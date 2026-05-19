Freiburg Europa League Sieg? ODDSET mit 20,00er Quote für Neukunden!

SPORT1 Betting 19.05.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir als Neukunde bei ODDSET die Mega-Quote von 20,00 auf den Europa-League-Titelgewinn des SC Freiburg gegen Aston Villa. Alle Infos zum Boost!

Die Spannung steigt, das Flutlicht brennt: Am 20. Mai um 21:00 Uhr steigt das historische Europa League Finale zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa.

Eine ganze Region fiebert mit dem Team von Christian Streich, das gegen den finanzstarken Premier-League-Klub aus Birmingham die Sensation schaffen will. Während die Experten Aston Villa aufgrund der individuellen Klasse leicht favorisieren, hat der Sport-Club mit Leidenschaft, Kampfgeist und einem beeindruckenden 4:1-Sieg gegen Leipzig im Rücken bewiesen, dass in einem Finale alles möglich ist.

Passend zu diesem Showdown zündet der staatliche Anbieter ODDSET einen echten Quoten-Turbo und bietet allen Neukunden eine unfassbare Quote von 20,00 auf den Titelgewinn der Freiburger!

Der Quotenboost im Detail: Dein Turbo für den Titel-Triumph

Normalerweise steht die Quote für einen Freiburger Titelgewinn bei soliden 3,25. Doch ODDSET legt für alle neuen Tipper eine ordentliche Schippe drauf und katapultiert die Quote auf sagenhafte 20,00. Was das für dich bedeutet? Statt eines möglichen Gewinns von 16,25 € (5 € x 3,25) bei der regulären Quote, könntest du mit dem exakt gleichen Einsatz von 5 € satte 50,00 € abräumen. Dieser Neukunden-Vorteil macht den Tipp auf den Underdog aus dem Breisgau zu einer extrem lukrativen Angelegenheit. Freiburg hat in den letzten drei Partien jeweils in beiden Halbzeiten getroffen – ein klares Zeichen für die offensive Power, die auch Villa vor Probleme stellen kann.

Der ODDSET Quoten-Boost auf einen Blick

Für die maximale Transparenz haben wir dir den Deal in einer übersichtlichen Tabelle zusammengefasst. Der Unterschied zwischen der Standardquote und dem exklusiven Boost ist gewaltig.

Begegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote SC Freiburg vs Aston Villa Freiburg gewinnt den Titel 3,25 20,00

So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Schritt für Schritt

Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Quoten-Hammer in wenigen Schritten sicherst:

1. Konto eröffnen: Klicke auf einen unserer Links, um direkt zu ODDSET zu gelangen und registriere dich dort als Neukunde. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.

Klicke auf einen unserer Links, um direkt zu ODDSET zu gelangen und registriere dich dort als Neukunde. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert. 2. Einzahlung tätigen: Lade dein Wettkonto mit einem Betrag deiner Wahl auf. Beachte, dass für den Boost-Einsatz nur 5 € benötigt werden.

Lade dein Wettkonto mit einem Betrag deiner Wahl auf. Beachte, dass für den Boost-Einsatz nur 5 € benötigt werden. 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Tipp-Markt „SC Freiburg gewinnt den Titel“ im Europa League Finale gegen Aston Villa. Wichtig: Setze exakt 5 €!

Platziere deine erste Wette als auf den Tipp-Markt „SC Freiburg gewinnt den Titel“ im Europa League Finale gegen Aston Villa. 4. Mitfiebern und kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Sollte der SC Freiburg das Finale für sich entscheiden (egal ob nach 90 Minuten, Verlängerung oder Elfmeterschießen), wird dein Gewinn auf Basis der Mega-Quote von 20,00 berechnet.

Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost

Damit alles glattläuft, solltest du die wichtigsten Bedingungen kennen. Hier sind die Eckpunkte des Angebots:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei ODDSET registrieren.

Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei ODDSET registrieren. Exakter Einsatz: Die Wette muss mit einem Einsatz von genau 5 € platziert werden.

Die Wette muss mit einem Einsatz von genau 5 € platziert werden. Zeitrahmen: Die qualifizierende Wette muss vor dem Anpfiff am 20.05. um 21:00 Uhr abgegeben werden.

Die qualifizierende Wette muss vor dem Anpfiff am 20.05. um 21:00 Uhr abgegeben werden. Einzelwette: Nur Pre-Match-Einzelwetten auf den genannten Markt sind für den Boost gültig.

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