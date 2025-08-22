Frankfurt - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Frankfurt - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Welche Optionen bleiben Horst Steffen in der Hintermannschaft?

Unser Frankfurt - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.08.2025 lautet: Die anhaltenden Verletzungssorgen im Team der Grün-Weißen bereiten den Weg zum Wett Tipp heute vor.

Horst Steffen gibt sein Trainer-Debüt im deutschen Oberhaus und sitzt am kommenden Wochenende für den SVW auf der Bank. Wie viele dort neben ihm auftauchen, ist schwer zu sagen und dennoch relevant für eure Frankfurt Werder Bremen Prognose. Vor allem in der Hintermannschaft plagt das Team vom Osterdeich eine Flut der Verletzungen.

Darüber hinaus verweisen wir im Frankfurt Werder Bremen Wett Tipp heute auf die miserablen Auftaktspiele der Norddeutschen aus den Vorjahren. Unsere Empfehlung lautet: “Sieg Frankfurt” mit einer Quote von 1,78 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Werder Bremen auf “Sieg Frankfurt”:

Bei Werder fallen in der Hintermannschaft fünf potenzielle Stammspieler aus.

Zu Hause hat Frankfurt nur eines der letzten 14 Bundesliga-Spiele gegen den SVW verloren (7S, 6U).

Werder Bremen ist seit 12 Jahren sieglos am ersten Bundesliga-Spieltag.

Frankfurt vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Rechnen solltet ihr im Vergleich der Frankfurt Werder Bremen Quoten mit einer klaren Rollenverteilung. Die Adlerträger erreichen Siegquoten von circa 1,78, während die Grün-Weißen euch mit einem Auswärtssieg den 4,30-fachen Gewinn einspielen.

Frankfurt vs Werder Bremen Prognose: Ungünstige Vorzeichen

Ein lauter Schrei erstickte auf dem Trainingsplatz der Hanseaten kürzlich alle anderen Töne. Olivier Deman ist bei einer Rettungsaktion mit dem Pfosten kollidiert und hat sich am rechten Sprunggelenk verletzt. Sein Ausfall passt vor dem Frankfurt vs. Werder Bremen Tipp zur aktuellen Misere der Gäste.

Dem neuen Trainer Horst Steffen gehen langsam die Alternativen für die Hintermannschaft aus. Neben dem Außenverteidiger fehlen zum Bundesliga-Auftakt Mitchell Weiser, Maximilian Wöber, Amos Pieper und Mittelfeldspieler Jens Stage.

Zudem wirkt der Kader noch nicht optimal aufgestellt. Vor allem vorne fehlt es den Norddeutschen in der Frankfurt gegen Werder Bremen Prognose an Qualität. Mit Marvin Ducksch wurde im Sommer ein Spieler verkauft, der seit Werders Wiederaufstieg nach Harry Kane (78) und Serhou Guirassy (64) die meisten Scorerpunkte auf Bundesliga-Ebene gesammelt hat (55).

Sein Fehlen hat eine große Lücke hinterlassen, die in der Vorbereitung spürbar gewesen ist. Horst Steffen flog mit seiner neuen Mannschaft aus dem DFB-Pokal (0:1 vs. Bielefeld) und verlor die dritte Begegnung in Serie. Zuvor hatte der SVW die beiden Testspiele gegen Udinese (1:2) und Hoffenheim (0:1) verloren.

Frankfurt - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 5:0 Engers (A), 0:1 Fulham (A), 2:2 Philadelphia (A), 5:2 Louisville (A), 2:2 Aston Villa (H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:1 Bielefeld (A), 1:2 Udinese (H), 0:1 Hoffenheim (A), 0:0 Parma (H), 3:1 Kickers Emden (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Werder Bremen: 0:2 (A), 1:0 (H), 1:1 (H), 2:2 (A), 2:0 (H).

Inklusive dem zuvor ausgetragenen Duell mit Parma (0:0) sind die Männer vom Osterdeich in drei ihrer vier vorangegangenen Auftritte ohne eigenen Torerfolg vom Feld geschlichen. Eine weitere Paarung dieser Art droht den Gästen in unserer Frankfurt vs. Werder Bremen Prognose.

Es lohnt sich unserer Meinung nach definitiv, eine Gratiswette für “Werder Bremen Unter 0,5 Tore” aufzuwenden. Zusätzliche Würze verleiht der Torhüter auf der Gegenseite. Michael Zetterer ist erst kürzlich vom SVW zur Eintracht gewechselt.

Mit den Hessen (13) und den Hanseaten (9) treten die beiden Konterstärksten Teams der Vorsaison im direkten Duell gegeneinander an. Frankfurt hat im Sommer den stärksten Scorer der Vorsaison verloren und Hugo Ekitike nach Liverpool verschifft.

Trotzdem haben sich die Hausherren im DFB-Pokal keine Blöße gegeben und Engers mit 5:0 vom Rasen gefegt. Neuzugang Ritsu Doan gab in dieser Paarung sein Pflichtspieldebüt für die SGE und erzielte prompt einen Doppelpack.

Ebenso hat Dino Toppmöller einen neuen Angreifer in der Spitze präsentiert. Jonathan Burkardt stürmt seit dieser Spielzeit für die Adler, nachdem er die Vorsaison als bester deutsche Torschütze beendet hat (18).

So seht ihr Frankfurt - Werder Bremen im TV oder Stream:

23. August 2025, 15.30 Uhr, Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, DAZN

Aus den Ergebnissen der letzten Aufeinandertreffen schöpfen die Anhänger der Grün-Weißen ebenfalls keine echte Hoffnung. Frankfurt ist seit fünf Bundesliga-Heimspielen gegen den SVW ungeschlagen.

Zusätzlich haben die Hessen zwei ihrer drei vorangegangenen Bundesliga-Heimspiele gegen die Hanseaten ohne Gegentor für sich entschieden.

Frankfurt vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Theate, Koch, Nkounkou - Larsson, Shkiri - Doan, Uzun, Bahoya - Burkardt

Ersatzbank Frankfurt: Grahl, Amenda, Buta, Brown, Collins, Baum, Hojlund, Aaronson, Götze, Knauff, Chaibi, Batshuayi, Wahi

Startelf Werder Bremen: Backhaus - Malatini, Stark, Friedl, Agu - Bittencourt, Lynen - Njinmah, Schmid, Mbangula - Grüll

Ersatzbank Werder Bremen: Coulibaly, Adeh, Opitz, Hansen-Aaroen, Covic, Topp

Kommen wir nochmal auf den Aderlass des SVW zu sprechen. Durch den Abgang von Marvin Ducksch fehlen Bremen 16 Scorerpunkte aus der Vorsaison (Höchstwert im Team). Zusätzlich fällt in Jens Stage der zweitbeste Scorer der letzten Spielzeit aus (15).

Es ist davon auszugehen, dass die Norddeutschen ihre aktuelle Serie von acht ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge zu den Akten legen müssen. Hoffnung ruht vor allem auf den Qualitäten des neuen Trainers.

Unser Frankfurt - Werder Bremen Tipp: Sieg Frankfurt

Werder hat eine knifflige Vorbereitung hinter sich, ist aus dem Pokal ausgeschieden und bastelt in Frankfurt an einer völlig neuen Truppe für die Verteidigung. Die Hessen werden ihre Vorteile im Heimspiel ausnutzen und siegreich starten.