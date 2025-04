Freiburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2025

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 06:00 Uhr Freiburg - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der BVB den zarten Aufwärtstrend bestätigen?

Unser Freiburg - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: Der Sport-Club gehört zu den Lieblingsgegnern des BVB. Aus diesem Grund dürfen die Gäste im Wett Tipp heute auch auf etwas Zählbares hoffen.

Der BVB gewann am vergangenen Spieltag völlig verdient mit 3:1 daheim gegen die formstarken Mainzer. Die Borussia darf damit doch wieder auf ein Happy End in dieser bisher so verkorksten Bundesliga-Saison hoffen, doch in unserer Freiburg Dortmund Prognose stellt sich eine Frage.

War der Erfolg gegen die 05er nur ein Strohfeuer? Oder starten die Schwarz-Gelben im Endspurt der Spielzeit nun eine Aufholjagd?

Wir trauen den Gästen am Samstag etwas zu und spielen den Freiburg Dortmund Wett Tipp heute "Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Freiburg vs Dortmund auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Freiburg konnte nur 2 der letzten 27 Duelle gegen den BVB gewinnen

Der Sport-Club wartet seit 4 BL-Spielen auf einen Sieg

Die Borussia hat in den vergangenen 6 Partien gegen den SCF immer mindestens 3 Tore erzielt

Freiburg vs Dortmund Quoten Analyse:

In der Bundesliga-Tabelle haben die Breisgauer auf Rang 7 drei Plätze und vier Punkte Vorsprung auf die Westfalen. Zusätzlich spricht auch noch der Heimvorteil für den Sport-Club. Trotzdem schlagen sich die Freiburg vs Dortmund Quoten in der Merkur Bets App auf die Seite der Gäste.

In der Bundesliga-Tabelle haben die Breisgauer auf Rang 7 drei Plätze und vier Punkte Vorsprung auf die Westfalen. Zusätzlich spricht auch noch der Heimvorteil für den Sport-Club. Trotzdem schlagen sich die Freiburg vs Dortmund Quoten auf die Seite der Gäste. Die Gäste werden mit Siegquoten von 2,25 als Favoriten gehandelt. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren mit Freiburg gegen Dortmund Wettquoten von 3,10 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Dortmund Prognose: Bleibt das Europa-Park-Stadion eine Festung?

Anfang Februar hatte Freiburg mit vier Siegen am Stück bei den eigenen Fans sogar Träume von der Champions League geweckt, doch seit vier Partien wartet der Sport-Club nun wieder auf einen Sieg. Mit dem 1:2 am Wochenende daheim gegen Union Berlin riss auch noch die Serie von sieben ungeschlagenen Spielen. Gegen die Eisernen hatten die Breisgauer recht viel Spiel- und Ballkontrolle, doch in den entscheidenden Momenten war der Gegner einfach wacher und stand defensiv zu sicher. So kam der SCF nur auf neun Gesamtschüsse und einen xG-Wert von 1,40.

Durch die Negativ-Serie ist die Truppe von Coach Julian Schuster auf Rang 7 abgerutscht. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz beträgt aber lediglich drei Zähler. Die Badener kommen aktuell auf 37 Tore. Das ist der schwächste Wert in den Top 7 der Tabelle und reicht auch im Ligavergleich nur für den 12. Platz. Daheim sind die Freiburger aber weiterhin recht stark. 26 Punkte aus den ersten 13 Heimspielen bedeuten im Heimranking den fünften Platz. Trotzdem haben wir in unserem Freiburg Dortmund Tipp Zweifel an den Hausherren.

Coach Niko Kovac hatte den BVB am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen Mainz in der neuen 3-5-2-Grundordnung aufs Feld geschickt. Wenig überraschend hatte die Mannschaft zunächst einige Abstimmungsprobleme, doch kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Hausherren immer besser ins Spiel und gewannen die Partie am Ende auch verdient mit 3:1. Vor allem der neue Doppel-Angriff aus Maximilian Beier und Karim Adeyemi harmonierte bestens. Auch die Abwehrspieler Emre Can und Nico Schlotterbeck sorgten für Gefahr vor dem gegnerischen Tor.

So hofft der Verein, dass er doch noch auf die internationalen Ränge springen kann. Vier Punkte Rückstand sind es auf Rang 6 und sieben auf den für die Champions League qualifizierenden 4. Platz. Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel konnten aber nur zwei Mannschaften zu einem so späten Zeitpunkt der Saison noch so einen großen Rückstand aufholen. 42 Gegentore sind der schwächste Wert in den Top 10 der Tabelle. In der Fremde haben nur Kiel (6) und Bochum (8) weniger Punkte gesammelt als der BVB (11).



Freiburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:2 Union Berlin (H), 2:2 Mainz (A), 0:0 RB Leipzig (H), 0:0 Augsburg (A), 5:0 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:1 Mainz (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:1 OSC Lille (A), 0:1 Augsburg (H), 1:1 OSC Lille (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Dortmund: 0:4 (A), 0:3 (A), 2:4 (H), 1:5 (A), 1:3 (H)

Die Borussia gehört sicher nicht zu den Lieblingsgegnern des Sport-Clubs. In 52 Duellen kamen die Breisgauer gegen die Westfalen gerade mal auf sechs Siege. Fünf dieser Erfolge kamen immerhin daheim zustande. Trotzdem stehen zwölf Remis und 34 Niederlagen aus Sicht des SCF in der Bilanz.

Diese Statistik wirkt sich natürlich auf unsere Freiburg vs Dortmund Prognose aus. Zudem haben die Badener die letzten sechs Vergleiche gegen die Schwarz-Gelben alle verloren. Seit zwei Partien sind die Freiburger sogar ohne Treffer gegen den BVB. Der letzte Heimsieg datiert vom 21. August 2021.

In den vergangenen neun Duellen zwischen beiden Teams fielen immer mehr als zwei Tore. Zudem gab es in sechs der vergangenen acht Aufeinandertreffen keine “Weißen Westen” Auch dieses Mal rechnen wir, genauso wie die Buchmacher, mit einigen Treffern.

Auch dieses Mal rechnen wir, genauso wie die Buchmacher, mit einigen Treffern. Die Wette "Beide Teams treffen" bekommt eine Quote von 1,57.

Die Freiburg Dortmund Wette "Über 2,5 Tore" wird mit einer Quote von 1,66 belohnt.

So seht ihr Freiburg - Dortmund im TV oder Stream:

05. April 2025, 15:30 Uhr, Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Der Samstag in der ersten deutschen Fußball-Bundesliga ist weiterhin fest in der Hand von Sky. Der Bezahlsender zeigt alle Partien, die um 15:30 Uhr angepfiffen werden, als Einzelspiel oder in der Konferenz.

So seht ihr auch die Partie aus dem Europa-Park-Stadion zwischen Freiburg und Dortmund bei Sky.

Freiburg vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: F. Müller - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage, Doan, Höler, Grifo - Gregoritsch

Ersatzbank Freiburg: Makengo, Rosenfelder, Höfler, Adamu, Dinkci, Kübler, Beste, Manzambi, Röhl

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, Can, Süle - Yan Couto, Özcan, Ryerson, P. Groß, Brandt - Beier, Adeyemi

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Reyna, Duranville, Elongo-Yombo, Svensson, Chukwuemeka, Gittens, Bensebaini

Der SCF muss bis auf Weiteres auf Stammkeeper Noah Atubolu verzichten. Der Keeper wird von Florian Müller ersetzt. Diese Personalie bedeutet für die Hausherren bei der Freiburg vs. Dortmund Prognose durchaus eine Schwächung, denn Atubolu hatte bisher nur 33 Gegentore kassiert und steht bei den “Weißen Westen” auf Rang 3. Zudem fallen bei den Hausherren Ogbus und Kyereh aus.

Bei den Gästen stellt sich die Frage, ob Niko Kovac nach der guten Leistung gegen Mainz überhaupt seine Startelf ändern möchte. Guirassy dürfte wieder zur Verfügung stehen, doch in den 23 Liga-Spielen mit Guirassy holte der BVB im Schnitt 1,22 Punkte, in den drei Partien ohne ihn 2,33. Ohne den Angreifer trifft die Borussia alle 37 Minuten, mit ihm nur alle 55 Minuten. Sonst fehlen Schlotterbeck, Svensson, Sabitzer und Nmecha.

Unser Freiburg - Dortmund Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick scheint alles klar zu sein: Freiburg hat in den ersten elf Heimspielen dieser Saison nur dreimal Punkte liegen gelassen (8S, 1U, 2N). Der BVB steht in der Auswärtstabelle gerade mal auf Rang 16.

Außerdem kommt Niko Kovac als Trainer in neun Duellen gegen den SCF lediglich auf einen Sieg (4U, 4N), doch die Breisgauer warten seit vier BL-Spielen (3U, 1N) und zwei Heimpartien (1U, 1N) auf einen Dreier.

Die Freiburger sind ein absoluter Lieblingsgegner der Dortmunder. Die Borussia hat in den vergangenen sechs Partien gegen die Badener immer mindestens drei Tore erzielt. So rechnen wir auch dieses Mal mit ein paar Toren. Zudem dürften die Gäste mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen.