Freiburg - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 23.08.2025

SPORT1 Betting 22.08.2025 • 18:00 Uhr Freiburg - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie läuft der erste Wagner-Auftritt im deutschen Oberhaus?

Unser Freiburg - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.08.2025 lautet: Im Wett Tipp heute hoffen die Torhüter auf eine weiße Weste. Die Qualität dazu bringen sie in jedem Fall mit.

Von der grauen Maus zur Attraktion der Liga. Es ist eine überspitzte Formulierung, die einen wahren Kern enthält. Sandro Wagner ist charismatisch und ein viel gefragter Mann, der sich in unserer Freiburg Augsburg Prognose zum ersten Mal als Trainer einer Bundesligamannschaft beweisen will.

Sein Pendant auf der anderen Seite ist Julian Schuster - ein Mann, der die vorangegangene Spielzeit als Trainer-Novize im deutschen Oberhaus mit Bravour gemeistert und die Breisgauer erneut nach Europa geführt hat. Im Freiburg Augsburg Wett Tipp heute favorisieren wir bei Interwetten eine Quote von 1,97 und spielen “Beide Teams treffen: Nein”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Augsburg auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Freiburg stellte in der Vorsaison die viertbeste erwartbare Defensive (43,2 xGA).

Augsburg erzielte in der Vorsaison nur 35,0 xG (17.).

Das letzte Aufeinandertreffen im Europa-Park-Stadion endete mit einem torlosen Remis.

Freiburg vs Augsburg Quoten Analyse:

Auf Basis der Freiburg Augsburg Wettquoten in den besten Sportwetten Apps gastieren die Fuggerstädter als klare Außenseiter im Europa-Park-Stadion. Das können die Fans des FCA den neuen Wettanbietern kaum übel nehmen.

Zu Hause haben die Breisgauer fünf ihrer sechs vorangegangenen Aufeinandertreffen mit der neuen Wagner-Elf gewonnen (1U). Somit sind Freiburg Augsburg Quoten von knapp unter 1,90 für einen Heimsieg nachvollziehbar.

Freiburg vs Augsburg Prognose: Ein Umbau auf höchster Ebene

Viele Umbrüche einer Mannschaft fangen im Kader an. Altes Personal wird verscherbelt, neue Akteure für den Verein verpflichtet. Die Fuggerstädter haben einen anderen Weg ausgesucht und stattdessen beinahe die gesamte Führungsetage ausgetauscht.

Mit Sandro Wagner steht ebenso ein neuer und gleichzeitig beliebter Übungsleiter fortan neben dem Feld. In gewisser Weise hat der 37-Jährige eine Charismatisierung des FCA eingeleitet. Wie viel sich davon als hilfreich für den Freiburg vs. Augsburg Tipp entpuppt, schauen wir uns genauer an.

Nur gezielte Änderungen wurden am FCA-Kader vorgenommen. Das Tor hütet natürlich weiterhin Finn Dahmen. Der Schlussmann wehrte in der Vorsaison ligaweit die höchste Rate an gegnerischen Schüssen unter allen Bundesliga-Torhütern ab (77,4 Prozent). Ist Dahmen erneut ein derart großartiger Rückhalt, ist die Wagner-Elf immer ein Team, das den Blick auf eine weiße Weste werfen darf.

In der gesamten Rückrunde kassierten die Gäste ligaweit die wenigsten Gegentore (18). Allerdings hatte die Herangehensweise unter Jess Thorup ihren Preis. Der FCA erzielte nicht mehr als 16 Tore in der zweiten Saisonhälfte.

Freiburg - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:0 Lotte (A), 3:3 Dresden (H), 3:0 SCR Altach (A), 2:1 Sandhausen (H), 1:3 Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:0 Halle (A), 0:1 Sunderland (H), 2:2 Pisa (H), 1:0 Crystal Palace (H), 1:3 Crystal Palace (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg vs. Augsburg: 0:0 (A), 3:1 (H), 1:2 (A), 2:0 (H), 3:1 (H).

Die Entscheidung für Wagner ist gleichzeitig eine Entscheidung für einen veränderten fußballerischen Ansatz. Der FCA soll mehr Lösungen mit dem Ball anbieten, ohne dabei die defensive Kompaktheit zu verlieren.

Im DFB-Pokal erledigte Augsburg solide die eigenen Aufgaben, gewann mit 2:0 gegen Halle und kassierte weniger als ein erwartbares Gegentor. Ein solcher Wandel im Angriff braucht jedoch Zeit und der Startpunkt ist die zweitschwächste erwartbare Offensive der Vorsaison (35,0 xG). Wir erwarten im Freiburg - Augsburg Tipp somit keine Wunder der Gäste.

Freiburg startet in die neue Spielzeit ohne den zweitbesten Scorer der letzten Saison. Ritsu Doan (18 Scorer) verließ die Breisgauer in Richtung Frankfurt. Die verlorene Kreativität und Qualität muss fortan von mehreren Spielern aufgefangen werden.

Die Dreifachbelastung könnte sich ebenfalls auf den besten Scorer des vorangegangenen Jahres auswirken. Vincenzo Grifo ist seit Jahren eine Säule beim SCF. Die letzte Spielzeit beendete der Italiener mit 19 Scorerpunkten.

In die neue Saison startet der Standard-Spezialist mit 32 Jahren und Schuster muss die Belastung für Grifo gut strukturieren, um den Output in mehreren Wettbewerben zu bekommen.

Zusätzlich ist das Team aus dem Schwarzwald bereits im vergangenen Fußballjahr nicht unbedingt durch geniale Momente in der Offensive aufgefallen. Im Ligavergleich der erwartbaren Tore rangierte der SCF in der unteren Tabellenhälfte (11.).

Als Stärke dieser Mannschaft muss die Arbeit gegen den Ball genannt werden. Das Mittelfeld besteht zumeist aus laufstarken Arbeitern wie Maximilian Eggestein und Patrick Osterhage. Sie verleihen der Schuster-Elf die nötige Ordnung und halfen dabei, die viertbeste erwartbare Defensive der Vorsaison aufzustellen (43,2 xGA).

Freiburg vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Lienhart, Ginter, Günter - Osterhage, Eggestein - Dinkci, Manzambi, Grifo - Höler

Ersatzbank Freiburg: Müller, Jung, Makengo, Röhl, Suzuki, Scherhant, Beste, Irie, Adamu

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck, Giannoulis - Wolf, Jakic, Massengo, Kömür - Tietz, Mounie

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Zesiger, Banks, Pedersen, Fellhauer, Maier, Saad, Dong, Essende

Tendenziell sollte Freiburg bei euch in die Favoritenrolle schlüpfen. Die Hausherren gewannen neun ihrer zehn vorangegangenen Bundesliga-Heimspiele gegen den FCA (1U).

Hinzu kommt die fast schon traditionelle Stärke zum Saisonstart. Der SCF ist seit sechs Auftaktspielen ungeschlagen (5S, 1U), während Augsburg seit vier Spielzeiten auf ein erfolgreiches Auftakt-Match wartet (2U, 2N).

Unser Freiburg - Augsburg Tipp: Beide Teams treffen: Nein

Ebenso wie Finn Dahmen auf Seiten des FCA ist Noah Atubolo ein hervorragender Rückhalt für die Freiburger. Der Schlussmann gewann mit der deutschen U-21 Nationalmannschaft im vergangenen Sommer die Silbermedaille bei der Europameisterschaft. Beiden trauen wir eine weiße Weste im ersten Ligaspiel zu.