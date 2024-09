Galatasaray - PAOK Saloniki Tipp, Prognose, Quoten 25.9.

SPORT1 Betting 24.09.2024 • 11:00 Uhr Galatasaray - PAOK Saloniki Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer startet siegreich ins Turnier?

Unser Galatasaray - PAOK Saloniki Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 25.09.2024 lautet: Bereits vor dem Kickoff sind die Rollen mehr als deutlich verteilt. Auch in unserem Wett Tipp heute sind die Recken vom Bosporus zu favorisieren.

Beide Teams dominieren auf nationaler Ebene die Liga und thronen an der Spitze der jeweiligen Tabelle. Das direkte Duell zwischen den Türken und den Griechen verspricht in der Galatasaray PAOK Saloniki Prognose eine spannende Angelegenheit zu werden. Trotzdem sind die Löwen aus Istanbul spielerisch das deutlich bessere Team und agieren zudem vor heimischer Kulisse.

In unserem Galatasaray PAOK Saloniki Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber klar in der Pflicht und spielen „Sieg Galatasaray & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,77 bei Betway.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs PAOK Saloniki auf „Sieg Galatasaray & Über 1,5 Tore“:

Galatasaray hat alle 6 Liga-Duelle gewonnen.

Mit 288,45 Millionen Euro zeichnen sich die Mannen von Bosporus durch mehr als den 3-fachen Kader-Marktwert der Gäste (93,2 Mio.) aus.

Zu Hause hat Gala noch nie gegen einen griechischen Klub verloren (4S, 1U).

Galatasaray vs PAOK Saloniki Quoten Analyse:

Die Galatasaray PAOK Saloniki Quoten lassen kaum Zweifel an einem Sieg der Gastgeber aus der Türkei zu und bewegen sich zwischen 1,50 und 1,60. Ein Wert, der absolut seine Daseinsberechtigung hat. Immerhin haben die Recken aus dem Mittleren Osten zu Hause noch nie gegen einen griechischen Verein verloren (4S, 1U).

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Wettanbieter ohne Wettsteuer zeigen für diesen Spielausgang durchschnittliche Galatasaray PAOK Saloniki Wettquoten zwischen 1,50 und 1,60 auf.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs PAOK Saloniki Prognose: Halten die Türken die Null?

Die Löwen aus Istanbul waren im Vorjahr in der Königsklasse unterwegs und erreichten dort in der Gruppe mit Bayern, Manchester United und dem FC Kopenhagen nur Rang 3. Dieser brachte zumindest die Qualifikation für die Europa-League-Zwischenrunde mit sich. Dort war gegen Sparta Prag (3:2, 1:4) Endstation.

Als amtierender türkischer Meister starteten die Recken vom Bosporus in dieser Saison in den Playoffs zur Königsklasse, mussten sich dort aber gegen die Young Boys geschlagen geben. Somit blieb der direkte Einzug in die Europa League.

Mit sechs Siegen stellen die Löwen auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge dar und grüßen von der Tabellenspitze. Die Offensive ist extrem gefährlich und brachte bereits 20 Tore zustande. Defensiv wurde nur einer der fünf Spieltage mit Weißer Weste abgewickelt. Somit stehen fünf Gegentore zu Buche. Alle fünf Liga-Duelle endeten mit drei oder mehr Treffern und untermauern auch in unserem Galatasaray PAOK Saloniki Tipp eine offensive Spielausrichtung.

Satte zehn der insgesamt 20 Saisontore kamen auf heimischem Boden zum Vorschein. In einem der drei Heimspiele konnte ein „Clean Sheet“ erreicht werden. Bereits im Vorjahr fungierte Galatasaray als heimstärkstes Team der Liga und setzte sich in 18 von 19 Spielen durch. 84 Prozent der Duelle brachten zu Hause zwei oder mehr Tore mit sich.

Galatasaray - PAOK Saloniki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 3:1 Fenerbahce (A), 3:1 Gaziantep FK (H), 5:0 Rizespor (H), 5:1 Adana (A), 0:1 Young Boys (H).

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 4:1 Volos NFC (A), 0:0 Panathinaikos Athen (H), 2:1 Atromitos Athens (A), 2:0 Shamrock Rovers (A), 2:0 Panaitolikos (H).

Letzte 5 Spiele Galatasaray vs. PAOK Saloniki: -

PAOK spielte in der vergangenen Spielzeit international durchaus erfolgreich und erreichte das Viertelfinale der Conference League. In diesem mussten aber gegen den FC Brügge zwei Niederlagen hingenommen werden (0:1, 0:2).

Da die Griechen im vergangenen Jahr die Meisterschaft holten, starteten sie einst in den Qualifikationsrunden zur Königsklasse. Dort zogen die Schützlinge aus Saloniki in der dritten Qualifikationsrunde gegen Malmö den Kürzeren und treten somit in der Europa League an, wo die Galatasaray PAOK Saloniki Prognose wartet.

Auf nationaler Ebene schwimmt das Team von Trainer Razvan Lucescu auf der Erfolgswelle und ist nach fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Vier Siege und ein Remis sprechen für sich. Die Offensive traf bisher in vier der fünf Liga-Duelle. Lediglich beim torlosen Remis gegen Panathinaikos wurde ein eigener Treffer verpasst. Zudem brachten vier der fünf Spiele zwei oder mehr Tore mit sich. Beide Auswärtsspiele wurden siegreich gestaltet. Sechs der insgesamt elf Saisontore erzielten die Kicker aus dem Norden Griechenlands in der Fremde.

Wer seinen Galatasaray PAOK Saloniki Tipp auf mobilem Weg spielen möchte, kann eine der zahlreichen Wett-Apps nutzen. Mittlerweile bietet fast jeder Wettanbieter Möglichkeiten, Sportwetten auf dem mobilen Weg zu spielen.

So seht ihr Galatasaray - PAOK Saloniki im TV oder Stream:

25. September 2024, 21:00 Uhr, Rams Park, Istanbul (Türkei)

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Die Europa League 2024/25 wird exklusiv von RTL übertragen. An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass nur ein Bruchteil der Spiele im Free-TV zu sehen sein wird. Die Begegnung zwischen den Türken und den Griechen gehört leider nicht dazu.

Wer seine Galatasaray PAOK Saloniki Prognose anhand von Live-Bildern bestätigen möchte, benötigt ein Abo bei RTL+.

Galatasaray vs PAOK Saloniki: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Galatasaray: Güvenc - Ayhan, D. Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Gabriel Sara, Yilmaz, Mertens, Akgün - Osimhen

Ersatzbank Galatasaray: Sen, Nelsson, Baltaci, Jelert, E. Akman, Demirbay, Kutlu, Sallai, Batshuayi, Icardi

Startelf PAOK Saloniki: Kotarski - Joan Sastre, Colley, Kedziora, Baba - M. Camara, Schwab, Despodov, Murg, Taison - Tissoudali

Ersatzbank PAOK Saloniki: Balomenos, Michailidis, Otto, Ozdoev, Vieirinha, Bakayoko, Konstantelias, Shoretire, Chalov

Bei den Türken zeigt Neuzugang Victor Osimhen, der vom SSC Neapel ausgeliehen wurde, noch Ladehemmungen und wartet weiterhin auf seinen ersten Torerfolg. Als bester Angreifer fungiert Baris Alper Yilmaz mit vier Liga-Toren. Stammtorhüter Fernando Muslera ist für das Match gegen PAOK Saloniki gesperrt.

Die Gäste müssen auf der rechten Außenbahn verletzungsbedingt weiterhin auf Andrija Zivkovic verzichten. Wenngleich zuletzt ein 4:1 gegen Volos NPS für ein gewisses Maß an Selbstvertrauen sorgte, sind die Recken aus dem Mittleren Osten von einem ganz anderen Kaliber. Für offensive Momente sorgt bei den Griechen Stefan Schwab. Der Österreicher erzielte im griechischen Oberhaus bereits drei Tore in fünf Spielen.

Unser Galatasaray - PAOK Saloniki Tipp: Sieg Galatasaray & Über 1,5 Tore

Spielerisch sind die Gastgeber aus der Türkei deutlich überlegen und befinden sich zudem in einer sehr guten Verfassung. Alle sechs Liga-Duelle brachten nämlich Erfolgserlebnisse zum Vorschein. Zuletzt sprang sogar im Derby gegen Fenerbahce ein souveräner 3:1-Triumph heraus. Die Löwen zeigen einen ungeheuren Zug zum gegnerischen Kasten auf und erzielten 20 Tore in sechs Liga-Partien. Auch diesmal werden sie der Abwehr der Griechen gehörig zusetzen und am Ende vermutlich den Platz als Sieger verlassen.