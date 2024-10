Freiburg - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.2024

Unser Freiburg - HSV Sportwetten Tipp zum DFB-Pokalspiel am 30.10.2024 lautet: Steffen Baumgart erwartet von seinen Spielern eine Reaktion auf den schwachen Auftritt in der 2. Halbzeit gegen Elversberg. Und im Wett Tipp heute gehen die Gäste nicht torlos vom Feld.

Wie schon im letzten Jahr hat der SC Freiburg in der zweiten DFB-Pokalrunde ein Heimspiel gegen einen Zweitligisten. Letztes Jahr besiegelte der SC Paderborn (1:3) das Pokalaus der Breisgauer. Unsere Freiburg HSV Prognose schließt eine erneut überraschende SCF-Niederlage keinesfalls aus. Das letzte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal fand vor nicht allzu langer Zeit statt. 2022 standen beide Teams im Halbfinale, das Endspiel-Ticket erarbeitete sich schließlich Freiburg (3:1-Sieg). In unserem Freiburg HSV Wett Tipp sind wir etwas vorsichtiger und spielen bei NEO.bet eine Quote von 1,72 für „Beide Teams treffen“.