uns geht es ähnlich.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs RB Leipzig auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Nur Bayern und Bayer haben mehr Heimpunkte geholt als die Eintracht

Leipzig ist noch ohne Sieg zu Gast in Frankfurt

Die Roten Bullen haben lediglich eines der letzten 8 BL-Gastspiele gewonnen

Frankfurt vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Vor dem 31. Spieltag hat die Eintracht einen Platz und drei Punkte Vorsprung auf die Roten Bullen. Auch das Torverhältnis spricht mit +16 zu +10 für die Hessen. In der Rückrunde liegen beide Mannschaften mit 19 Zählern allerdings gleichauf. Mit dem Heimvorteil schlagen sich die Frankfurt vs RB Leipzig Quoten auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei Merkur Bets eine Quote von 2,20. Ein Sieg der Gäste wird bei diesem Bookie, der zu den Sportwettenanbietern mit deutscher Lizenz gehört, mit Frankfurt gegen RB Leipzig Wettquoten von 3,09 belohnt. Den höchsten Wert hat der Buchmacher mit einer Quote von 3,75 für eine Punkteteilung parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs RB Leipzig Prognose: Macht die Heimstärke der SGE den Unterschied?

Nach dem Aus in der Europa League gegen Tottenham versuchte es Eintracht-Coach Dino Toppmöller zu Gast in Augsburg mit einem 3-5-2-System und zwei echten Spitzen. Im ersten Durchgang zahlte sich die Umstellung überhaupt nicht aus. Die Hessen blieben völlig ungefährlich. Erst mit der Einwechslung von Knauff und Bahoya für Batshuayi und Chaibi kam mehr Tempo ins Spiel. Sowohl gegen die Spurs als auch in der zweiten Hälfte gegen den FCA machte den Hessen die Effektivität vor dem Tor zu schaffen. In dieser Hinsicht trauert man immer noch Omar Marmoush nach, der im Winter zu Man City gewechselt ist.

So mussten sich die Gäste mit einem torlosen Remis begnügen. Der Vorsprung der Hessen auf Freiburg und Platz 5 ist durch das Unentschieden auf vier Punkte zusammengeschmolzen. Bei noch vier ausstehenden Spieltagen und zwei Heimspielen kann die Eintracht aber mit dem Zähler leben. Einerseits spielt die SGE im Endspurt noch gegen alle drei direkten Verfolger, andererseits sind die Frankfurter in dieser Saison besonders heimstark. Nur Bayern (38) und Bayer (31) haben mehr Heimpunkte geholt als die SGE (30). Seit zwei Partien im Deutsche Bank Park ist man auch ohne Gegentor.

In den ersten Spielen von Leipzig unter Trainer Zsolt Löw war mit einem dynamischen und aktiven Spiel eine neue Handschrift schnell erkennbar. Am Wochenende daheim gegen Schlusslicht Kiel erlebten die Roten Bullen aber einen bösen Rückfall in die Zeiten unter Vorgänger Marco Rose. Mit viel Laufstärke und Galligkeit zogen die Störche den Gastgebern vor allem im ersten Durchgang den Zahn. Auch Geschäftsführer Marcel Schäfer sprach nach der Partie von der “schlechtesten ersten Halbzeit der Saison”. Benjamin Sesko verwandelte immerhin im zweiten Durchgang einen schmeichelhaften Elfmeter zum 1:1-Endstand.

Damit konnten die Sachsen den vierten Tabellenplatz behaupten, doch das Polster auf Rang 5 beträgt lediglich einen Zähler. Vor allem gegen die vier Kellerkinder Bochum (3:3 nach 3:0-Führung, Hoffenheim (3:4 nach dreimaliger Führung), Heidenheim (2:2) und Kiel (1:1) hat RB insgesamt neun Zähler liegen gelassen, die sich am Ende rächen könnten. In der Fremde können die Roten Bullen mit fünf Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen auch nur eine sehr mittelmäßige Bilanz vorweisen. Mit Rang 9 in der Auswärts-Tabelle fällt uns ein Frankfurt RB Leipzig Tipp auf die Gäste schwer.

Frankfurt - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:0 Augsburg (A), 0:1 Tottenham (H), 3:0 Heidenheim (H), 1:1 Tottenham (A), 0:2 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:1 Kiel (H), 3:2 Wolfsburg (A), 3:1 Hoffenheim (H), 1:3 VfB Stuttgart (A), 0:1 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs RB Leipzig: 1:2 (A), 0:3 (A), 2:2 (H), 1:0 (A), 0:2 (A)

Beide Vereine standen sich schon in 20 Pflichtspielen gegenüber. Die Bilanz spricht mit sieben Siegen zu fünf Niederlagen etwas für Leipzig. Dafür sind die Frankfurter daheim mit vier Siegen und fünf Remis noch ohne Niederlage gegen RB.

Das ist natürlich auch ein Punkt, der bei der Frankfurt vs RB Leipzig Prognose eine große Rolle spielt. In dieser Saison gab es diese Paarung schon zweimal in der Red-Bull-Arena. Die Roten Bullen setzten sich im Pokal (3:0) und im Liga-Hinspiel (2:1) jeweils durch.

Vier der letzten sechs Aufeinandertreffen gingen an die Sachsen (1U, 1N). Allerdings wurden fünf dieser sechs Duelle auch in Leipzig ausgetragen.

In 15 Heimspielen dieser Saison kommt die Eintracht auf 35 Tore. Das sind mehr als zwei Treffer pro Partie. Auch am Samstag trauen wir der Eintracht etwas zu. Für den Frankfurt RB Leipzig Tipp “Frankfurt Über 1,5 Tore” gibt es in der Merkur Bets App eine 1,75.

So seht ihr Frankfurt - RB Leipzig im TV oder Stream:

26. April 2025, 18:30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In der Saison 2024/25 zeigt Sky noch alle Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv. Dazu gehört am 31. Spieltag auch das Top-Spiel am Samstagabend zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Der Ball rollt im Deutsche Bank Park von Frankfurt am Samstag ab 18:30 Uhr.

Frankfurt vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Theate, Kristensen - Skhiri, Brown, Larsson, Bahoya, Knauff - Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Grahl, Amenda, O. Höjlund, Matanovic, Uzun, Wahi, Collins, Batshuayi, Chaibi

Startelf RB Leipzig: Vandevoordt - Nedeljkovic, Klostermann, Bitshiabu, Lukeba - Seiwald, Vermeeren, R. Baku, Baumgartner - Sesko, Xavi

Ersatzbank RB Leipzig: Norbye, Voufack, Gebel, Haidara, Geertruida, Poulsen, Gomis, Openda

Die Hessen müssen auf jeden Fall auf Torhüter Kaua Santos verzichten. Ob Mario Götze spielen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. Grundsätzlich ist die etwas entspanntere Personalsituation bei der Frankfurt Leipzig Prognose ein kleiner Vorteil für die SGE.

Bei den Gästen steht Xavi Simons nach einer Gelbsperre wieder zur Verfügung. Dafür fehlt Peter Gulacsi mit einer Gehirnerschütterung. Auch Antonio Nusa, Benjamin Henrichs und Xaver Schlager verpassen die Partie. Bei Willi Orban und David Raum steht der Einsatz noch auf der Kippe.

Unser Frankfurt - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen. Wir kommen zur gleichen Einschätzung wie die Buchmacher und favorisieren die Frankfurter. Das hat in erster Linie mit der Heimstärke der Eintracht zu tun.

Zudem tut sich Leipzig in dieser Saison in der Fremde um einiges schwerer als daheim. Außerdem konnte RB zu Gast bei der SGE noch nie alle Punkte mitnehmen. Daran wird sich unserer Meinung nach am Samstag auch nichts ändern. Mehr als ein Punkt ist für die Gäste nicht drin. Dafür rechnen wir mit ein paar Toren.