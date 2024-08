Frankreich - Deutschland Tipp, Prognose, Quoten 08.08.2024

von SPORT1 Betting 07.08.2024 • 11:27 Uhr Frankreich - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Basketball Herren Olympia Wette | Wer zieht ins Finale ein?

Unser Frankreich - Deutschland Sportwetten Tipp zum Basketball Herren Olympia Spiel am 08.08.2024 lautet: Beim „Deja vu“ gegen Gastgeber Frankreich muss die DBB-Auswahl mit deutlich mehr Gegenwehr als in der Gruppenphase rechnen. Am Ende steht aber auch im Wett Tipp heute ein Sieg des Weltmeisters zu Buche.

Nach dem 76:63 im Viertelfinale gegen Griechenland steht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft erstmals bei Olympia im Halbfinale. Am Donnerstag trifft die DBB-Auswahl, wie schon im letzten Vorrundenspiel, auf Gastgeber Frankreich. Die Truppe von Bundestrainer Gordon Herbert will mit einem weiteren Sieg gegen „Les Bleus“ zum ersten Mal Edelmetall bei Olympia holen und sich auch die dritte Medaille bei einem Großereignis in den letzten drei Jahren sichern. Glaubt man den Wettquoten, stehen die Chancen dafür in der Frankreich Deutschland Prognose auch ganz gut.

Wir kommen beim Frankreich Deutschland Tipp zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bwin die Wette „Sieg Deutschland“.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Deutschland auf „Sieg Deutschland“:

Deutschland hat 3 der letzten 4 Duelle gegen Frankreich gewonnen

Die DBB-Auswahl ist bei großen Turnieren seit 13 Spielen ungeschlagen

In der Vorrunde setzte sich der Weltmeister klar mit 85:71 gegen „Les Bleus“ durch

Frankreich vs Deutschland Quoten Analyse:

Die deutschen Basketballer gehen als amtierender Weltmeister ins Halbfinale und haben schon das Vorrundenspiel bei Olympia gegen die Franzosen klar gewonnen. So dürfte es niemanden überraschen, dass die DBB-Auswahl im Frankreich Deutschland Tipp gegen den Gastgeber erneut der Favorit ist.

Für einen Sieg der Männer von Coach Gordon Herbert klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 1,60. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg von „Les Bleus“ Quoten im Schnitt von 2,46. Wer vor seinem Halbfinal-Tipp noch auf der Suche nach einem Wettanbieter mit Startguthaben ist, wird bei uns bestimmt fündig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Deutschland Prognose: Haben „Les Bleus“ noch Luft nach oben?

Schon im zweiten Gruppenspiel bei Olympia gegen Japan hatte sich Frankreich sehr schwer getan und konnte die Partie nur knapp nach Overtime gewinnen. Nach der deutlichen Pleite gegen Deutschland (85:71) hing der Haussegen beim Gastgeber dann endgültig schief. So gingen „Les Bleus“ sogar als leichter Außenseiter ins Viertelfinale gegen Kanada. Doch Coach Vincent Collet hatte drei Veränderungen an der Starting Five vorgenommen, die fruchteten und mehr Schwung ins französische Spiel brachten.

Vor allem Guerschon Yabusele (23 Punkte) und Isaia Cordinier (20 Punkte) führten das Team an. Der NBA-“Rookie of the Year“ Victor Wembanyama hatte zwar überhaupt kein Wurfglück (7 Punkte), kam aber immerhin wieder auf zwölf Rebounds. Damit stehen die Franzosen zum zweiten Mal in Serie in einem Olympischen Halbfinale. Vor drei Jahren in Tokio hatte man erst im Finale gegen die USA verloren. Bei der WM 2023 war die französische Auswahl schon in der Vorrunde ausgeschieden.

Nach drei starken Leistungen in der Vorrunde war Deutschland natürlich auch im Viertelfinale gegen Griechenland der klare Favorit. Doch der amtierende Weltmeister war in der ersten Halbzeit gegen die physische Verteidigung der Griechen ziemlich von der Rolle und fand überhaupt nicht seinen Rhythmus. So führten Antetokounmpo und Co. nach fünf Minuten bereits mit zwölf Punkten. Doch die DBB-Auswahl blieb ruhig und vertraute ihren Stärken. Außerdem pushten sich die Spieler untereinander. Vor allem von der Bank kamen neue Impulse und viel Energie.

Nick Weiler-Babb machte die deutsche Defense noch mal eine Klasse besser. Mit Johannes Thiemann kam mehr Zug in die Aktionen. Isaac Bonga sowie Moritz Wagner waren wieder einmal ein X-Faktor. Bester Punktesammler am Ende war Franz Wagner (18). Dennis Schröder erkannte, dass er diesmal dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken konnte. 13 Punkte und acht Assists konnten sich aber trotzdem sehen lassen. Schaut man zurück auf das Bronze-Spiel bei der EM 2022, hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft die vergangenen 13 Partien bei großen Turnieren allesamt gewonnen.

Frankreich - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 82:73 Kanada (H), 71:85 Deutschland (H), 94:90 Japan (A), 78:66 Brasilien (H), 82:83 Australien (H),

Letzte 5 Spiele Deutschland: 76:63 Griechenland (H), 85:71 Frankreich (A), 86:73 Brasilien (A), 97:77 Japan (H), 88:92 USA (A)

Letzte 5 Spiele Frankreich vs Deutschland: 71:85 (H), 65:70 (H), 90:66 (A), 63:76 (H), 86:74 (H)

Zwischen 1993 und 2019 konnte Deutschland gerade einmal drei von 15 Länderspielen gegen Frankreich für sich entscheiden (12N). Von den letzten sechs Duellen hat die DBB-Auswahl aber nur noch zwei verloren (4S).

In diesem Kalenderjahr gab es diese Paarung schon dreimal. Zunächst kassierten die deutschen Basketballer, allerdings ohne die Wagner-Brüder und Daniel Theis, Anfang Juli in Köln eine bittere 66:90-Niederlage.

In Montpellier glückte dann wenige Tage später mit einem 70:65 aber die unmittelbare Revanche. Hier fehlten aber Spieler wie Victor Wembanyama oder Daniel Theis. Kann Frankreich das Halbfinale enger gestalten als das Duell in der Vorrunde, wäre ein Tipp wie „Sieg Frankreich HC +6,5″ eine gute Option.

Für diesen Tipp bekommt ihr bei Merkur Bets eine Quote von 1,60. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, solltet ihr euch vor der ersten Wette natürlich den Merkur Bets Bonus sichern.

Unser Frankreich - Deutschland Tipp: Sieg Deutschland

Gegen die Griechen ließ sich Deutschland auch von einem zweistelligen Rückstand nicht verunsichern. Die Mannschaft meisterte die Startschwierigkeiten wieder mal als Kollektiv. Gegen Frankreich droht nun ein engeres Spiel als in der Vorrunde.

Im Viertelfinale gegen Kanada wirkte der Gastgeber nach ein paar Umstellungen wie ausgewechselt. Zudem wird das Publikum „Les Bleus“ erneut frenetisch anfeuern. Doch die DBB-Auswahl ist mental noch mal ein gutes Stück weiter als im letzten Jahr.

Gegen Griechenland mit Superstar Antetokounmpo gewann man mit einer zweistelligen Punktedifferenz, obwohl der WM-MVP Dennis Schröder keine überdurchschnittlich gute Vorstellung aufs Parkett brachte.

Zusammen mit dem hervorragenden Coaching von Bundestrainer Herbert, einer sensationellen Defense und der tollen Qualität von der Bank dürfte das für den Einzug ins Finale reichen.