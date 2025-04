Frankfurt - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 17.04.2025

SPORT1 Betting 16.04.2025 • 12:00 Uhr Frankfurt - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer zieht ins Halbfinale ein?

Unser Frankfurt - Tottenham Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 17.04.2025 lautet: Nach dem etwas glücklichen Remis aus dem Hinspiel hat die Eintracht im Rückspiel nun die leicht besseren Karten. So dürften die Hausherren im Wett Tipp heute auch mindestens die Verlängerung erreichen.

Schon in den Spielzeiten 2018/19 und 2021/22 stand die Eintracht im Halbfinale der Europa League. In unserer Frankfurt Tottenham Prognose will die SGE nun den Hattrick schaffen. Die Chancen stehen nach dem Hinspiel in der Vorwoche in London auch gar nicht so schlecht. Allerdings kam das 1:1 der Hessen bei den Spurs auch etwas glücklich zustande.

Denn vor allem bei den Torschüssen lagen die Hausherren mit 10:4 doch klar vorne. Im Rückspiel am Donnerstag vor den eigenen Fans soll trotzdem das Ticket für die Runde der letzten Vier gelöst werden. Wir spielen mit einer Quote von 1,57 bei Betano den Frankfurt Tottenham Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 5,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Tottenham auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 5,5 Tore”:

Die Eintracht ist seit 12 EL-Heimspielen ungeschlagen

In der Bundesliga haben nur Bayern und Bayer 2024/25 mehr Heimpunkte geholt

Die Spurs schieden international in den letzten 9 von 10 Fällen aus, wenn sie das Hinspiel daheim nicht gewonnen haben

Frankfurt vs Tottenham Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegt der Verein aus London mit 836 Mio. Euro zu 323 Mio. Euro klar vorne. Für die Hessen sprechen aber die jeweilige Platzierung in der heimischen Liga und der Heimvorteil. Trotzdem können sich die Frankfurt vs Tottenham Wettquoten nicht so richtig entscheiden.

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,36 ist die SGE bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz nur knapp favorisiert. Denn auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Gäste aus der englischen Hauptstadt nach 90 Minuten auch nur Frankfurt gegen Tottenham Quoten zwischen 2,70 und 2,96.

Frankfurt vs Tottenham Prognose: Die SGE setzt auf ihre Heimstärke

Am Sonntag zeigte Frankfurt mit dem 3:0-Heimsieg gegen Heidenheim eine Reaktion auf die vorige 0:2-Pleite in der Bundesliga in Bremen. Bei einem Chancenplus von 11:4 war der Sieg am Ende gegen den FCH auch verdient. Phasenweise agierte die Eintracht aber etwas nachlässig. Ein Gegner mit mehr individueller Qualität hätte diese Passivität womöglich bestraft. Mit dem Dreier festigte die SGE aber den dritten Tabellenplatz und hat aktuell fünf Punkte Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang. Vor allem daheim sind die Hessen in der heimischen Liga stark.

Nur München (38) und Leverkusen (31) haben mehr Heimpunkte geholt als Frankfurt (30). Auch im Lieblingswettbewerb Europa League ist die Eintracht seit 12 Heimspielen ohne Niederlage (7S, 5U). Dabei kommt man in Heimpartien im laufenden Wettbewerb auf 55 Treffer in 27 Partien. In dieser Spielzeit ist vor allem Hugo Ekitiké hervorzuheben. Der Franzose erzielte in 42 Pflichtspielen 21 Treffer und lieferte neun Vorlagen. Diese Heimstärke, gepaart mit der großen Qualität in der Offensive, ist auch ein wichtiges Argument für unseren Frankfurt Tottenham Tipp.

Der Tottenham Hotspur FC spielt in der Heimat die schwächste Liga-Saison seit 21 Jahren. Das 2:4 am Wochenende in Wolverhampton war nach 32 Spieltagen schon die 17. Niederlage (11S, 4U). Von den vergangenen sechs PL-Partien konnten die Lilywhites lediglich eine gewinnen (1U, 4N). Damit sind die Spurs auf den 15. Tabellenplatz abgerutscht. Coach Ange Postecoglou steht in der Hauptstadt kurz vor dem Aus. Nur in der Europa League können der Verein und der Trainer die Saison noch irgendwie retten. Dabei kann der THFC mit 60 Toren eigentlich die drittbeste Offensive der Liga vorweisen.

Doch 14 der 17 Niederlagen kassierte Tottenham mit einem Tor Unterschied. Zudem ließ man nach Führung schon 19 Punkte liegen. Sicher mussten die Londoner 2024/25 auch mit einem großen Verletzungspech klarkommen. Die Ligaphase der Europa League beendeten die Spurs mit fünf Siegen, zwei Remis und einer Pleite auf Platz 4. Die zweite Niederlage im laufenden Wettbewerb setzte es auch auswärts. Nach dem 0:1 im Achtelfinale bei AZ Alkmaar kamen die Männer von Coach Postecoglou aber mit einem 3:1 im Rückspiel daheim eine Runde weiter.

Frankfurt - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:0 Heidenheim (H), 1:1 Tottenham (A), 0:2 Werder Bremen (A), 1:0 VfB Stuttgart (H), 0:1 Sonnenhof Großaspach (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:4 Wolverhampton (A), 1:1 Frankfurt (H), 3:1 Southampton (H), 0:1 Chelsea (A), 0:2 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Tottenham: 1:1 (A), 2:3 (A), 0:0 (H), 2:1 (H), 0:2 (A)

Beide Teams standen sich erstmals in der Saison 1981/82 im Viertelfinale des Pokals der Pokalsieger gegenüber. Hier setzten sich die Londoner nach einem 2:0-Heimsieg und einer 1:2-Pleite im Rückspiel in Frankfurt durch.

Viel wichtiger für unsere Frankfurt Tottenham Prognose sind aber die jüngsten Duelle. So hielten sich die Spurs in der Spielzeit 2022/23 in der Champions-League-Gruppenphase mit einem Heimsieg (3:2) und einem Remis bei der SGE (0:0) schadlos.

Der Verein aus London hat zudem sechs der letzten sieben K.o.-Spiele zu Gast in Deutschland verloren (1S). In vier der letzten fünf K.o.-Spiele auf deutschem Boden blieben die Lilywhites sogar ohne eigenen Treffer.

Die Hausherren dürfen natürlich hoffen. Aber auf jeden Fall gehen wir von einem engen Duell aus. In vier von fünf Heimspielen der Eintracht in der laufenden Europa-League-Saison stand zur Pause ein Remis auf der Anzeigetafel.

Frankfurt vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Trapp - Kristensen, Tuta, Koch, Theate - Skhiri, Larsson - Götze, Uzun, Bahoya - Ekitiké

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos, Grahl (Tor), Chandler, Collins, Dahoud, Fenyö, Batshuayi, Brown, Chaibi, Wahi, Nkounkou

Startelf Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, van den Ven, Udogie - Bergvall, Betancur, Maddison - Kulusevski, Solanke, Odobert

Ersatzbank Tottenham: Austin, Whiteman (Tor), B. Davies, Bissouma, A. Gray, Moore, Odobert, Johnson, Sarr, Spence, Tel, Richarlison

Bei den Hessen fällt Amenda sicher aus. Die Einsätze von Trapp, Knauff, Lisztes und Ebimbe stehen noch auf der Kippe. Die Gäste müssen ohne Dragusin und Danso auskommen.

Spieler wie Werner oder Reguilon stehen gar nicht im EL-Kader der Londoner. Auch entscheidet sich erst kurzfristig, ob Heung-Min Son zur Verfügung steht. Das wäre für die Gäste bei der Frankfurt Tottenham Prognose natürlich ein großes Handicap.

Unser Frankfurt - Tottenham Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 5,5 Tore

Die Spurs setzen im Endspurt der Saison alle auf die Karte “Europa League”. Bei einer besseren Chancenverwertung hätten die Londoner auch mit einem Sieg ins Rückspiel gehen können.

Doch genau diese verpassten Möglichkeiten könnten sich nun rächen. Denn die Eintracht ist in dieser Saison sehr heimstark. Zudem ist und bleibt die Europa League der Lieblingswettbewerb der Hessen.

Auch konnte Tottenham im Europapokal in den letzten zehn Fällen, wenn man das Hinspiel daheim nicht gewonnen hat, nur einmal doch noch die nächste Runde erreichen. So trauen wir den Gäste nach 90 Minuten am Donnerstag nicht mehr als ein Remis zu.