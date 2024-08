Fürth - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2024

SPORT1 Betting 22.08.2024 • 23:00 Uhr Fürth - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer setzt sich im Gipfeltreffen durch?

Unser Fürth - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Paderborn stellt momentan im deutschen Unterhaus das Maß aller Dinge dar und will auch in unserem Wett Tipp heute seine starke Form bestätigen.

Mittlerweile spielt Paderborn die fünfte Spielzeit in der Zweitklassigkeit und denkt in diesem Fußballjahr ernsthaft über eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus nach. Zumindest lassen die ersten beiden Spieltage darauf schließen.

Mit einem weiteren Erfolgserlebnis gegen die Kleeblätter in der Fürth Paderborn Prognose soll der Platz an der Sonne verteidigt werden. Wir tendieren zu einem Spitzenspiel und räumen dem SCP leichte Vorteile ein. Unser Fürth Paderborn Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,85 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Fürth vs Paderborn auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Paderborn holte 6 Punkte aus den ersten beiden Begegnungen.

Beide Teams zeigten sich mit jeweils 5 Toren in 2 Partien sehr treffsicher.

Alle 13 direkten Aufeinandertreffen in Fürth endeten mit mindestens 2 Treffern.

Fürth vs Paderborn Quoten Analyse:

Am Wettmarkt „1x2″ halten sich die Wettanbieter sehr bedeckt und bringen keinen Favoriten zum Vorschein. Somit lässt sich auf eine sehr ausgeglichene Angelegenheit schließen. Die Fürth Paderborn Quoten untermauern diesen Umstand. Zwei der letzten vier Gastauftritte der Paderborner im Sportpark Ronhof Thomas Sommer führten zu einem Remis. Wer erneut mit einer Punkteteilung rechnet, darf sich über mehr als den 3,7-fachen Wetteinsatz freuen.

Sieben der jüngsten acht Aufeinandertreffen in Fürth brachten zwischen beiden Teams mindestens drei Tore mit sich. Bwin tendiert einmal mehr zu drei oder mehr Treffern. Genauere Informationen zu den Fürth Paderborn Wettquoten, dem Neukundenbonus sowie dem allgemeinen Wettangebot und vielem mehr sind der Bwin Bewertung zu entnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fürth vs Paderborn Prognose: Verteidigt der SCP die Tabellenspitze?

Die Kleeblätter gehen in ihre dritte Saison in der 2. Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit reichte es am Ende nur für Rang 8 und somit wurde die Rückkehr ins deutsche Oberhaus deutlich verpasst. Wenngleich die Leistungen an den ersten beiden Spieltagen in der aktuellen Saison gut waren, dürfte es auch diesmal sehr schwer werden. Die Konkurrenz ist keineswegs zu verachten und darüber hinaus zeigen viele Klubs wie Köln, Hertha BSC oder der HSV einen wesentlich teureren Kader auf.

Fürth kommt jedoch über den Teamspirit und setzte sich am ersten Spieltag mit 3:1 gegen Preußen Münster durch. Am zweiten Matchday traten die Kleeblätter am Betzenberg in Erscheinung und spielten frühzeitig eine Zwei-Tore-Führung heraus, mussten aber am Ende dennoch mit einem Remis leben. Wenig glanzvoll wurde die erste Runde im DFB-Pokal bei Schott Mainz mit einem 2:0 gestaltet.

Vor allem offensiv hinterließ die Spielvereinigung in der vergangenen Saison mit 50 erzielten Toren einen sehr guten Eindruck. 33 kamen dabei auf heimischem Boden zustande. Die Abwehr musste sich zu Hause 20 Gegentore ankreiden lassen.

Fürth - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:0 Schott Mainz (A), 2:2 1. FC Kaiserslautern (A), 3:1 Preußen Münster (H), 2:0 FC Schalke 04 (H), 0:0 Magdeburg (A).

Letzte 5 Spiele Paderborn: 4:0 Bremer SV (A), 3:1 SV Darmstadt (H), 2:1 Hertha BSC (A), 2:1 Hansa Rostock (A), 1:0 Hamburger SV (H).

Letzte 5 Spiele Fürth vs. Paderborn: 1:0 (A), 5:0 (H), 2:3 (A), 2:1 (H), 4:2 (A).

Paderborn hat seit dem Abstieg 2020 nie wirklich ganz vorne mitgespielt. Das Maß aller Dinge stellte in den letzten Jahren Rang 6 dar. In der vergangenen Spielzeit reichte es lediglich für Platz 7.

Deutlich erfolgreicher verliefen jedoch die ersten beiden Spieltage in dieser Saison. Beide Ansetzungen wurden nämlich siegreich gestaltet. Bereits am ersten Matchday sprang bei Hertha BSC ein starker 2:1-Triumph heraus. Zuletzt setzte sich der SCP auf heimischem Boden gegen den Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt (3:1) durch. Vor 21 Jahren konnten die Ostwestfalen mit zwei Siegen in eine Spielzeit starten. Damals war Paderborn noch in der Regionalliga Nord unterwegs.

Vor allem auswärts überzeugte die Elf von Trainer Lukas Kwasniok bereits in der vergangenen Saison und gehörte zu den vier stärksten Teams. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen sprechen für sich. Drei der fünf Ansetzungen gegen Mannschaften der Plätze 1 bis 5 wurden siegreich gestaltet. Zudem endeten alle Auswärtsspiele gegen Teams des ersten Tabellendrittels mit drei oder mehr Toren.

Wer seine Fürth Paderborn Prognose ohne Risiko spielen möchte, spielt vorzugsweise Sportwetten mit Startguthaben. Viele Bookies mit deutscher Lizenz gewähren nämlich eine Gratiswette nach erfolgreicher Kontoverifizierung.

So seht ihr Fürth - Paderborn im TV oder Stream:

24. August 2024, 13:00 Uhr, Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth

Übertragung TV: Sky Sport, Sky Go

Übertragung Stream: Sky Sport, Sky Go

Sportwetten-Fans, welche die Zweitliga-Paarung zwischen Fürth und Paderborn im Fernsehen erleben möchten, kommen um ein Abo bei Sky nicht herum.

Der Pay-TV-Anbieter hat sich die kompletten Rechte für die 2. Bundesliga gesichert und überträgt somit sämtliche Spiele im TV in HD. Im Free-TV wird das Match leider nicht zu sehen sein.

Fürth vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Fürth: Noll - Meyerhöfer, Jung, L. Itter - Asta, P. Müller, Green, Massimo, Hrgota - Srbeny, Futkeu

Ersatzbank Fürth: Gießelmann, Dietz, Consbruch, Michalski, Popp, Körber, Mhamdi, Münz, Wagner

Startelf Paderborn: Boevink - Scheller, Götze, Musliu - Obermair, Castaneda, Klaas, Zehnter - Bilbija, Kostons, Michel

Ersatzbank Paderborn: M. Hoffmeier, L. Herrmann, D. Kinsombi, Grimaldi, Ansah, Schubert, Brackelmann, Curda, Baur

Zuletzt wurde im DFB-Pokal bei beiden Mannschaften der eine oder andere Spieler geschont und somit durfte die zweite Garde antreten. Im Spitzenduell der 2. Bundesliga werden im Fürth Paderborn Tipp jedoch beide Kontrahenten mit ihrer besten Elf in Erscheinung treten.

Die Spielvereinigung agiert vermutlich im 5-3-2 und bei den Gästen aus Paderborn deutet viel auf ein 3-4-3 flach oder 3-4-1-2 hin. Aufgrund der offensiven Qualität beider Teams könnten die Abwehrverbände gehörig unter Druck geraten.

Unser Fürth - Paderborn Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter sehen auch wir keinen klaren Favoriten in diesem Duell und rechnen vielmehr mit einem Kräftemessen auf Augenhöhe, wobei wir den Gästen aufgrund ihrer aktuellen Saisonleistung und der Auswärtsstärke der vergangenen Spielzeit leichte Vorteile einräumen.

Beide Mannschaften erzielten an den ersten beiden Spieltagen fünf Tore und haben zweifelsohne ihre offensive Durchschlagskraft bereits jetzt unter Beweis gestellt.