Frankfurt vs Wolfsburg Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 30.11.2025

Die neuesten Frankfurt vs Wolfsburg Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 30.11.2025.

Unsere Frankfurt vs Wolfsburg Prognosen deuten auf einen Heimsieg für die Eintracht hin, die am Sonntagnachmittag, den 30.11.2025, auf einen kriselnden VfL Wolfsburg trifft. Der Anstoß erfolgt um 17:30 Uhr. Die aktuellen Frankfurt vs Wolfsburg Quoten spiegeln die Favoritenrolle der Hessen wider, während die Gäste dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen. Angesichts der Formkurven beider Teams und der vorliegenden Frankfurt vs Wolfsburg Quoten scheint ein Erfolg der Heimmannschaft sehr wahrscheinlich.

Für diese Begegnung favorisieren wir den Tipp auf einen Sieg von Eintracht Frankfurt zu einer Quote von 1,72 bei Merkur Bets.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Eintracht, aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und nur zwei Punkte von den Champions-League-Rängen entfernt, empfängt einen VfL Wolfsburg, der tief in der Krise steckt. Die Wölfe haben sieben ihrer letzten acht Ligaspiele verloren und stehen nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Dagegen sammelte Frankfurt starke elf Punkte aus den letzten fünf Partien und befindet sich in einer guten Bundesliga-Form, auch wenn es unter der Woche eine 0:3-Heimniederlage gegen Atalanta in der Champions League gab.

Die Spiele von Eintracht Frankfurt sind in dieser Saison ein Garant für Unterhaltung. Mit insgesamt 49 Toren in den Spielen mit Frankfurter Beteiligung liegen sie gemeinsam mit dem FC Bayern an der Spitze der Liga. Die Mannschaft von Dino Toppmöller übertrifft regelmäßig ihre erwarteten Tore (xG) von 17,11 mit beeindruckenden 27 erzielten Treffern in elf Spielen. Das ist ein Schnitt von 2,45 Toren pro Spiel – nur die Münchner sind besser. Auf der anderen Seite hat Wolfsburg erhebliche Probleme im Angriff; lediglich fünf verschiedene Spieler konnten sich bisher in die Torschützenliste eintragen. Die relevanten Frankfurt vs Wolfsburg Team-News, wie die Verletzung von Top-Stürmer Jonathan Burkardt, könnten die Offensive der Gastgeber jedoch schwächen. Trotzdem ist die Ausgangslage für eine positive Frankfurt vs Wolfsburg Prognose klar.

Frankfurt vs Wolfsburg: Wett Tipps

Basierend auf der Analyse ergeben sich vielversprechende Wettmöglichkeiten für diese Partie. Hier sind unsere Wett Tipps, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren:

Die Bundesliga ist bekannt für ihre torreichen Spiele, und Partien mit Frankfurter Beteiligung führen diese Statistik mit durchschnittlich 4,45 Toren an. Während die Offensive glänzt, ist die Abwehr anfällig und kassiert im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel. Auch die letzten drei Ligaspiele der Wolfsburger erfüllten diese Wettbedingung. Die Müdigkeit nach dem Champions-League-Spiel könnte Wolfsburgs Angriffsbemühungen zusätzlich zugutekommen. Frankfurt gewinnt & Beide Teams treffen (Quote 2,87): Diese Wette kombiniert die Stärken und Schwächen beider Mannschaften. Frankfurts Offensivdrang sichert die Punkte, führt aber oft zu Gegentoren – nur in drei von elf Spielen hielt die Eintracht die Null. Wolfsburg ist defensiv anfällig, kreiert aber genügend Chancen, um gegen eine löchrige Frankfurter Abwehr mindestens ein Tor zu erzielen. Diese Frankfurt vs Wolfsburg Prognosen werden durch die Statistik gestützt, dass in vier der letzten fünf direkten Duelle beide Teams getroffen haben. Die neuesten Frankfurt vs Wolfsburg Team-News bestätigen zudem mehrere Ausfälle auf beiden Seiten, was die Defensivreihen zusätzlich schwächen könnte.

Jetzt bleibt nur noch, sich auf ein spannendes Bundesligaspiel zu freuen und zu sehen, ob unsere Analyse ins Schwarze trifft. Wir wünschen viel Spaß bei der Partie!