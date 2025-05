Freiburg - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 04.05.2025

SPORT1 Betting 03.05.2025 • 08:00 Uhr Freiburg - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht die Serie von Bayer im Breisgau zu Ende?

Unser Freiburg - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.05.2025 lautet: Der Sport-Club träumt in dieser Saison von der Königsklasse. Im Wett Tipp heute gegen die Werkself ist allerdings nicht mehr als ein Unentschieden drin.

Zum dritten Mal steht der SC Freiburg vor den letzten drei Spieltagen einer Bundesliga-Saison unter den Top 4. Dieses Mal wollen die Breisgauer endlich das erste Ticket für die Champions League lösen. In den vergangenen Jahren wurde der SCF Sechster (2022), Fünfter (2023) und Zehnter (2024).

Am Sonntag wartet in unserer Freiburg Leverkusen Prognose aber eine schwierige Aufgabe auf die Männer von Coach Julian Schuster.

Wir sehen die Werkself etwas vorne und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Merkur Bets den Freiburg Leverkusen Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Freiburg vs Leverkusen auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Freiburg hat nur eines der letzten 7 Heimspiele gegen Bayer für sich entschieden

Leverkusen ist seit 32 BL-Gastspielen ungeschlagen

Die jüngsten 3 Partien im Breisgau hat die Werkself alle gewonnen

Freiburg vs Leverkusen Quoten Analyse:

Wettanbieter Merkur Bets, der zu den Buchmachern mit deutscher Lizenz gehört, schickt die Gäste wenig überraschend als Favoriten auf den Rasen. Der Unterschied fällt bei den Freiburg vs Leverkusen Quoten aber gar nicht so deutlich aus.

Für einen Sieg von Bayer bekommt ihr eine 2,20. Ein Dreier der Hausherren wird mit einer 3,28 belohnt. Die höchsten Freiburg gegen Leverkusen Wettquoten gibt es mit einer 3,50 für eine Punkteteilung.

Ihr habt noch kein Konto bei Merkur Bets? Dann wird’s aber Zeit! Nach der Merkur Bets Anmeldung könnt ihr euch den Merkur Bets Bonus sichern. Dieser besteht aus einem 60€-Cashback-Bonus und einer 40€-Freebet für eine Einzahlung von gerade mal 1€.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Leverkusen Prognose: Kann der SCF Platz 4 verteidigen?

Vor drei Wochen nach den Niederlagen gegen Union (1:2) und Dortmund (1:4) sah es für die Freiburger gar nicht so rosig aus, doch als einziges Team im Oberhaus gewann der SCF seine vergangenen drei Bundesliga-Spiele und darf angesichts von Platz 4 nun von der erstmaligen Champions-League-Teilnahme träumen. Grundsätzlich spielen die Breisgauer mit 51 Punkten nach 31 Saisonspielen ihre viertbeste BL-Saison. Zudem stehen die Badener als erstes Team seit der Hertha 1999/00 so spät in der Saison mit einer negativen Tordifferenz unter den Top 4 (-3).

Diese Tordifferenz hat einige Gründe: Gegen die Schwergewichte der Liga kassiert Freiburg oft herbe Klatschen. Daher stammen die 47 Gegentore. Auf der Gegenseite fehlen dem SCF ein treffsicherer Stürmer und eine gute Großchancen-Verwertung (28 Prozent, Platz 17). Dafür hat die Truppe von Coach Schuster in dieser Saison zehnmal jeweils mit einem Tor Differenz gewonnen. Das gelang keinem anderen Verein so oft. Außerdem haben die Abwehrspieler schon 13 Saisontore erzielt. Das ist der Bundesliga-Bestwert! Des Weiteren kommen nur Bayern (14) und Leipzig (13) auf mehr Weiße Westen als Freiburg (11).

Eigentlich könnte Bayer die Saison austrudeln lassen. Der Rückstand auf die Bayern beträgt acht Punkte. Das Polster auf Rang 3 sogar zwölf Zähler. Im Mittelpunkt steht aktuell sowieso die Zukunft von Coach Xabi Alonso. Die Frage lautet wohl nicht mehr, ob der Trainer den Verein verlässt, sondern nur wann. Dadurch entsteht Unruhe in der Mannschaft. Der Verein hat die Suche nach einem Nachfolger schon eröffnet, doch eine Aufgabe hat die Werkself noch zu erledigen. Seit einer 0:3-Pleite in Bochum im Mai 2023 ist Bayer Leverkusen in 32 Bundesliga-Auswärtsspielen in Serie ungeschlagen (23S, 9U).

Vermeidet man auch am Sonntag in Freiburg eine Pleite, würde B04 den Rekord der Bayern aus den Jahren 2012 bis 2014 einstellen. Nach den jüngsten Remis gegen St. Pauli (1:1) und Union Berlin (0:0) sowie dem mühsamen 1:0 in Heidenheim tat der Mannschaft der 2:0-Heimsieg gegen Augsburg am vergangenen Spieltag gut. Der immer noch amtierende Doublesieger kann 2024/25 auch die beste Großchancen-Verwertung aller Klubs (47 Prozent) vorweisen. So finden wir genug Fakten, die unseren Freiburg Leverkusen Tipp unterstützen.

Freiburg - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 Wolfsburg (A), 3:2 Hoffenheim (H), 2:1 Gladbach (A), 1:4 Dortmund (H), 1:2 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Augsburg (H), 1:1 St. Pauli (A), 0:0 Union Berlin (H), 1:0 Heidenheim (A), 1:2 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Leverkusen: 1:5 (A), 2:3 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 3:2 (A)

Von 52 Duellen gegen Leverkusen konnte Freiburg gerade mal 13 für sich entscheiden. Demgegenüber stehen 15 Remis und 24 Niederlagen. Auch im Breisgau hat Bayer mit zehn Erfolgen zu sieben Pleiten (9U) die Nase vorne.

Für die Freiburg vs Leverkusen Prognose sind die jüngsten Duelle und Serien von besonderer Bedeutung. Der Sport-Club gewann nur eines der vergangenen sieben Heimspiele gegen B04. Die letzten drei wurden sogar alle verloren.

In 24 Liga-Heimspielen gegen die Werkself kommt der SCF auch auf lediglich 22 Treffer. Gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten haben die Badener daheim so einen niedrigen Torschnitt.

Bayer-Stürmer Patrik Schick steht bei 19 Saisontoren. Im Schnitt trifft der Tscheche alle 78 Minuten. Das ist der Bestwert aller Spieler in den europäischen Top-5-Ligen 2024/25 (mindestens 3 Tore). Im Hinspiel gegen Freiburg schnürte er einen seiner zwei BL-Viererpacks.

Überhaupt hat Schick gegen kein Team mehr BL-Tore erzielt als gegen den SCF (6). So müssen wir den Stürmer auch am Sonntag auf dem Zettel haben. Für den Freiburg gegen Leverkusen Tipp “Schick trifft” bekommen wir in der Merkur Bets App eine Quote von 2,50.

In unserem ausführlichen Merkur Bets Test überzeugt der Bookie mit einem reichhaltigen Wettprogramm, steuerfreien Kombi-Wetten sowie mit weiteren Highlights wie dem Betbuilder oder dem Kombi Boost.

So seht ihr Freiburg - Leverkusen im TV oder Stream:

04. Mai 2025, 17:30 Uhr, Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer am Sonntag die Spiele der Bundesliga live vor seinem Empfangsgerät verfolgen will, kommt ohne ein Abo bei DAZN nicht aus. Am 32. Spieltag darf der Streaming-Anbieter sogar gleich drei Partien live übertragen.

Dazu gehört auch das Duell zwischen Freiburg und Leverkusen. Der Ball rollt ab 17:30 Uhr im Europa-Park-Stadion.

Freiburg vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Freiburg: Atubolu - Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo - M. Eggestein, Osterhage - Doan, Höler, Grifo - Adamu

Ersatzbank Freiburg: Huth, F. Müller, Gulde, Günter, Kübler, Sildillia, Beste, Höfler, Manzambi, Muslija, Röhl, Dinkci, Gregoritsch, Philipp

Startelf Leverkusen: Kovar - Arthur, Tah, Hincapie, Grimaldo - G. Xhaka, Palacios - Frimpong, Wirtz, Adli - Schick

Ersatzbank Leverkusen: Hradecky, Lomb, Tapsoba, Aleix Garcia, Andrich, Buendia, Hofmann, Boniface, Sarco, Stepanov, Tella

Die Hausherren müssen am Sonntag lediglich auf Kyereh und Ogbus verzichten. Bei den Gästen fehlen Belocian, Hermoso, Mukiele und Terrier. Aufgrund dieser Ausfälle müssen wir unsere Freiburg vs Leverkusen Prognose aber nicht anpassen.

Wusstet ihr schon: Für Kombi- und Betbuilder-Wetten nimmt euch Merkur Bets die Wettsteuer ab! Beim Betbuilder könnt ihr verschiedene Wettmöglichkeiten von ein und demselben Spiel miteinander kombinieren.

Beim Kombi Boost könnt ihr mehrere Events verbinden und euch so einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf den potentiellen Gewinn sichern.

Unser Freiburg - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Gegen die Top-Teams der Bundesliga tut sich Freiburg in dieser Saison schwer. Zudem gehört Bayer nicht zu den Lieblingsgegnern der Breisgauer. So sehen wir die Gäste am Sonntag vorne.

Zudem hat die Werkself noch eine Mission und will ihre tolle Auswärtsserie weiter verlängern. So trauen wir Leverkusen mindestens einen Punkt zu. Zudem rechnen wir mit ein paar Toren.