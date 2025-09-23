Freiburg - Basel Tipp, Prognose & Quoten | 24.09.2025

SPORT1 Betting 23.09.2025 • 18:00 Uhr Freiburg - Basel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer gewinnt das deutsch-schweizerische Derby?

Unser Freiburg - Basel Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.09.2025 lautet: Die Fans an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz freuen sich am Mittwoch auf das Derby zwischen SCF und FCB. Mit dem Heimvorteil, der höheren Qualität und der aufsteigenden Formkurve spricht im Wett Tipp heute vieles für die Gastgeber.

Zum Auftakt der Ligaphase der Europa League 2025/26 kommt es zu etwas, was im Fußball nicht wirklich alltäglich ist: Einem internationalen Derby! Der SC Freiburg empfängt den FC Basel. Beide Städte liegen nur knapp 50 Kilometer weit voneinander entfernt und teilen sich einen internationalen Flughafen.

Für den FCB dauert die Reise weniger lang als jede Auswärtsfahrt in der Schweizer Super League. Wenig überraschend geht der Bundesliga-Vertreter als Favorit in die Freiburg Basel Prognose. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Merkur Bets die Wette “Sieg Freiburg & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Basel auf “Sieg Freiburg & Über 1,5 Tore”:

Heimvorteil und Qualität sprechen für Freiburg

Die Breisgauer haben die letzten vier Heimspiele in der Europa League alle gewonnen

In den jüngsten 4 EL-Heimspielen hat der SCF 14 Tore geschossen und in den vergangenen 2 BL-Partien 6 Treffer erzielt

Freiburg vs Basel Quoten Analyse:

Die Breisgauer haben am Mittwoch Heimrecht. Zudem hat der Sport-Club beim Marktwert mit 150 Mio. Euro zu 73 Mio. Euro die Nase vorne. Das sind zwei Gründe warum sich die Freiburg vs Basel Quoten der neuen Wettanbieter recht deutlich auf die Seite der Hausherren schlagen.

Für einen Heimsieg des SCF bekommt ihr im besten Fall eine Quote von 1,75. Und ein Erfolg der Schweizer wird mit Freiburg gegen Basel Wettquoten zwischen 4,00 und 4,33 belohnt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Freiburg vs Basel Prognose: Setzt der SCF den Aufwärtstrend fort?

Freiburg konnte seinen Fehlstart in der Bundesliga nach dem 1:3 daheim gegen Augsburg und dem 1:4 in Köln schnell korrigieren. Auf ein 3:1 im eigenen Stadion gegen den VfB folgte ein 3:0 in Bremen. Nach dem letzten Platz mit 2:7 Toren und null Zählern steht der Sport-Club nun mit sechs Punkten und 8:8 Toren auf Rang 7. Drei Faktoren waren für den Erfolg bei Werder verantwortlich: Die defensive Stabilität, die Effizienz in der Offensive und Keeper Atubolu, der den fünften Elfer in Folge gehalten hat. Damit hat der Torhüter einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster tritt inzwischen wieder als funktionierendes Kollektiv auf. Für unseren Freiburg Basel Tipp blicken wir auch auf die internationale Bilanz der Breisgauer. Nach einer Europapokal-Pause in der Vorsaison war der Sport-Club 2023/24 in das EL-Viertelfinale eingezogen. Dort scheiterte man aber klar an West Ham United (1:0 (H), 0:5 (A)). Freiburg hat die letzten vier Heimspiele in der Europa League alle gewonnen und erzielte dabei insgesamt 14 Tore.

In der vergangenen Saison war der FC Basel erstmals seit einem Vierteljahrhundert international nicht vertreten. Dafür konnte sich der Verein auf die Wettbewerbe in der Heimat konzentrieren und sicherte sich das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Erfolgscoach Fabio Celestini kehrte den Bebbi den Rücken und wechselte im Sommer zu ZSKA Moskau. Als Nachfolger auf dem Trainerstuhl wurde Ex-Profi Ludovic Magnin verpflichtet. Durch die Erfolge der Spielzeit 2024/25 konnte der FCB den Marktwert seiner Mannschaft innerhalb eines Jahres mehr als verdoppeln. Schlüsselspieler ist Xherdan Shaqiri, der im August 2024 zu seinem Ausbildungsklub zurückgekehrt war.

In sechs Liga-Spielen dieser Saison steht der ehemalige Bayern-Profi schon bei sieben Scorerpunkten (4 Tore, 3 Vorlagen). Grundsätzlich hat Rot-Blau in der heimischen Liga mit vier Siegen und zwei Niederlagen einen soliden Start hingelegt. Aktuell hat man drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. In der CL-Quali war Basel in den Playoffs an Kopenhagen gescheitert (1:1 (H), 0:2 (A)). Am Wochenende schonte Coach Magnin im Pokal einige Stammspieler. So hatte der FCB gegen den Challenge-Ligisten Étoile Carouge große Probleme und kam erst nach Elfmeterschießen weiter. Basel hat sieben der letzten neun EL-Partien gewonnen (2N). Das letzte Spiel stammt hier aber vom August 2020.

Freiburg - Basel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:0 Bremen (A), 3:1 VfB Stuttgart (H), 1:4 Köln (A), 1:3 FC Augsburg (H), 2:0 Sportfreunde Lotte (A)

Letzte 5 Spiele Basel: 3:2 n.E. Etoile Carouge (A), 3:1 FC Thun (A), 1:0 FC Sion (A), 0:2 FC Kopenhagen (A), 1:1 FC Kopenhagen (H)

Letzte Spiele Freiburg vs Basel:

Der direkte Vergleich liefert uns für die Freiburg Basel Prognose keine zusätzlichen Informationen. Denn beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander.

Der SCF hatte es bisher nur im Jahr 2001 mit einer Mannschaft aus der Schweiz zu tun. 2001 gewann man im UEFA-Pokal das Hinspiel bei St. Gallen mit 4:1 und konnte sich so im Rückspiel daheim eine 0:1-Pleite leisten.

Die Rot-Blauen aus der Schweiz kommen in ihrer Europapokalgeschichte auf vier Siege gegen deutsche Vereine, bei zwei Unentschieden und acht Niederlagen. An deutsche Teams hat man aber gute Erinnerungen.

Das letzte Duell stammt aus der Europa-League-Spielzeit 2019/20. Hier feierten die Bebbi im Achtelfinale zwei Siege gegen Eintracht Frankfurt (3:0 (A), 1:0 (H).

Die Breisgauer haben in den letzten beiden Partien jeweils drei Tore erzielt. Auch am Mittwoch trauen wir der Mannschaft von Coach Julian Schuster einige Treffer zu. Für den Freiburg Basel Tipp “Freiburg über 1,5 Tore” gibt es bei Interwetten eine Quote von 1,60.

Freiburg vs Basel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo - Eggestein, Osterhage - Beste, Manzambi, Grifo - Höler

Ersatzbank Freiburg: F. Müller (Tor), Günter, Höfler, Y. Suzuki, Adamu, Treu, Scherhant, Dinkci, Matanovic, Jung

Startelf Basel: Hitz - Tsunemoto, Barisic, Adjetey, Schmid - Metinho, Leroy - Salah, Shaqiri, Otele - Ajeti

Ersatzbank Basel: Salvi (Tor), Cissé, Daniliuc, Bacanin, Agbonifo, Vouilloz, Koindredi, Soticek, Zé, Broschinski

Bei den Hausherren fällt voraussichtlich nur Kyereh aus. Die Gäste müssen weiterhin auf die rekonvaleszenten Bénie Traoré und Finn Van Breemen verzichten. Wirkliche Auswirkungen auf unsere Freiburg Basel Prognose haben diese Personalien aber nicht.

Unser Freiburg - Basel Tipp: Sieg Freiburg & Über 1,5 Tore

Freiburg hat nach einem schwachen Start rechtzeitig vor dem ersten Europapokal-Spiel die Kurve gekriegt. Zusammen mit dem Heimvorteil und der höheren Qualität gehen die Breisgauer nun zu Recht als Favorit ins Derby.

Auf der Gegenseite konnte Basel unter dem neuen Coach noch nicht an die Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen. So dürfen sich die Heimfans am Mittwoch auf einen Sieg und ein paar Tore freuen.