Frankfurt - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten | 02.02.2025

Unser Frankfurt - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.02.2025 lautet: Die Eintracht empfängt die Wölfe im eigenen Stadion und geht auch deshalb als Favorit ins Rennen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem Heimsieg der SGE aus.

Frankfurt, das in den letzten sechs Pflichtspielen vier Siege (1U, 1N) verzeichnet hat, geht als Favorit ins Rennen. Die Wölfe konnten nur zwei der letzten sechs Partien gewinnen (3N, 1U), was sich auch auf die Frankfurt Wolfsburg Prognose auswirkt.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Wolfsburg auf “Sieg Frankfurt”:

Frankfurt vs Wolfsburg Quoten Analyse: