Freiburg - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 08.02.2025

Unser Freiburg - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Heidenheim hat den Relegationsplatz inne und nur wenig Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die Situation ist brisant, doch im Wett Tipp heute reicht es auch im Breisgau nicht für einen Punktgewinn.

Am 8. Februar 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns im Europa-Park-Stadion ein spannendes Duell zwischen SC Freiburg und FC Heidenheim in der Bundesliga. Die Gastgeber, aktuell auf Platz 9 mit 30 Punkten, empfangen das Team aus Heidenheim, das sich auf dem 16. Platz befindet und 14 Punkte auf dem Konto hat.

Freiburg geht als klarer Favorit in dieses Spiel, unterstützt durch eine solide Heimbilanz und die Tatsache, dass sie in den letzten fünf Spielen durchschnittlich 1,20 Tore erzielt haben. Heidenheim hingegen kämpft gegen den Abstieg und hat nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen vorzuweisen. Die Buchmacher setzen in der Freiburg Heidenheim Prognose auf einen Sieg von Freiburg und favorisieren die Breisgauer klar.