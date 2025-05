Fulham - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 25.5.2025

SPORT1 Betting 24.05.2025 • 10:00 Uhr Fulham - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Bauen die Skyblues ihre Wahnsinns-Serie gegen die Cottagers aus?

Unser Fulham - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.05.2025 lautet: Die Citizens werden den benötigten Punkt für die Königsklasse holen. In unserem Wett Tipp heute werden sie aber auch ein Gegentor kassieren.

Am letzten Spieltag der Premier League-Saison 2024/25 streiten sich noch fünf Teams um die noch drei zu vergebenden Champions League-Tickets. Die diesbezügliche Pole Position hält der entthronte Meister inne. In unserer Fulham Manchester City Prognose reicht den Skyblues schon ein Punkt, um sich für die Königsklasse zu qualifizieren.

Für den letzten Erfolg der Cottagers über die Citizens muss man schon weit in den Geschichtsbüchern zurückblättern. Auch am Sonntag wird es nichts mit einem Sieg, ein Tor trauen wir dem Gastgeber aber zu. Wir entscheiden uns für den Fulham Manchester City Wett Tipp heute "Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen" mit einer Quote von 1,84.

Darum tippen wir bei Fulham vs Manchester City auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Mit einem Punkt hat Man City die Königsklasse sicher.

Die Citizens haben die letzten 17 Pflichtspiele gegen Fulham alle gewonnen.

In 5 der letzten 6 direkten Duelle gab es Treffer auf beiden Seiten.

Fulham vs Manchester City Quoten Analyse:

Wer auf einen Auswärtssieg setzt, darf Quoten um lediglich 1,60 erwarten. Dagegen erreichen die Fulham Manchester City Wettquoten für einen Tipp auf die Cottagers Werte bis 5,50. Torreich sollte es nach Meinung der Wettanbieter zugehen. Für "Über 2,5 Tore" gibt es Höchstquoten von gerade einmal 1,54. Ein Treffer mehr liefert schon Quoten bis 2,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fulham vs Manchester City Prognose: Skyblues machen letzten Schritt

Dank eines Doppelschlags binnen drei Minuten setzte sich Fulham am vergangenen Wochenende trotz eines 1:2-Pausenrückstandes mit 3:2 bei Brentford durch. Es war bereits das fünfte Mal in dieser Saison, dass die Cottagers einen Rückstand zur Halbzeit noch in einen Sieg drehten. Öfter innerhalb einer Spielzeit schaffte das bisher noch kein anderer Klub.

Es war zudem der zweite Dreier in den letzten drei Auswärtspartien. Zu Hause dagegen hat die Mannschaft aus London ihre letzten beiden Premier League-Partien gegen Chelsea und zuletzt Everton verloren. Drei und damit die Hälfte der insgesamt sechs Liga-Heimpleiten in dieser Saison kassierten die Cottagers in den letzten fünf Heimpartien.

Weiter zurückblickend hat das Team von Trainer Marco Silva vier seiner letzten sieben Premier League-Begegnungen im heimischen Craven Cottage verloren. Dabei präsentieren sich die Londoner daheim zuletzt recht treffsicher. In jeder ihrer vergangenen vier PL-Heimpartien haben sie mindestens ein Tor erzielt.

Anfang April schenkten sie Meister Liverpool sogar drei Tore ein. Bei den letzten beiden Heim-Niederlagen gegen Chelsea und Everton gingen sie zudem jeweils mit 1:0 in Führung, haben aber eben jeweils verloren. Insofern erwarten wir in unserer Fulham Manchester City Prognose zwar keinen Sieg der Gastgeber, wohl aber einen Treffer.

Fulham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fulham: 3:2 Brentford (A), 1:3 Everton (H), 0:1 Aston Villa (A), 2:1 Southampton (A), 1:2 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Bournemouth (H), 0:1 Crystal Palace (N), 0:0 Southampton (A), 1:0 Wolverhampton (H), 2:0 Nottingham (N)

Letzte 5 Spiele Fulham vs. Manchester City: 2:3 (A), 0:4 (H), 1:5 (A), 1:2 (H), 1:2 (A)

Den Citizens auf der anderen Seite muss man einen Treffer ohnehin immer zutrauen. Mit 70 Toren stellen sie hinter Meister Liverpool den zweitbesten Angriff Englands. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, weshalb wir uns in unserem Fulham Manchester City Tipp lieber etwas vorsichtig zeigen.

So mussten sich die Skyblues in ihrem bislang letzten Auswärtsspiel mit einer Nullnummer beim schlechtesten PL-Absteiger aller Zeiten, namentlich Southampton, begnügen und erzielten auch im anschließenden FA Cup-Finale gegen Crystal Palace (0:1) kein Tor - noch nicht einmal vom Elfmeterpunkt.

Erst am vergangenen Wochenende fanden die Schützlinge von Pep Guardiola wieder öfter den Weg in den gegnerischen Kasten und schlugen zu Hause Bournemouth mit 3:1. Für den Spanier wird es aller Voraussicht nach das erst zweite Mal in seinen 16 Jahren als Chef-Coach sein, dass er eine Saison nicht unter den Top 2 beendet.

Die Citizens sind mit 68 Punkten Dritter und haben drei Punkte weniger, aber auch das um acht Treffer schlechtere Torverhältnis als Arsenal. Auf der anderen Seite haben sie je zwei Zähler mehr als Newcastle, Chelsea und Aston Villa sowie gegenüber diesen Klubs das teils klar bessere Torverhältnis, sodass ein Punkt für die Champions League reicht.

So seht ihr Fulham - Manchester City im TV oder Stream:

25. Mai 2025, 17 Uhr, Craven Cottage, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die Übertragungsrechte an der englischen Premier League liegen bei Sky. Der Sender zeigt alle Partien des 38. und letzten Spieltags jeweils als Einzelspiel oder im Rahmen der großen Sonntags-Konferenz. Auch bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, lassen sich die Spiele verfolgen.

Der direkte Vergleich spricht in unserer Fulham Manchester City Prognose Bände. Keines der letzten 19 Duelle in der Premier League konnten die Cottagers gewinnen (3U, 16N). Die letzten 14 Aufeinandertreffen im Liga-Betrieb gingen allesamt an die Skyblues, die zuletzt im April 2009 zu Hause gegen den kommenden Gegner verloren haben.

Fulham vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fulham: Leno - Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic, Wilson, Smith-Rowe, Iwobi; Jimenez

Ersatzbank Fulham: Benda, Carlos Vinicius, King, Traore, Cairney, Cuenca, Sessegnon, Willian, Pereira

Startelf Manchester City: Ederson - Akanji, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez, Gündogan, Bernardo, De Bruyne, Marmoush; Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ortega, Ake, Bobb, Doku, Foden, Grealish, Rodri, Matheus Nunes

Zieht man alle Wettbewerbe heran, dann hat Man City sogar die letzten 17 direkten Begegnungen für sich entscheiden können. Im Craven Cottage haben die Gäste nur eines der letzten 16 Gastspiele in der Premier League verloren (10S, 5U) und zwar im November 2005.

Unser Fulham - Manchester City Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Der direkte Vergleich spricht eigentlich eine klare Sprache. Allerdings waren die letzten Auftritte der Citizens nicht immer überzeugend, auch wenn sie den Großteil ihrer Partien gewannen und nur eines ihrer letzten zwölf Pflichtspiele, das FA Cup-Finale, verloren (8S, 3U). Zudem reicht den Skyblues auch schon ein Punkt für das Erreichen der Champions League. Insofern ist nicht auszuschließen, dass sie hier bei einer knappen Führung oder einem späten Remis auch nicht in jeder Situation vollen Einsatz zeigen.

Eine Absicherung halten wir jedenfalls nicht für verkehrt. Da Man City in dieser Premier League-Saison auswärts auch nur Mittelmaß war und nur auf Rang acht der Auswärtstabelle steht, rechnen wir auch mit mindestens einem Treffer der Cottagers, die zuletzt vor allem in ihren Heimspielen gerne trafen. Außerdem würde sich damit ein gewisser Trend fortsetzen. Denn in fünf der letzten sechs direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten.